Osalle siirtymä etätöihin on helpottanut arkea, osa taas on pakotettu luoviin ratkaisuihin, jotta työnteko on ollut mahdollista. HS kysyi viideltä suomalaiselta, miten heidän työnsä on onnistunut etäaikana.

Tasan vuosi sitten koronakriisi iski toden teolla suomalaisiin, kun hallitus kehotti siirtymään etätöihin, isot tapahtumat peruttiin ja wc-paperi uhkasi loppua kaupoista. Nyt HS kertoo, miten suomalaiset ovat totutelleet uudenlaiseen arkeen ja millaisena tulevaisuus näyttäytyy.

”Kuuluuko mun ääni?”

Tämä on kysymys, jonka varmasti kaikki etätyötä tehneet suomalaiset ovat viimeisen vuoden aikana kuulleet. Tietokoneen näytöllä puhuvat päät ovat olleet koronavuoden tunnusmerkki. Etäpalaverit, -suunnittelut ja -esitykset ovat tunkeutuneet erottamattomaksi osaksi monen suomalaisen arkea.

Käytännössä kaikki ne, joille etätyö on ollut mahdollista, ovat pystyttäneet kotitoimiston. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin viimekeväisessä selvityksessä liki 60 prosenttia työntekijöistä Suomessa kertoi siirtyneensä etätöihin.

Siirtymisestä puhuminen on kuitenkin hieman harhaanjohtava, sillä luku sisältää todennäköisesti myöntäviä vastauksia myös niiltä, jotka tekivät etätyötä jo ennen pandemiaa.

Koronavirus ajoi kotikonttoriin myös runsaasti sellaisia, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta etätyöskentelystä. Poikkeusvuosi on vaatinut monelta luovuutta, jotta työ on ollut mahdollista toteuttaa etänä.

Moni yllättäväkin työ on onnistuttu viimeisen vuoden aikana muuttamaan etämuotoon. HS kysyi viideltä hieman erilaista etätyötä tehneeltä suomalaiselta, miten etätyöskentely on muuttanut heidän työtään. Miten tanssitunti, asuntokauppa, taikuriesitys, lääkärin vastaanotto ja oikeudenkäynti onnistuvat etänä?

Tanssinopettaja Anita Isomettä

”Olen opettanut Helsingin tanssiopistossa nykytanssia 26 vuotta. Lähiopetusta ei voi kutsua työksi, se on intohimon kohde ja elämäntapa. Olen aina mennyt iloisesti töihin, koskaan ei ole vielä kyllästyttänyt.

Etäopetuksessa haasteena on ollut tavoittaa sama läsnäolo ja kokemuksellisuus kuin lähiopetuksessa. Tanssi on etätöitä tekeville oppilaille keino päästä unohtamaan korona-ajan ankeus. Itse kestän kyllä. Menen koirien kanssa ulos, käyn joskus kaupassa ja sillä selvä.

Opettelin keväällä Zoomin käyttöä, koska pidin tanssitunteja ammattilaisille. Marraskuussa etäopetukseen siirryttäessä suunnittelin tunteja yötä päivää.

Kun pari viikkoa oli kulunut, olin kuolemanväsynyt. Huomasin uupuneeni ensimmäistä kertaa elämässäni, mutta onneksi sain vähennettyä opetustuntejani. Etäopetus on kuitenkin paljon parempi kuin se, että kaikki opetus olisi tauolla.

Anita Isomettä on opettanut nykytanssia Helsingin tanssiopistossa 26 vuotta. Korona-ajan etätunnit vaativat Isometän mukaan runsaasti enemmän suunnittelua kuin tavallinen lähiopetus.­

Etäopetus vaatii läsnäoloa: oppilas on ruudun takana todella yksin, sillä hänellä ei ole ryhmän tukea kuten lähitunneilla. Minun on rohkaistava häntä, luotava ilmapiiri, jossa hän uskaltaa ylittää itsensä. Joskus oppilaan keskittyminen voi herpaantua, kun hänen jaloissaan pyörivät kissat, koirat ja lapset.

Kotona oppilailla ei ole yhtä paljon tilaa kuin tanssisalissa, eli heidän pitää pysyä paljon paikallaan. Siksi tuntien suunnittelu vaatii valtavasti aikaa. Oppilaat näkevät minut peilikuvana, joten minun oikeani on heille vasen. Yhteyden viiveen takia musiikin täytyy olla sellaista, että sen tahtiin voi toteuttaa tanssia eri tavoin.

Minulla on usein kolme opetusryhmää päivässä. Opetan kaikentasoisia oppilaita, ja oppitunnit kestävät 75 tai 90 minuuttia. Opetan kotonani pienessä huoneessa, josta vietiin lähes kaikki huonekalut pois. Se vastaa aika hyvin samaa tilaa, mitä oppilaillani on käytössään.

Zoomissa hyvä puoli on se, että oppilaat voivat opetella olemaan rohkeampia. Ikään kuin joka kerta esittäisi omaa sooloaan.

En näe, että etäopetus on tullut tanssiin jäädäkseen, koska tanssissa yhteisö on äärettömän tärkeä. Mutta nyt olemme harjoitelleet niin, että jos jokin vastaava tilanne tulee, meillä on konstit hoitaa opetus.”

Terveyskeskuslääkäri Anna Hagfors

”Korona on mahdollistanut minulle vaihtelevan työnkuvan, ja työskentelen kotoa noin kolmena päivänä viikossa.

Puhelinajoilla haastattelen potilaita aivan kuin he olisivat vastaanotolla. Tietenkin on tapauksia, joissa potilas pitää tutkia fyysisesti. Kliininen tutkimus on kuitenkin lääkärin työn kulmakivi, jota ei voi missään nimessä täysin ohittaa. Puhelinajan jälkeen potilas saatetaan ohjata jatkoselvittelyihin vastaanotolle.

Teen töitä tiimissä, johon on keskitetty paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitoa. Yleensä potilaillani on useampia sairauksia tai erilaisia muita haasteita elämässä. Teen paljon yhteistyötä esimerkiksi sosiaali- ja päihdetyöntekijöiden kanssa. Potilailla on nimetty sairaanhoitaja, jota he tapaavat usein. Hoitaja tuntee usein potilaansa pidemmältä ajalta, joten saan häneltä hyvän käsityksen potilaan tilanteesta.

Kalasataman terveysaseman yleislääkäri Anna Hagfors. Kuvakaappaus Teams-videokeskustelusta.­

Tässä työssä moni asia selviää vain kuuntelemalla ja tunnustelemalla. Hyvä oirekuvan arvio ja hoidon aloitus ovat kuitenkin mahdollisia etänä monessa tapauksessa, esimerkiksi mielenterveyspotilailla. Pitkäaikaissairauksien seurantaan ja voinnin arvioimiseen etävastaanotot soveltuvat hyvin. Esimerkiksi ihottumista saa jonkinlaisen käsityksen videoyhteydellä, mutta kuvan perusteella tarkempi taudin määritys ei usein ole mahdollista.

Etävastaanotot säästävät niin terveydenhuollon resursseja kuin potilaiden aikaa. Siksi uskon, että ne yleistyvät, kun korona on ohi.

Moni potilas on koronatilanteen takia pitänyt mieluisana sitä, ettei tarvitse ottaa altistumisen riskiä tulemalla fyysisesti vastaanotolle. Jotkut kokevat olevansa myös vapautuneempia kotioloissa. Tutussa ympäristössä jännitys voi lieventyä ja arkaluontoisista asioista on helpompi puhua.”

Taikuri Kristian Backman

”Aloitin aikanaan Youtube-videoilla, minkä takia minulla oli jo valmiina etäesityksiin tarvittava laitteisto. Etäesitykset ovat silti erilaisia, sillä niissä on liveyhteys molemmin puolin. Taikuus on kuitenkin livelaji, joten ohjelmanumeroita on pitänyt miettiä eri tavalla.

Minulle on tärkeää, että saan yleisön mukaan esitykseen myös etänä. En halua, että ihmiset vain katsovat, kun teen taikatemppuja. Silloin se olisi sama kuin he seuraisivat videotallennetta.

Taikuri Kristian Backmanin mukaan pikkujoulukausi oli etäesitysten kiireisintä aikaa. Backman esiintyy etänä kotonaan Helsingissä.­

Aluksi etäesiintyminen oli hankalaa, kun reaktioita ei tullut kuten läsnä olevan yleisön kanssa. En tiennyt, oliko temppu yleisön mielestä hyvä vai ei. Mutta aika nopeasti sain aikaan materiaalia, joka toimii etänä. Myös esitysfiilikseen oli aluksi vaikea päästä.

Normaalisti ihmiset voivat vaikka sekoittaa Rubikin kuutiota, mutta etänä en voi antaa heille mitään käsiteltäväksi fyysisesti. Pitää käyttää esimerkiksi videoyhteyden chattia tai kysyä yleisöltä, miten he haluavat, että kuutiota sekoitetaan.

Pikkujoulukausi oli etäesitysten suosituinta aikaa. Yritykset järjestivät etänä pikkujouluja, ja marraskuusta jouluun asti minulla oli lähes 70 keikkaa. Ennen korona-aikaa pystyin vetämään illassa kaksi kolme keikkaa, mutta nyt minulla oli parhaimmillaan kymmenen keikkaa yhden illan aikana. Etäesityksissä asiakkainani on ollut kansainvälisiä yrityksiä, joten yleisöä on ollut ympäri maailmaa.

Vuorovaikutus on tärkeässä asemassa myös etäesityksissä, sillä taikuus on livelaji, Backman sanoo. Hän hyödyntää esityksissään esimerkiksi videokeskustelujen chattia.­

Tekniikan kanssa on haasteensa, mutta kaikki keikat olen saanut vedettyä maaliin asti. Minulla on useampi nettiyhteys tai voin ottaa nopeasti toisen kameran käyttöön, jos jotain odottamatonta sattuu.

Luulen, että etäesitykset tulevat säilymään normaalien keikkojen rinnalla, kun ihmiset jatkavat etätyöskentelyä pandemian jälkeen.”

Kiinteistönvälittäjä Niina Kankaanpää

”Kiinteistönvälitys on laahannut muiden alojen perässä: olemme kulkeneet papereiden ja nimikirjoitusten perässä pitkin kyliä ja kaupunkeja.

Toimeksiantosopimuksia, ostotarjouksia ja allekirjoituksia on toki ennenkin tehty etänä, mutta korona on tuonut alalle nopeammin muutoksen, joka oli väistämättä edessä. Välittäjän ei enää tarvitse soittaa erikseen pankeille, myyjille ja ostajille kysyäkseen, koska kaupat tehdään. Kaikki hoituu nyt digitaalisessa järjestelmässä nappia painamalla.

Tämän kaiken takia minulle jää aikaa sille työlle, jossa olen hyvä ja missä tarvitaan ammattitaitoani. En usko, että voimme mitenkään palata entiseen aikaan, jossa joskus oltiin.

Kiinteistönvälittäjä Niina Kankaanpää. Kuvakaappaus Teams-videokeskustelusta.­

Digitaalinen asuntokauppa alkoi jo ennen epidemiaa. Siinä ei mennä pankkiin, vaan välittäjä käynnistää kaupan tietokoneelta. Sen jälkeen pankit alkavat tehdä työtään taustalla. Kun rahoitus on kunnossa, käynnistän allekirjoitusvaiheen koneelta, jonka jälkeen ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjan vaikka puhelimellaan.

Eräs asuntokauppa saatiin juuri sähköisesti pakettiin kahdessa viikossa kohteen julkaisusta. Ennen se ei olisi millään onnistunut yhtä nopeasti.

Aiemmin kiinteistönvälittäjä saattoi arastella, että kelle kaikille etäasuntokauppaa uskaltaa ehdottaa. Nyt lähes kaikki asiakkaat sanovat sen olevan turvallista. Nuorin digitaalisen asuntokaupan tehnyt oli 25-vuotias, vanhin 85-vuotias. Pyrin tekemään kaikki asuntokaupat digitaalisesti.

En ole joutunut myymään asuntoja videoyhteydellä, mutta kollegani ovat niin poikkeustapauksissa tehneet. Mielestäni ostajan pitää haistaa, kuulla ja tuntea uusi asuntonsa, pelkkä näköaisti ei riitä. Olen järjestänyt yksityisnäyttöjä, mutta en tiedä, miten mahdollinen ulkonaliikkumiskielto vaikuttaa näyttöihin. Ehkä sitten siirrytään täysin etänäyttöihin.”

Asianajaja Antti Riihelä

”Yksi oikeusperiaatteista on välittömyys, joka on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta todella tärkeä. Parhaimmillaan välittömyys tarkoittaa sitä, että kaikki osapuolet ovat istunnossa henkilökohtaisesti läsnä.

Oikeudessa todistajan uskottavuutta arvioidaan hänen kertomuksensa lisäksi myös sanattoman viestinnän ja eleiden perusteella. Jos videolla näkyy puhuva pää, uskottavuuden arviointi on haastavampaa.

Työskentelen asianajajana Helsingissä omassa toimistossani. Hoidan muun muassa rikosasioita, perhe- ja perintöoikeusjuttuja sekä yritysten lakiasioita.

Kun koronavirusepidemia alkoi, monessa tuomioistuimessa päädyttiin ensin peruuttamaan istuntoja. Osassa taas lähdettiin saman tien etsimään vaihtoehtoisia keinoja järjestää istuntoja mahdollisimman turvallisesti.

Etäoikeudenkäynti ei yleensä tarkoita sitä, että kaikki osapuolet olisivat videoyhteyden päässä, vaan tuomarit, syyttäjät ja asianajajat ovat useimmiten paikalla.

Nyt korona-aikanakin olen käynyt istunnoissa oikeustalolla, mutta esimerkiksi valmisteluistuntoja olen pystynyt hoitamaan videoyhteyksin.

Asianajaja Antti Riihelä. Kuvakaappaus Teams-videokeskustelusta.­

Kotoani en hoida etäistuntoja tai -neuvotteluja, sillä työskentelen niin paljon luottamuksellisten asioiden kanssa, että kotoa käsin asiakassalaisuuden varmistaminen olisi hankalaa.

Videoyhteyden kautta työskentelemistä oppii oikeastaan vain tekemällä. Olen havainnut, että videon avulla tapahtuva viestintä on paljon säästeliäämpää ja muodollisempaa kuin kommunikointi istuntosalissa.

Joillekin todistajille videokuuleminen voi olla epämukavaa. Satunnaisesti videopuheluita käyttävä todistaja saattaa kokea, että hänen todisteluaan filmataan tai tallennetaan, ja osa ihmisistä näyttää menevän silloin vähän lukkoon.

Asianajajaliitossa istuntojen etätekniikan käyttöön suhtaudutaan myönteisesti, sillä niiden avulla voidaan tehostaa oikeusprosesseja ja parantaa oikeudellisia palveluita erityisesti maakunnissa, jossa etäisyydet voivat olla pitkiä.

Etäkuuleminen vaatii aina harkintaa. Ainakaan kaikki rikosasiat eivät vakavuutensa tai laatunsa vuoksi sovi etäyhteyksin käsiteltäviksi.

Tuomioistuin on todistajalle turvallinen maaperä kuulemiseen. Etäkuulemisessa oikeuden on joskus otettava huomioon mahdollisuus, että etänä kuultavaan henkilöön vaikutetaan sopimattomasti tai häneen voi kohdistua jopa väkivallan uhka. Voiko oikeus olla varma siitä, ettei etänä kuultavan todistajan kanssa samassa huoneessa ole joku muu?”