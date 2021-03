Tällainen on uusi äitiyspakkaus: kuumemittari ja viltti jäivät pois, tilalle ruokakaukalo ja vaatesetti

Äitiyspakkauksessa on aiempaa vähemmän tavaroita, ja pakkauksen vastuullisuutta on kehitetty. Uutta äitiyspakkausta aletaan jakaa todennäköisesti maalis-huhtikuussa.

Vuoden 2021 äitiyspakkauksessa on yhteensä 50 tuotetta.­

Vuoden 2021 äitiyspakkauksessa on värikkäitä kuoseja, aiempaa vähemmän tavaroita mutta myös joitakin uutuuksia.

Ensimmäistä kertaa mukana on myös silikoninen ruokakaukalo, vaikka myös perinteinen ruokalappu löytyy. Sideharsoliinoja on aiempaa enemmän, Kela kertoo tiedotteessaan.

Sen sijaan vanuhaalari, viltti ja kuumemittari jätettiin pois tämän vuoden pakkauksesta.

Kela julkaisi äitiyspakkauksen perjantaina.

Katso videolta, miltä uusi äitiyspakkaus näyttää:

Laatikon kuosi on sama kuin viime vuonna. Liilan Mustikkamaito-kuosin on suunnitellut Ilona Partanen. Kuosi on yksi Kelan vuonna 2017 järjestämän äitiyspakkauslaatikon ilmeen suunnittelukilpailun voittajatöistä. Vuonna 2022 otetaan käyttöön suunnittelukilpailun kolmannen voittajan, Aya Iwayan kuvitus.

Ensimmäistä kertaa Kela järjesti makuupussin kuosista äänestyksen. Ylivoimaiseksi voittajaksi valikoitui eläinaiheinen kuosi vaaleanharmaalla pohjalla.

Vaatteissa on pyritty valitsemaan helposti yhdisteltäviä tuotteita. Uuden äitiyspakkauksen vaatteet ovat väritykseltään neutraaleja ja helposti yhdisteltäviä, mutta mukaan mahtuu myös värikkäitä vaatteita ja luontoaiheisia kuoseja.

Uutena tuotteena pakkauksessa vaatesetti, joka koostuu kolmesta yhteensopivasta vaatteesta.

Kela teetti vuonna 2020 äitiyspakkauskyselyn, josta kävi ilmi, että asiakkaat ovat valmiita tinkimään äitiyspakkauksen tavaramäärästä, jos sen avulla voitaisiin parantaa pakkauksen vastuullisuutta. Tänä vuonna pakkauksen tavaramäärä väheni viime vuoden 56:sta 50:een.

Myös pakkauksen vastuullisuutta on kehitetty ja kehitetään edelleen. Kehitystä lienee osaltaan kirittänyt kansalaisjärjestö Finnwatch, joka vuonna 2019 nosti esiin äitiyspakkauksen vastuullisuusongelmia. Niiden takana olivat järjestön mukaan Kelan silloiset kilpailutuskriteerit.

Nyt Kela ilmoittaa painottavansa kilpailutuksessa myös laatua ja vastuullisia materiaaleja. Osa tekstiileistä on valmistettu osin kierrätysmateriaaleista ja puuvillatuotteista osa on 95-prosenttisesti luomupuuvillaa. Kaikkien tuotteiden pitää täyttää Suomen ja EU:n lainsäädännön turvallisuusvaatimukset.

Aalto-yliopistossa on käynnissä kurssi, jolla opiskelijat selvittävät yhteistyössä Kelan kanssa esimerkiksi äitiyspakkauksen hiilijalanjälkeä. Jatkossa hiilijalanjälkeä on tarkoitus käyttää yhtenä äitiyspakkauksen hankintakriteereistä.

Viime vuonna syntyvyys kääntyi kasvuun ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Kasvun on ennustettu jatkuvan alkuvuonna, sillä Kelasta on haettu viime vuotta enemmän äitiysavustuksia.

Tämä ei ole tosin täysin luotettava mittari, sillä aikaa avustuksen hakemiselle on useita kuukausia, eivätkä kaikki perheet hae avustusta samassa vaiheessa odotusaikaa.

Myös Helsinkiin odotetaan kesäksi pientä vauvabuumia, HS kertoi helmikuussa.

Äitiysavustukseksi voi valita joko äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman.

”Kaikista äitiysavustuksista noin 70 prosenttia jaetaan edelleen pakkauksina”, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen tiedotteessa.

Tämän vuoden äitiyspakkausta aletaan jakaa todennäköisesti maalis–huhtikuussa. Äitiyspakkauksen vaihtumisajankohta vaihtelee vuosittain, koska edellisen vuoden pakkaukset jaetaan ensin loppuun.