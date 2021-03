Ilmavoimat varautuu siihen, että koko Grob-konelaivasto on poissa koulutuksesta tämän vuoden loppuun asti.

Ilmavoimat on pannut kaikki Grob-alkeiskoulutuskoneensa lentokieltoon.

Syynä on Britanniassa helmikuussa konetyypille sattunut lennonaikainen vaurio, jossa koneen sivuperäsimen saranakorvake murtui, jonka jälkeen ohjauspinta irtosi osittain.

Kone laskeutui turvallisesti maahan mutta Ilmavoimat joutuu nyt tarkistuttamaan kaikki koneensa. Ilmavoimilla on käytössään 28 kappaletta Grob G 115 E -koneita.

Grob on saksalaisvalmisteinen kaksipaikkainen alkeiskoulutuskone.­

Ilmavoimat on ollut varsin vaitonainen Grobeja kohdanneesta ongelmasta. Ilmavoimien suunnittelupäällikkö, everstiluutnantti Saku Joukas kertoo, että lentokielto on ollut voimassa jo parisen viikkoa.

Grob-laivaston niin kutsuttu tyyppivastuuorganisaatio on Patria.

”Patrialla on selvitystyö käynnissä. Käytännössä saranakorvakkeet ja niiden kiinnitykset ohjainpintoihin pitää käydä läpi. Sitten kun selvitystyö on tehty, me tiedämme, minkälainen työ on edessä ja kuinka kauan siinä menee aikaa”, Joukas sanoo.

”En osaa vielä ennustaa edes sitä, kuinka paljon meillä menee selvitystyöhön aikaa. Varmaan joitakin viikkoja, kuukausiakin voi mennä. Löydöksien laajuus määrittää sen, kuinka kauan menee aikaa itse korjaustyöhön. Puhutaan kuitenkin 28 koneen laivastosta.”

Joukas sanoo, että Ilmavoimat on nyt valmistellut suunnitelman, että Ilmavoimien alkeiskoulutus voidaan antaa tarvittaessa vanhalla Vinka-kalustolla aina tämän vuoden loppuun saakka.

Vinka-koneen korvaajan valinta oli Ilmavoimille viime vuosikymmenellä tuskainen prosessi. Syynä oli se, että halutunlaista konetyyppiä ei tuntunut löytyvän riittävän edullisesti.

Lopulta Ilmavoimat päätyi vuonna 2016 ostamaan Grob-koneet käytettyinä Britanniasta, jossa niillä oli koulutettu Britannian kuninkaallisten ilmavoimien lentäjiä. Koneet on valmistettu vuosina 1999–2001.

Grobit toimitettiin Suomeen vuosina 2016–2018. Sen jälkeen niiden avioniikkaa ja radioita modernisoitiin, jotta ne olisivat yhdenmukaisia Ilmavoimien muun lentokaluston ohjaamojärjestelyiden kanssa.

Grobien rakenteet paljastuivat Suomessa huonokuntoisemmiksi kuin oli arvioitu, joten koneisiin piti tehdä myös suunniteltua enemmän tarkastuksia ja vikakorjauksia.

Grobien käyttöönotto onkin ollut myöhässä. Viime vuonna Grobeilla koulutettiin vielä lennonopettajia ja koelentäjiä.

Tulevaisuudessa Grobeilla opettelevat lentämisen perusteet käytännössä kaikki Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentokone- ja helikopteriohjaajat.

Niillä lentävät siis niin lentoreserviupseerikurssin varusmiehet kuin kadetitkin. Lentokielto sattui kiusalliseen aikaan, sillä osa varusmiehistä ehti jo aloittaa lentämisen Grobeilla, mutta koulutuksessa on nyt siirrytty takaisin Vinkoihin.

Oppilaat tekevät Grobeilla ensimmäiset yksinlentonsa, ja niitä käytetään esimerkiksi pimeälentotoiminnan, mittarilennon ja taitolennon harjoittelemisessa.

”Tämä vuosi pärjätään. Olimme tehneet suunnitelmat niin, että pääsisimme aloittamaan varusmieskoulutuksen ja siirtymään kadettikoulutuksessakin Grobin käyttöön. Aiheuttaahan tämä nyt haasteita ja paljon suunnittelutyötä”, sanoo everstiluutnantti Joukas.

”Ei me nyt housut kintuissa olla, kyllä me Vinkan kanssa pärjätään tämä vuosi, että saadaan koulutustavoitteet täytettyä.”

Ilmavoimat lahjoitti helmikuussa Valmet L-70 Vinka -koneen Lapin koulutuskeskus Redulle opetuskäyttöön. Sitä käytetään Rovaniemellä lentokoneasentajien koulutuksessa.­

Yli 40 vuotta käytössä olleita Vinka-koneita on Ilmavoimilla vielä 23 kappaletta, joista 8–12 pidetään lentokunnossa päivittäiseen lentokoulutukseen.

Koneiden rungot alkavat kuitenkin olla lentotuntimaksiminsa rajoilla eli kovin pitkään ei niillä voi enää turvallisesti lentää.