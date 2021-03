HS avaa yhden Helsingin epidemiologisen toiminnan alkuvuonna jäljittämän ketjun. Siinä tartunnat levisivät ravintoloissa, perheissä ja ystävien kesken, kun lieväoireiset jatkoivat arkeaan tavalliseen tapaansa.

Vuosi alkoi lumipyryllä ja pakkasilla. Koronavirustilanne Helsingissä oli vielä tasainen, mutta odottava. Repeävätkö tartunnat kasvuun?

Määrät eivät olleet lähteneet nousuun, vaikka joulun ja uudenvuoden lomien takia niin pelättiin käyvän. Pääkaupunkiseudulla oli voimassa rajoitukset, jotka sulkivat julkiset tilat ja toisen asteen oppilaitokset.

Britanniasta oli lähtenyt liikkeelle virusmuunnos. Joulukuun lopulla oli käynyt ilmi, että koronavirus on muuntautunut niin, että se tarttuu ihmisestä toiseen huomattavasti helpommin kuin aiempi viruksen muoto.

Tässä koronailmapiirissä eräs helsinkiläinen tapaa muutamia ystäviään. Hänellä on koronavirustartunta, mutta sitä ei tapaamisessa kukaan osaa arvata – ei edes hän itse. Runsaat kolme viikkoa myöhemmin 34 ihmistä on saanut testillä todetun koronavirustartunnan ja heidän lisäkseen 296 ihmistä on altistunut virukselle. Kaikki altistuneet ohjattiin testiin.

Helsingin Sanomat avaa nyt brittimuunnoksen aiheuttaman ketjun, jonka vaiheet on jäljitetty Helsingin kaupungin epidemiologisessa toiminnassa.

Ketjussa on kuusi eri tasoa eli tartuntojen sukupolvea, joissa tartunnat ovat edenneet nopeasti. Suurin osa tartunnan saaneista on tartuttanut edelleen kolmen päivän kuluessa omasta altistumisestaan.