Kesämökkejä on varattu ennätyksellisen paljon ajankohtaan nähden.

Rajat ylittävä vapaa-ajan matkailu on koronapandemian vuoksi ollut lähes täysin pysähdyksissä jo yli vuoden. Viime kesänä ulkomaanmatkojen peruuntuminen johti vilkkaaseen matkailukesään ja runsaaseen mökkien varaamiseen kotimaassa.

Trendi näyttää saavan jatkoa tänä vuonna, sillä kesämökkejä on varattu monessa paikassa huomattavasti tavanomaista enemmän ja aikaisemmin.

Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola kertoo, että mökkivarauksia tehdään jo innolla. Esimerkiksi vuoden 2019 maaliskuuhun verrattuna mökkejä on varattu jo lähes kolmannes enemmän.

”Tällä hetkellä on aika kiivas tahti kesän osalta. Normaaliin maaliskuuhun verrattuna meillä on 30 prosenttia enemmän varauskantaa sisällä”, Olkkola sanoo.

Hän uskoo tulevan kesän seuraavan viime kesän trendiä.

”Viime kesä oli kaikkien aikojen mökkikesä, kun ihmiset eivät päässeet matkustamaan ulkomaille.”

Suosituimpia paikkoja ovat tavalliseen tapaan Saimaan ja muun Järvi-Suomen kohteet. Olkkola kertoo, että viime vuonna suomalaiset innostuivat myös vähemmän perinteisistä matkakohteista.

”Viime kesänä ihmiset alkoivat löytää pohjoisen ja Kainuun kohteita, jotka eivät ole ihan perinteisiä kesälomakohteita.”

Lomarengas on palannut noudattamaan samoja varaus- ja peruutusehtoja kuin ennen koronaepidemiaakin. Erityisiä epidemiaa koskevia pykäliä ei siis ehdoista enää löydy. Näin halutaan Olkkolan mukaan varmistaa se, ettei mökki jää tyhjäksi.

”Tulijoita kyllä on.”

Suomalaiset suosivat lomakohteena erityisesti Järvi-Suomea. Kuva Etelä-Savon Puumalasta vuodelta 2018.­

Myös Go Saimaan kehitysjohtaja Katja Vehviläinen uskoo, että viime vuonna alkanut kotimaanmatkailun suosio jatkuu.

”Positiiviset merkit ovat ilmassa. Pienemmät yrittäjät ovat viestittäneet, että varauksia on tehty aika hyvin”, Vehviläinen sanoo.

Kotimaiset matkailijat paikkasivat viime kesänä ulkomaalaisten turistien puutetta, ja tämä näyttää toistuvan tulevanakin kesänä. Vehviläisen mukaan suurin haittapuoli asiassa on lomakauden lyheneminen.

”Kotimaanmatkailun näkökulmasta kesä on liian lyhyt. Kansainväliset asiakkaat ovat aina pidentäneet matkailukautta.”

Vehviläinen ei usko, että matkailijat joukolla varaavat mökkejä kotimaasta ja sitten peruvat niitä, jos ulkomaille voisikin matkustaa.

”Luulen, että koronatilanne tulee vaikuttamaan niin, että ainakin jonkin aikaa halutaan pysyä omissa oloissa ja katsoa maailman kehitystä.”

Vertaiskaupassa mökkivuokrauksia tehdään ahkerasti.

”Kategoria on ollut todella vilkas koko vuoden. On ollut paljon kysyntää loma-asunnoille”, Tori.fi:n vertaiskauppatuntija Laura Kuusela sanoo.

Esimerkiksi tammikuussa Tori.fi:n loma-asunto-osiossa vieraili 315 000 yksittäistä käyttäjää, mikä on 49 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Sosiologian professori ja kulutustutkija Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta uskoo, että kotimaan matkailu vetää edelleen tänä kesänä. Erityisen suosittua se on niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät viime kesänä päässeet matkoille mutta kuulivat kehuja kotimaanmatkailusta.

”Siinä voi olla vähän jäljittelykäyttäytymistäkin. Ne henkilöt, jotka ovat viime kesänä kehuneet, miten ihanaa luonnon helmassa on, ovat houkutelleet muitakin, jotka eivät viime kesänä tajunneet varata mökkejä ja kärvistelivät kaupungissa”, Wilska sanoo.

Hänen mukaansa monet voivat varata mökin ajoissa varmistaakseen, että lomalla pääsee ainakin jonnekin pois kotoa.

”Ulkomaanmatkoja ollaan valmiita varaamaan aika viime tipassakin, koska niitä ei ole järkeä varata kauheasti etukäteen.”

Täysin viime vuoden kaltaiseen ilmiöön Wilska ei kuitenkaan usko.

”En usko, että kotimaan matkailusta aivan samanlaista hypeä tulee kuin viime vuonna. Uutuudenviehätys on mennyt”, hän arvioi.

”Mutta jos Suomesta ei suositella matkailua, kyllä ihmiset jonnekin haluavat mennä. Ero on siinä, kuinka innoissaan siitä ollaan. Se ilmiö, että käydään Kolilla tai Norjan Lofooteilla, voi olla jo vähän last season.”

Mikäli ulkomaille kesällä pääsee, Wilska arvelee merkittävän osan suomalaisista lähtevän reissuun.

”Jos Euroopan matkailumaat avautuvat ja Suomen tilanne paranee – kuten se hyvin todennäköisesti paranee kesään mennessä –, on täysin mahdollista, että moni suuntaa etelään mahdollisimman pian. Kyllä niitä matkustushaluja on”, hän sanoo.

”Varmasti enemmän matkustetaan kuin viime vuonna, mutta tuskin sillä lailla kuin ennen koronaa. Kun mökkejä kerran on ostettu ja varattu, niin niitä käytetään.”

Into matkustaa ulkomaille riippunee myös suomalaisten tapahtumien järjestämisestä. Jos tapahtumia ei järjestetä mutta ulkomaille pääsee matkustamaan, into matkustamiseen on Wilskan arvion mukaan kova.

Osa suomalaisista ei kuitenkaan lähde ulkomaanmatkalle sen riskialttiuden takia, vaikka matkustelu olisikin mahdollista. Lisäksi testaus- ja rokotetodistukset aiheuttavat työtä.

”Ensi kesä menee jakautuneesti niin, että osa on kotimaassa ja osa lähtee ulkomaille, jos pääsee”, Wilska sanoo.

Ulkomaanmatkailun huomattavaan vähenemiseen pitkällä tähtäimellä Wilska ei usko. Hän kuitenkin arvelee, että ihmiset voivat jatkossa harkita matkojaan tarkemmin.

Myös ekologisuuden vuoksi lyhemmät matkat saattavat vähentyä, ja niiden sijaan pitkäkestoiset reissut, joihin panostetaan rahallisesti enemmän, lisääntyä.

”Pikkuhiljaa matkailuhalu palautuu, en usko pysyvään käyttäytymismuutokseen.”