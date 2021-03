Ilmaantuvuus on laskenut merkittävästi vain kolmessa Euroopan maassa. Niitä ovat yhdistäneet tiukat rajoitukset. Suomen kannalta kehitys on ollut huolestuttava erityisesti Virossa.

Viron tartuntakäyrä ponkaisi helmikuussa pystysuoraan kasvuun. Nyt maan ilmaantuvuusluku on Euroopan toiseksi suurin.­

Koronavirusepidemia on kääntynyt suurimmassa osassa Eurooppaa huonompaan suuntaan. Euroopassa tartuntojen ilmaantuvuus on nyt suurinta Tšekissä, Virossa, Maltalla ja Unkarissa.

Tartuntojen määrän kasvuun Euroopassa on vaikuttanut uuden virusmuunnoksen leviäminen. Muunnos ei kuitenkaan selitä kaikkia koronavirustartuntoja.

Suomen kannalta kehitys on ollut huolestuttava erityisesti Virossa, missä tautitilanne on pahentunut nopeasti. Viron ilmaantuvuusluku on nyt 1 467,4 (edellinen 14 päivää 953,3), eli yhdeksänkertainen Suomeen verrattuna.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

Viro sijoittuu nyt EU-maista Tšekkien (ilmaantuvuusluku 1 536) ohella tartuntatilaston kärkeen. Miten Viron koronatilanteesta tuli Euroopan toiseksi pahin?

Viro on pyrkinyt pitämään liike- ja kulttuurielämän toiminnassa niin pitkälle kuin mahdollista ilman, että sairaaloiden toimintakyky häiriintyy. Rajoituksista on päätetty melko hitaasti. Myös rokotteeseen ja koko koronatilanteeseen suhtaudutaan maassa epäillen.

Lue lisää: Virossa siirrytään sulkutilaan pikapäätöksellä, mutta monen mielestä liian myöhään: ”Tilanne on erittäin huono koko maassa ja huonommaksi menee”

Vastaavia tautitilanteiden nopeita huononemia on nähty aiemmin muissakin EU-maissa, kuten Unkarissa (ilmaantuvuusluku 864), Italiassa (ilmaantuvuusluku 486) ja Kreikassa (ilmaantuvuusluku 285).

”EU-maiden tilanne näytti joitakin viikkoja sitten valoisammalta, mutta nyt valitettavasti useissa maissa, Suomi mukaan lukien, tautitilanne on jälleen kääntynyt vaikeampana suuntaan”, totesi myös THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa koronavirustilanteesta.

Suomi on tähän asti erottunut koronaepidemian aikana maana, jossa ilmaantuvuusluvut ovat olleet Euroopan pienimpiä. Nyt Suomi ei ilmaantuvuudessa mitattuna erotu enää selkeästi niin sanottuna mallimaana.

Suomen tuorein ilmaantuvuusluku on 166. Suomi on siten suurin piirtein samassa tilanteessa kuin Norja (ilmaantuvuusluku 165). Suomea hiukan parempi tilanne on muun muassa Tanskassa (ilmaantuvuusluku 159) ja Saksassa (ilmaantuvuusluku 150).

Ruotsin ilmaantuvuusluku on kasvanut jälleen, ja se on nyt 547 (edeltävät 14 päivää 484). Ruotsi erottuu tässä suhteessa muista Pohjoismaista.

Ilmaantuvuus on laskenut merkittävästi vain kolmessa Euroopan maassa: Portugalissa, Irlannissa ja Britanniassa. Niissä kaikissa on ollut tiukat rajoitukset.

Irlannissa, jossa koronatartunnat lisääntyivät aiemmin nopeasti, on saatu tilannetta parannettua tiukoilla rajoituksilla. Nyt Irlannin ilmaantuvuusluku on enää 149 (edelliset 14 päivää 206), kun vielä tammikuun puolivälissä Irlannin ilmaantuvuusluku oli 1 478.

Irlannin rajoituksiin kuului muun muassa ulkonaliikkumiskieltoja: Kotoa on saanut lähteä korkeintaan viiden kilometrin päähän. Liikkumista julkisilla liikennevälineillä on tullut välttää. Koulut ovat olleet olleet kiinni. Kasvomaskien pakollista käyttö on ollut pakollista julkisissa liikennevälineissä, kaupoissa ja useissa muissa sisätiloissa sekä ulkona väkijoukoissa.

Tiukkoja rajoituksia on ollut myös Portugalissa, joka joutui tammikuun lopussa pyytämään apua ulkomailta sairaaloiden toimintakyvyn kiristyessä äärirajoille. Nyt Portugalin ilmaantuvuusluku on Suomea pienempi, 97 (edelliset 14 päivää 194).

Portugalissa on ulkona liikkuminen ollut sallittua vain välttämättömistä syistä. Liikuntapaikat sekä monet liikkeet ja palvelut ovat suljettuina. Ruokakaupat ovat saaneet olla auki, mutta niiden aukioloaikoja on rajoitettu. Ravintolat ja kahvilat saavat toimittaa ainoastaan noutoruokaa. Rajoitukset ovat voimassa 16. maaliskuuta saakka.

Myös Britannia koki tartuntapiikin virusmuunnoksen myötä vuodenvaihteessa. Britannian tautitilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti sekä tiukkojen rajoitusten että rokotusten myötä. Britannian ilmaantuvuusluku on nyt 124 (edelliset 14 päivää 212).

Britannia on tähän mennessä ehtinyt rokottaa jo lähes 35 prosenttia kansalaisistaan. Kaikille Britannian aikuisille on tarkoitus saada tarjottua ensimmäinen koronavirusrokote syyskuuhun mennessä.

Suomessa tartuntatilanne on vaikea erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa, joissa viruksen brittimuunnos aiheuttaa valtaosan uusista tartunnoista.

Ilmaantuvuusluku Vantaalla on jo yli 450, Helsingissä yli 400 ja Espoossa yli 250. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 189.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan Viron tartunnoilla on ollut merkittävä vaikutus pääkaupunkiseudun tilanteeseen. Ne ovat heijastuneet pääkaupunkiseudulla rakennustyömaiden ja muidenkin työpaikkojen tartuntoihin.

Suomessa tartuntoja on viime aikoina jäljitetty aiempaa enemmän työpaikoille, muun muassa rakennustyömaille.­

Vaikka Suomen ilmaantuvuusluvut ovat nousseet monien muiden EU-maiden tasolle, Suomi on kuitenkin onnistunut etenkin koronasta johtuvien kuolemien estämisessä hyvin.

Puumalaisen mukaan siihen, että tartuntamäärien kasvaessa kuolemat eivät ole lisääntyneet, on vaikuttanut etenkin rokotusten eteneminen.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti arvioi keskiviikkona, että Suomessa nyt käytössä olevien rajoitusten vaikutukset voivat näkyä noin kahden viikon päästä niiden toimeenpanosta.

Hänen mukaansa rajoitukset suitsivat epidemiaa kuitenkin vain tiettyyn rajaan asti. Keskeistä hänen mukaansa on se, kuinka suurissa ryhmissä ihmiset kokoontuvat.