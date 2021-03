Koronaviruksen epidemiatilanne räjähti Virossa. Onko Suomella sama kohtalo? HS kysyi asiaa neljältä asiantuntijalta.

Suomen naapurimaiden Viron ja Ruotsin koronavirusepidemiatilanteet kuuluvat EU-maiden huonoimpiin. Ruotsissa tartuntojen tuorein ilmaantuvuusluku on yli 548 ja Viron 1447. Viron ilmaantuvuusluku on EU-maiden toiseksi korkein Tsekin jälkeen.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

HS kysyi asiantuntijoilta, miten Suomi voi välttää naapurimaidensa vaikean epidemiatilanteen. Voivatko tartunnat lähteä vastaavaan räjähdysmäiseen kasvuun myös täällä?

Nuorti: Epidemiatilanne vaikuttaa myös rokotusten tehoon

Epidemiologian professori Pekka Nuorti Tampereen yliopistosta pitää Suomen koronavirusepidemian pahenemista mahdollisena.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti.­

”Irlanti oli ennen joulua suurin piirtein samoissa ilmaantuvuusluvuissa kuin Suomi, mutta tapausmäärät kasvoivat räjähdysmäisesti B117-variantin takia.”

B117-varianttia kutsutaan brittimuunnokseksi. Esimerkkejä tautitilanteen nopeasta pahenemisesta on myös Tsekistä, Portugalista ja tietenkin Virosta. Osassa maista tilanne on mennyt nopeasti huonompaan suuntaan myös ilman virusmuunnosta.

Nuorti kertoo, että virusmuunnokset ovat vaikeuttaneet epidemian kulun ennustamista entisestään. Nyt voimassaolevien rajoitusten tehoa ei ole vielä nähty.

”Avainkysymys on edelleen se, miten rajoituksia noudatetaan. Rajoitukset ovat vain niin hyviä kuin miten hyvin ihmiset niitä noudattavat.”

Nuorti korostaa, että nyt rajoituksia on noudatettava koronaväsymyksestä huolimatta mahdollisimman tunnollisesti. Rajoitusten noudattaminen kun vaikuttaa myös koronarokotusten tehoon väestötasolla.

”Pandemiatilanteessa rokotteen yksilötason teho ei ole välttämättä yhtä tärkeä kuin se, kuinka nopeasti rokotukset saadaan toteutettua ja kuinka iso kattavuus niillä saadaan aikaiseksi.”

Mitä paremmin epidemiatilanne on hallinnassa, eli mitä matalampi tilannetta kuvaava r-tartuttavuusluku on, sitä pienempi määrä rokotettuja riittää tuomaan laumasuojan koko väestölle. Laumasuoja taas vaikuttaa siihen, milloin rajoituksia voidaan ryhtyä purkamaan.

”Jos r-luku pysyy pienenä, lopputulemana on se, että laumasuojaan riittää pienempi rokotettujen määrä ja pienempitehoinenkin rokote toimii”, Nuorti painottaa.

Järvinen: Viron epidemiatilanne on ajateltua hurjasti huonompi

Viron epidemiatilanne on vielä pahempi, miltä se näyttää pelkän ilmaantuvuusluvun perusteella, kertoo infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus).

”Positiivisten näytteiden osuus on Virossa 20 prosentin luokkaa, kun vastaava luku on Husin alueella noin neljä prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Viron tilanne on vielä ajateltua hurjasti huonompi”, Järvinen sanoo.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.­

Suomen epidemiatilanne voi Järvisen mukaan lähteä Viron tapaan huonompaan suuntaan. Irlannissa tilanne huononi räjähdysmäisesti, kun koronaviruksen brittimuunnos lähti leviämään vuoden lopussa.

”Jos virus pääsee leviämään täällä rajoituksetta, mahdollisuus ei ole ainoastaan teoreettinen”, Järvinen sanoo.

Viruksen brittimuunnosta kulkeutui alkuvuonna Baltian maista pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää: Viron tautitilanne antaa osviittaa, miten Suomessakin voisi käydä, sanoo Husin Asko Järvinen – lisärajoituksia tarvitaan, jos tartuntakäyrä ei käänny alaspäin

”Nyt rajoitusten myötä matkustajamäärä on hyvin minimaalinen. Tällä hetkellä voi sanoa, että Suomenlahti on jäässä eikä sieltä yli tulla.”

Jos Suomen tilannetta vertaa Viroon, täällä lähdettiin rajoitustoimiin epidemiatilanteen aikaisemmassa vaiheessa, Järvinen korostaa. Suomessa on myös tehokas testaus- ja tartunnanjäljitystoiminta.

Rajoitusten vaikutus näkyy jo tartuntojen määrässä. Viime ja edellisviikolla tartuntamäärien nousu hieman hidastui aiemmasta.

”Meillä pääkaupunkiseudulla tapausmäärät kyllä jatkavat nousuaan, mutta nousukulma näyttäisi taittuneen.”

Epidemiatilanteeseen vaikuttaa viime kädessä se, miten paljon ihmisillä on kontakteja. Järvinen arvioi, että suomalaiset ovat olleet virolaisia kuuliaisempia.

Tartuntojen painottuminen alle 50-vuotiaisiin kertoo Järvisen mukaan siitä, että osa ikäluokista ei näe tartunnan riskitasoa itselleen isona.

”Nuoremmissa ikäryhmissä on ehkä mielletty, että tauti ei ole heille vaarallinen. Tämä kevät olisi kuitenkin jaksettava välttää kontakteja ja elää näiden käyttäytymissääntöjen mukaan, jotta Suomen tilanne ei seuraisi Viron tilannetta.”

Varhila: ”Ihmisten käytös siihen vaikuttaa, ei mikään muu”

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan Suomen joutuminen Viron tielle on mahdollista.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.­

Tilanteen mahdollinen paheneminen riippuu r-tartuttavuusluvun muutoksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitteli joulukuussa skenaarioita epidemian etenemisestä. HS:n maanantaisessa jutussa kerrottiin, että hurjimpien skenaarioiden toteutuminen olisi mahdollista ilman nykyisiä rajoitustoimia ja rokotuksia.

Lue lisää: Voiko oikeassa elämässä käydä niin kuin THL:n käyrissä? Joulukuussa esitetty skenaario muistuttaa nykytilannetta

”Ensin virusmuunnos muhii tietyn aikaa piilossa, kunnes se ottaa valtasijan tartunnoista alkuperäiseltä viruskannalta. Sen jälkeen alkaa näkyä eksponentiaalinen käyrä”, Varhila sanoo.

Juuri näin brittimuunnos on toiminut alkuvuoden aikana Etelä-Suomen alueella.

”Nyt se alkaa näkyä tartuntaluvuissa. Kyllä minä olen huolestunut”, Varhila sanoo.

Viime viikolla näytti muutamana päivänä siltä, että tartuntojen määrän kasvu olisi tasaantunut. Varhila korostaa, että tilanteesta ei voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

”Muutaman päivän tasanteet ovat epidemiassa tyypillisiä. Parin kolmen päivän päästä näemme, mihin päin epidemia kehittyy”, Varhila sanoo.

Se, miten hyvin väestö nyt noudattaa rajoituksia, vaikuttaa epidemian jatkoon ja mahdollisiin lisärajoituksiin.

”Ihmisten käytös siihen vaikuttaa, ei mikään muu.”

Minkään ikäryhmän ei kannata suhtautua epidemiaan vähättelevästi.

”Nyt on nähty, että yhä nuoremmat joutuvat sairaalahoitoon, ja yhä nuoremmilla on sairauden vakava muoto. Tartuntaketjuja katsomalla näkee myös sen, miten oireettomat nuoret saattavat viedä viruksen perheenjäsenelleen, joka sairastuu taudin vakavaan muotoon”, Varhila sanoo.

Lue lisää: Näin eteni nopea virusmuunnoksen aiheuttama tartuntaketju Helsingissä: tartunnan saanut tapasi ystäviään, ja pian 34 ihmistä oli saanut koronatartunnan

Aivelo: Pandemiatilannetta hoidetaan Suomessa paremmin kuin Virossa

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtorin Tuomas Aivelon mukaan Suomessa pandemiatilannetta on hoidettu paremmin kuin Virossa. Esimerkiksi tartunnanjäljitykset ovat onnistuneet Suomessa huomattavasti paremmin.

”En usko, että Suomi ajautuu yhtä huonoon tilanteeseen kuin Viro. Suomella on kuitenkin ollut jonkinlaista ennakoivuutta pandemianhallinnassa”, Aivelo sanoo viitaten esimerkiksi viime viikolla alkaneeseen sulkutilaan.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo.­

Aivelo kuvaa Suomen tautitilannetta epämääräiseksi, sillä ei ole tiedossa, kasvaako vai pieneneekö epidemia. Lähiviikot kertovat, lähteekö epidemia pahenemaan.

Torjuntatoimista oleellisin on Aivelon mukaan edelleen kontaktien välttäminen. Merkittävimmät yksilön vaikutuskeinot ovat etätyöt ja se, ettei vapaa-aikaa vietetä joukolla.

Aivelo sanoo, että vielä on vaikea arvioida, mikä voisi olla merkittävin poliittisten toimijoiden päätös tautitilanteen hillitsemiseksi. Aivelon mukaan hyvä kysymys on nyt se, miten nyt jatketaan eteenpäin.

”Eli mikä on exit-skenaario Suomen tilanteesta. Jos tapausmäärät pitää saada alas nopeammin, onko ratkaisu jonkinlaiset liikkumiskiellot tai -rajoitukset? Tai jos tartuntamäärät lähtevät laskemaan, voimmeko purkaa rajoituksia jostain päästä?” Aivelo pohtii.

”Koulujen lähiopetukseen päästäminen olisi varmasti merkittävä päätös, mutta nyt on vielä vaikea tietää, miten viruksen brittivariantti leviää kouluissa ja kuinka suuri merkitys sillä on kokonaisuudessa.”

Aivelon mukaan rajakontrolli ei ole juuri nyt keskeisin asia epidemian kannalta. Sen merkitys korostuu vasta, jos tapausmäärät lähtevät laskuun.

”Esimerkiksi viime keväänä käytännössä tukahdutimme koronaviruksen kokonaan ja kaikki paikalliset tartuntaketjut saatiin katkaistua. Syksyllä ulkomailta tuli uusia tapauksia, joista lähti tartuntaketjuja. Sama kävi nyt brittivariantin kohdalla”, Aivelo sanoo.

”Raja on sössitty nyt niin monta kertaa. Sieltä on aina tullut [virusta] uudestaan. Olisi tietysti kiva, että se asia saataisiin hoidettua kuntoon.”

Aivelo ei usko, että rajoituksia voidaan purkaa sulkutilan päättymisen jälkeen.

”Tilanne vaihtelee varmasti alueellisesti, ja pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla tilanne ei ehdi muuttua kovin paljoa paremmaksi”, Aivelo sanoo.

”En näe, että esimerkiksi ravintolarajoituksia voitaisiin höllentää merkittävästi.”