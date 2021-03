Venäjä on kertonut sopineensa usean EU-maan kanssa Sputnik-rokotteen valmistamisesta, Suomessa pelkästään lupa­menettelyissä voisi kestää vähintäänkin useita kuukausia

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että Sputnik-koronavirusrokotetta on mahdollista valmistaa Suomessa. Rokotteen valmistaminen vaatisi kuitenkin tuotantoyhtiön, jonka lupamenettelyt ovat melko vaativia.

Venäläisen Sputnik V -rokotteen kehittäjät kertoivat maanantaina päässeensä useamman EU-maan kanssa sopimukseen rokotteen tuotannosta.

Venäjän suorien sijoitusten rahaston johtajan Kirill Dmitrijevin mukaan sopimukset on tehty Italiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa toimivien valmistajien kanssa, kertoi uutistoimisto AFP.

Jo maaliskuun alussa presidentti Tarja Halonen vahvisti MTV:n uutisille Venäjän tarjonneen Suomen käyttöön Sputnikin valmistusteknologiaa.

Onko Suomella aikeita Sputnikin valmistamisen suhteen?

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että Sputnik-koronavirus­rokotetta on mahdollista valmistaa Suomessa. Myös rokote­tutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet on sanonut, että Suomessa on jo olemassa juuri sellaista teknologiaa ja osaamista, jolla Sputnikia valmistetaan.

Rokotteen valmistaminen vaatisi kuitenkin tuotantoon yhtiön, jonka lupamenettelyt ovat melko vaativia.

Sputnikin valmistamista koskisivat samat lupamenettelyt kuin muitakin rokotteita. Jotta Sputnikia voitaisiin valmistaa, pitäisi rokotteen mahdollisella valmistajalla olla siihen lupa lääkeviranomaiselta sekä myyntiluvan haltijalta. Valmistuslupaa eli lääketehdaslupaa haettaisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis­keskus Fimeasta.

Fimean Luvat ja tarkastukset -yksikön päällikkö Eeva Leinonen kertoo yleisesti, että toimilupa­prosessien kesto on vähintään useita kuukausia.

”Luvan saamiseen kuluva aika riippuu siitä, kuinka hyvät valmiudet luvan hakijalla on valmistukseen”, Leinonen sanoo.

”Tietenkin pyrimme osaltamme nopeuteen.”

Hakemusprosessi sisältää muun muassa ennakko­tarkastuskäynnin valmistustehtaalle. Käynnillä arvioidaan valmiuksia valmistukseen muun muassa valmistuksen vaiheiden, toimintaan osallistuvan henkilöstön, laatujärjestelmän, laitteiden ja tilojen osalta. Oleellista on valmius valmistaa rokotetta turvallisesti, Leinonen painottaa.

Sputnikille ei voitaisi myöntää valmistuslupaa ennen kuin viranomaisella olisi riittävät tiedot rokotteen valmistuksesta ja sen laadunhallinnasta.

”Emme voi myöntää lupia etukäteen”, Leinonen sanoo.

Sputnik ei ole vielä saanut Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksyntää. EMA on varoitellut jäsenmaita kiiruhtamasta Sputnik-kauppoihin tai rokotteen tuotantoon ennen viraston hyväksyntää.

STM:n Varhila arvioi, että on mahdollista, että EU käy neuvotteluja Sputnikin suhteen. Hän korostaa, että kaikki eri vaihtoehdot on selvitettävä.

Kello käy kuitenkin Sputnikille epäsuotuisasti.

”Jotta Suomi hankkisi rokotetta käyttöön, rokotteella tulee olla Euroopan lääkevirasto EMA:n myyntilupa, jotta sen turvallisuus olisi mahdollisimman pitkälle tutkittu. Myyntilupa­prosessissa kuluu jonkin aikaa. Samaan aikaan saamme EU:n yhteishankinta­sopimuksen mukaisia rokotteita”, Varhila sanoo.

Sputnik on hyväksytty tähän mennessä käyttöön noin 50 maassa. Suurimpia ostajia tähän mennessä on Argentiina, joka on hankkinut 2,5 miljoonaa annosta.