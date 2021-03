Syyttäjä vaatii Marco de Witille 8–10 kuukauden ehdotonta vankeutta tai yhdyskuntapalvelua. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2018–2019.

Marco de Witiin on saattanut törmätä hänen poliittisen vaikuttamisensa aikana esimerkiksi Helsingin keskustassa.­

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on alkanut laaja kunnianloukkausjuttu, jonka keskiössä on niin sanottu maalittaminen. Syytteessä on Marco de Wit.

De Wit on vaikuttanut erilaisissa poliittisissa järjestöissä ja keskittynyt maahanmuuttoasioihin. De Wit toimi aiemmin myös Suomen kansa ensin -pienpuolueen puheenjohtajana. Hänet erotettiin sittemmin puolueesta. Hän on toiminut myös maahanmuuttoasioihin keskittyneen Rajat kiinni! -liikkeen aktiivina.

Jutun asianomistaja- eli uhripuolella on puolestaan yhteensä 20 poliisia, syyttäjää ja tuomaria.

Maalittaminen ei ole rikosoikeudellinen termi. Sillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa joku nostetaan verkossa tikun nokkaan, mikä aiheuttaa usein vihapostin tulvan.

Jutussa on kyse siitä, onko de Wit herjannut verkossa ihmisiä tavalla, josta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu. Syyttäjä katsoo, että eri ulostulot vuosina 2018–2019 täyttävät kunnianloukkauksen tai törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Syyttäjän mukaan uhreista on käytetty muun muassa nimityksiä hirviöpoliisitar, kaikista iljettävin, poliittisen poliisin pervokolmion jäsen, kiduttaja-komisario, rikollinen poliisi, rasisti, väärentäjä ja korruptoitunut. Syyttäjän mukaan erilaisten nimitysten lisäksi virkamiehistä on esitetty vihjailuja tai väitteitä, kuten esimerkiksi vihjailuja eräästä poliisista pedofiilina.

Kaikkiaan syytteet koskevat 20:tä epäiltyä rikosta vuosina 2018–2019. Syyttäjä vaatii De Witille 8–10 kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta tai yhdyskuntapalvelua.

De Wit on vedonnut kirjallisessa vastauksessaan muun muassa siihen, että hänen arvostelunsa on kohdistunut julkisessa virassa toimiviin henkilöihin.

Hän on myös vedonnut siihen, että kyse on omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkisuus on rajallista.

HS julkaisee de Witin nimen jo syytevaiheessa hänen yhteiskunnallisten vaikutuspyrkimystensä ja toimintansa takia. Erilaisen poliittisen aktivismin lisäksi de Wit on muun muassa julkaissut kannanottojaan verkossa.

Maalittamista on tarkasteltu eri ministeriöissä. Sisäministeriöltä asettama työryhmä esitti erilaisia toimenpiteitä ongelman ratkomiseksi helmikuussa. Tämän työryhmän tarkoituksena ei ollut pohtia lainsäädännön muuttamista, vaan muita ratkaisuja.

Lisäksi vireillä on lainsäädäntöuudistus. Laiton uhkaus on tarkoitus muuttaa virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi, jos uhri joutuu uhkailluksi työn tai julkisen luottamustehtävän takia. Tämä tarkoittaa, että syyttäjällä on syyteoikeus asiassa ilman uhrin erillisiä toimenpiteitä.

Syyttäjä voisi nostaa syytteen ilman uhrin pyyntöä esimerkiksi silloin, kun terveyskeskuksen työntekijää tai opettajaa uhkaillaan. Säännös koskisi myös muun muassa tutkijoihin, toimittajiin tai taiteilijoihin kohdistuvaa uhkailua.