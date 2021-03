Vain harvalla lapsella on riski saada koronasta vakava tauti: Alle 20 tartunnan saanutta lasta on ollut Husissa sairaalahoidossa

Koronaviruksen riskiryhmät eivät päde samalla tapaa lasten kuin aikuisten kohdalla. Esimerkiksi astmaa sairastavan lapsen riski joutua sairaalahoitoon on asiantuntijoiden mukaan pieni.

Tietyt sairaudet altistavat herkemmin koronaviruksen vaikealle tautimuodolle. Tällainen sairaus on esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativa astma, ja tähän riskiryhmään kuuluvat aikuiset saavat koronarokotteen ennen perustervettä väestöä.

Suomessa arviolta joka kymmenes lapsi sairastaa astmaa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lasten infektiotautien erikoislääkäri Harri Saxen kuitenkin toteaa, että lasten sairastamaa astmaa ei ole luokiteltu riskitekijäksi koronavirukselle.

Astmaa sairastavien lasten huoltajien ei siis tarvitse olla erityisen huolissaan lapsensa turvallisuudesta. Sama viesti pätee pitkälti jokaisen jotakin perussairautta sairastavan lapsen ja hänen huoltajansa kohdalla.

”Meillä on selkeitä riskiryhmään kuuluvia lapsia todella vähän. He ovat lähinnä lapsia, joilla on jokin vaikea keuhkosairaus”, Saxen sanoo.

Saxenin karkea arvio on, että riskiryhmään kuuluvia lapsia on Suomessa ”kymmeniä tai satoja”. Esimerkiksi useimmat syöpää sairastavat lapset eivät ole Saxenin mukaan juurikaan suuremmassa riskissä kuin terveet lapset.

Myös Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet toteaa, että vakavan koronavirustaudin riski on pieni, vaikka lapsi sairastaisi esimerkiksi keuhkosairautta tai hänellä olisi immuunijärjestelmään vaikuttava lääkitys.

”Varmasti kaikki olemme huolissamme lasten puolesta, mutta alle 12-vuotiaissa sairaalahoitoa vaativia tapauksia on ollut onneksi todella vähän”, Rämet sanoo.

Husin alueella on Harri Saxenin mukaan ollut epidemian aikana koronatartunnan takia sairaalahoidossa alle 20 lasta.

”Näistäkin tapauksista osassa lapsella on ollut esimerkiksi virtsatieinfektio, ja tutkimuksissa on löytynyt sivulöydöksenä myös korona. Pääsyy on kuitenkin ollut muu kuin koronatartunta. Tehovalvonnassa on ollut kaksi tai kolme potilasta.”

Saxenin mukaan sairaaloissa ei olla nähty, että koronatartunnan saaneet alaikäiset astmapotilaat joutuisivat muita useammin sairaalahoitoon.

Lisäksi hän uskoo, että vaikean keuhkosairautensa takia riskiryhmään kuuluvan lapsen huoltajat ovat pitäneet huolen siitä, että kontaktit ovat pysyneet mahdollisimman vähäisinä.

Koronaviruksesta ja koronarokotteista ei tiedetä lasten kohdalla vielä tarpeeksi, joten nuorimmat lapset saavat koronarokotteen todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella.

Nykytiedon valossa lapset eivät sairastu koronavirustautiin aikuisia helpommin. Lisäksi tauti on tyypillisesti lapsilla lieväoireinen, ja vaikea tautimuoto on heillä erittäin harvinainen.

”Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lapsille hankalampaa tautia aiheuttava virusmuunnos olisi mahdollinen”, Mika Rämet sanoo.

Rämet arvelee, että kesällä tai viimeistään syksyllä saadaan lisätietoa siitä, miten ensimmäiset koronarokotteet toimivat yli 12-vuotiailla.

”Eli loputtoman pitkään ei tarvitse odottaa, että toimia päästään tekemään tiedon pohjalta”, Rämet sanoo.

Vaikeita tautitapauksia on todettu myös lapsilla, joten lasten koronarokottaminen on oleellista sekä lasten sairastaman koronavirustaudin että koko epidemian kannalta, Rämet toteaa.

Hänen mukaansa myös alle 12-vuotiaiden rokotusten aloittamisessa voidaan odottaa tutkimustiedon valmistumista. Näin tiedetään esimerkiksi sopiva rokoteannos ja varmistutaan odotetuista rokotevasteista.

”Jos taudin vakavuudessa lasten osalta tapahtuu muutoksia, voidaan tilannetta joutua arvioimaan uudelleen. Periaatteena on, että lapset ansaitsevat lapsilla tutkittuja lääkkeitä ja rokotteita”, Rämet sanoo.

”Mutta onneksi tässä vaiheessa lasten osalta tilanne on sellainen, että voimme odottaa sitä, että tieto rokotteista karttuu tutkimusten kautta.”

Rämet kuitenkin painottaa, että tutkimuksiin kuluu aikaa. Syynä on se, että lapsille tarkoitetut rokotteet käyvät läpi samat vaiheet kuin aikuisille tarkoitetut rokotteet, ja tutkimuksissa edetään ikäluokittain.

Husin Saxen arvioi, että koronarokotteita voidaan antaa myös kaikista nuorimmille lapsille, kunhan niiden turvallisuudesta on saatu näyttöä. Hän muistuttaa, että muitakin rokotteita annetaan alle vuoden ikäisille lapsille.

”Ihan pienille lapsille rokotteita ei välttämättä kannatakaan antaa, sillä jos lapsen äiti on saanut rokotteen, niin vasta-aineita siirtyy yleensä myös lapselle.”