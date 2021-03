Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan tehohoidon kuormitus kestetään runsaaseen 30 tehohoitoa vaativaan koronapotilaaseen asti. Myös Turussa ollaan jouduttu tekemään erikoisjärjestelyjä vaikean tautitilanteen takia.

Sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrä kasvaa todennäköisesti lähipäivinä epidemia-ajan ennätyslukemiin. Tähän mennessä pahin tilanne oli joulukuussa, jolloin sairaaloissa oli 284 koronaviruspotilasta. Keskiviikkopäivällä potilaita oli 283.

Tehohoidossa pahin tilanne oli viime vuoden huhtikuussa, jolloin teho-osastoilla oli samanaikaisesti 83 koronaviruspotilasta. Potilaista lähes 50 oli Husin sairaaloissa.

Valtaosa Suomen koronaviruspotilaista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa. Keskiviikkona koronavirustaudin takia Husin sairaaloiden vuodeosastoilla on 66 ja teho-osastoilla 30 potilasta.

Husin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan Husin sairaaloissa ei olla juurikaan jouduttu vähentämään muuta toimintaa koronaviruspotilaiden takia.

”Meillä on tietty pelivara, mihin voimme vielä venyä. Muutama kymmenen potilasta saadaan tavalla tai toisella mahtumaan ilman merkittäviä toiminnan alasajoja”, Mäkijärvi sanoo.

Potilasmäärän kasvu kuitenkin uhkaa kiireetöntä hoitoa, kun koronaviruspotilaiden hoitoon siirretään henkilöstöä muista tehtävistä, Mäkijärvi sanoo.

”Viime keväänä vastaavassa tilanteessa vähentäminen koski leikkaustoimintaa eniten ortopediaa sekä silmä- ja korvatauteja, mutta tähän kuuluu myös poliklinikkatoimintaa ja polikliinisiä tutkimuksia muilla erikoisaloilla”, Mäkijärvi sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.­

Husin sairaaloiden tehohoidossa ollaan Mäkijärven mukaan kipurajoilla. Mäkijärvi kertoo, että Husin sairaaloista siirretään viikoittain tehohoitopotilaita hoidettavaksi muihin sairaaloihin. Tämä on hänen mukaansa huomioitava tehohoitopotilaslukujen tulkinnassa.

Potilaita on siirretty sairaaloihin, joiden teho-osastoilla on tilaa, muun muassa muihin yliopistosairaaloihin sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson keskussairaaloihin.

”Ilman siirtoja tilanne olisi täällä vielä hankalampi”, Mäkijärvi toteaa.

Mäkijärven mukaan Husin tehohoidon kuormitus on kestettävissä, mikäli tehohoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrä ei kasva rajusti nykyisestä.

”Kuormitus ei ole kohtuuton 30–32 tehohoitopotilaaseen asti, mutta sen jälkeen on pakko sulkea merkittäviä määriä toimintoja. Se tarkoittaa, että kiireetön kirurgia joudutaan ajamaan vaiheittain alas. Se koskettaa useita satoja, jopa tuhansia potilaita”, Mäkijärvi sanoo.

”30 koronapotilasta tehohoidossa onnistuu tasaamalla kuormaa vähän sieltä ja täältä, mutta jos sen yli mennään, tämä konsti ei enää toimi.”

Koronavirustilanne on hankala myös Turussa. Siellä sairaalahoitoa tarvitsevia koronaviruspotilaita ovat kuitenkin maltillisemmin kuin pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä Turussa on sairaalahoidossa 25 koronaviruspotilasta, joista kuusi on tehohoidossa.

”Jouduimme alkuviikosta sulkemaan pari leikkaussalia, kun näytti siltä, että potilaita tulee runsain mitoin, mutta tällä hetkellä tulemme potilasmäärän kanssa toimeen. Muutaman viikon takaiseen verrattuna potilasmäärämme on moninkertaistunut”, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo.

”Tämä ei ole helppo tehtävä näilläkään lukumäärillä, mutta onneksi tehohoidon tarve on tällä hetkellä muista syystä hieman vähäisempi.”

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.­

Sairaaloiden muun toiminnan vähentäminen riippuu Pietilän mukaan muun muassa muiden kuin koronaviruspotilaiden määrästä sekä henkilöstön saatavuudesta.

”Meillä on selkeät suunnitelmat, mutta jos potilaita tulee esimerkiksi kymmenkuntakin lisää, joudumme ottamaan käyttöön muun muassa henkilöstösiirtoja.”

Pietilä painottaa, että tehohoidon järjestäminen ei ole ensisijaisesti tila- tai laitekysymys.

”Kyllä sairaaloissa tiloja ja sänkyjä riittää. Kiireettömiä toimintoja voidaan lykätä ja osastojen käyttötarkoitusta muuttaa, mutta henkilöstömäärät ovat rajalliset”, Pietilä sanoo.