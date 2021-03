Oikeutta käydään siitä, saivatko viranomaiset kiikkiin merkittävän huumeiden maahantuontiliigan. Aineita tuotiin Suomeen muun muassa kukkarekoissa.

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi keskiviikkona käsittely epäillyn ison huumeiden maahantuontiliigan jutussa. Jos syytteet todetaan oikeiksi, kiikkiin on jäänyt useiden merkittävien suomalaisten huumejuttujen aineet toimittanut liiga.

Aineita tuotiin Hollannista Suomeen kukkarekoissa. Lasteissa ovat viranomaisten uskoman mukaan saapuneet muun muassa massiivisen Katiska-huumejutun aineet, keskustalaisen kunnallispoliitikon huumeet Pohjanmaalla sekä ulkomaalaistaustaisten huumekauppiaiden kauppatavara Helsingissä.

Kaikkiaan syytteissä on kyse noin 800 kilosta erilaisia huumeita. Kaikki aineet eivät ehtineet päätyä Suomeen saakka, ja osa jatkoi syytteiden mukaan Suomesta matkaansa Ruotsiin. Noin 30 syytetyn jutussa on syytteessä muun muassa hollantilaisia ja suomalaisia henkilöitä.

Poliisi sai keskeistä näyttöä juttuunsa alamaailman matkapuhelinjätistä, joka osoittautui väitettyä vähemmän tietoturvalliseksi.

Encrochat-nimisen yhtiön puhelimia ovat käyttäneet muun muassa Sinaloan huumekartelli Meksikossa, lukuisat järjestäytynet rikollisryhmät Euroopassa ja esimerkiksi Niko Ranta-aho Suomessa.

Poliisi pääsi kuitenkin Keski-Euroopassa salattuun viestiliikenteeseen, mikä johti Europolin historian suurimpaan operaatioon. Tiedoilla poliisi esti Euroopassa muun muassa palkkamurhia ja sai myös ratkottua merkittäviä rikostapauksia.

Helsingin Sanomat selvitti viime syksynä Encrochatin jälkiä, jotka johtivat Panamaan.

Viranomaisten käsitysten mukaan syytteessä oleva maahantuontiliiga on tuonut aineet muun muassa juttuun, jossa pariskunta piti Pohjanmaalla hallussaan 46:ta kiloa amfetamiinia ja jakoi ainetta muille myyntiin.

Törkeästä huumerikoksesta on syytteessä samassa jutussa myös keskustan kunnallispoliitikko, joka on vaikuttanut Kristiinankaupungissa. Hänen tekemänsä rikoksen epäillään tapahtuneen syksyllä 2019, ja syytteiden käsittelyä oikeus on kaavaillut ensi syksylle.

Helsingissä poliisi on puolestaan tutkinut muun muassa somalitaustaisten henkilöiden huumekauppaa. Myös nämä aineet ovat poliisin käsityksen mukaan peräisin samoilta tukkureilta.

Tekoaika jutun syytteissä on vuoden 2018 kesäkuusta vuoden 2020 toukokuuhun. Tutkittavana on ollut kaikkiaan 17 huumausaineiden maahantuontia.

Jutun istuntojen on tarkoitus jatkua kesäkuun loppupuolelle saakka.