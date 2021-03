Myös Suomessa on suunnitteilla Omakantaan tuleva todistus, joka olisi yhteensopiva EU:n koronatodistuksen kanssa.

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona Brysselissä esityksensä unionin yhteiseksi koronapassiksi.

Passia kutsutaan yleisesti digitaaliseksi vihreäksi passiksi tai vihreäksi todistukseksi ja sen on tarkoitus helpottaa niiden henkilöiden matkustamista, jotka ovat saaneet koronarokotteen, joilla on tuore todistus negatiivisesta covid-19 testistä tai jotka ovat sairastaneet koronaviruksen aiheuttaman taudin ja joilla on vielä vasta-aineita.

Komission mukaan todistus tulisi kaikkien EU-kansalaisten saataville ja se sisältäisi vain välttämättömät tiedot.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi esityksestä komission tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Hän toivoo passista unionille asteittaista, kestävää ja turvallista tapaa avata unionin sisäistä liikkuvuutta.

”Tällä digitaalisella todistuksella tarkoituksemme on auttaa jäsenmaita palauttamaan liikkumisvapauden turvallisella, vastuullisella ja luotettavalla tavalla”, sanoi von der Leyen.

Lisäksi passilla varmistetaan, että tiedot ovat kaikkien jäsenmaiden hyväksyttävissä.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on toistaiseksi hyväksynyt neljä rokotetta: Modernan, Pfizerin, AstraZenecan ja viimeisimpänä Johnson & Johnsonin. Jäsenmaat voisivat kuitenkin hyväksyä todistuksen myös muilta tuottajilta.

Oikeuskomissaari Didier Reynders kertoi tiedotustilaisuudessa, että järjestelmä on tarkoitus saada toimintaan kesäkuussa.

Järjestelmä on väliaikainen ja sen olisi tarkoitus olla voimassa siihen asti, kunnes Maailman terveysjärjestö WHO julistaa pandemian päättyneeksi. Sen jälkeen sisämarkkinoilla palattaisiin vapaaseen liikkuvuuteen.

Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden täytyy vielä hyväksyä esitys. Jäsenmaiden on määrä keskustella esityksestä seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa 25. maaliskuuta.

Suomessa on suunnitteilla Omakantaan tuleva koronarokotus- ja- testitulostodistus. Järjestelmän on tarkoitus tulla käyttöön toukokuussa.

Suomalaista ratkaisua on kehitetty yhteistyössä Euroopan unionin ja muiden jäsenmaiden kanssa ja tavoitteena on saada todistukset käyttöön sekä mobiililaitteilla että tietokoneelta tulostettuna.

”Tämä vihreä passi on viitekehys, jonka puitteissa eri jäsenmaat kehittävät omia passejaan”, kertoo ylilääkäri Paula Tiittala sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosastolta.

Vihreä passi siis määrittää ne tekniset ominaisuudet ja sisällöt, joita jäsenmaiden omissa järjestelmissä ja todistuksissa tulee olla. Näin varmistetaan, että todistukset todella voidaan hyväksyä kaikissa jäsenmaissa.

”Vihreä passi sisältää luotettavuuden arvioinnin. Kun henkilö matkustaa, on oletettavaa, että muut EU-maat hyväksyvät tällä tavalla esitetyn todistuksen”, sanoo Tiittala.

Tiittalan mukaan vihreän passin kantava ajatus on juuri turvallisen matkailun ja liikkuvuuden mahdollistaminen ja helpottaminen. Jos liikkuvuutta vähitellen avataan unionin alueella, matkailijat voivat esittää tietyn EU-jäsenmaan matkailijoilta vaatiman todistuksen muodossa, joka on yhteisesti tunnustettu.

Tiittalan mukaan esityksessä ei vielä oteta kantaa käyttötarkoitukseen.

”On jäsenmaiden omasta harkinnasta kiinni, miten todistuksia hyödynnetään maahantulijoiden osalta.”

Vihreän passin olemassaolo ei siis automaattisesti tarkoita esimerkiksi sitä, että karanteeneista tai testitodistuksista luovuttaisiin täysin ainakaan vielä kesäkuussa. Siihen vaikuttaa kertyvä tutkimustieto rokotteista.

”Rokotetodistusten osalta Suomi ei vielä tällä hetkellä suosittele, että rokotetut henkilöt vapautettaisiin maahantulotestauksesta tai omaehtoisesta karanteenista. Vielä ei ole riittävää tutkimustietoa siitä, miten hyvin rokotteet estävät tartuntaa tai tartuttavuutta”, Tiittala kertoo.

Jotkut valtiot ovat jo tehneet päätöksiä koronarokotuksen saaneiden karanteenien ja pakkotestien poistamisesta. Islanti avaa tällä viikolla rajansa kaikille rokotetuille.

Suuri rokotekattavuus on vapaan liikkuvuuden kannalta merkitsevää, huomioi von der Leyen tiedotustilaisuudessa. Vihreän passin esittelyn lisäksi hän otti tiedotustilaisuudessa kantaa rokotustahtiin Euroopan unionissa.

Von der Leyenin mukaan kahden viikon päästä päättyvän ensimmäisen vuosineljänneksen toimitusongelmista ollaan vähitellen toipumassa.

”Hyvä uutinen on, että me olemme edistyneet”, hän sanoi.

”Toimitukset tulevat lisääntymään toisella vuosineljänneksellä.”

Rokotetoimittajat Moderna ja Pfizer ovat tähän mennessä von der Leyenin mukaan toimittaneet heiltä tilatun määrän rokoteannoksia. AstraZeneca on kuitenkin jäänyt sovitusta määrästä.

Tavoitteena on yhä, että 70 prosenttia EU:n aikuisväestöstä on rokotettu kesään mennessä.