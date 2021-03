Ranta-ahon asianajajan mukaan hänen päämiehensä ei ole vielä päättänyt, miten hän suhtautuu viranomaisten tuoreimpiin vaateisiin. Poikkeuksellinen puhevalta asiassa liittyy siihen, että Ranta-ahoa ei vaadittu Espanjasta Suomeen kaikista uusimpien rikosepäilyjen takia.

Katiska-huumevyyhden toinen pääsyytetty Niko Ranta-aho haluttaisiin vangita tänään iltapäivällä taas uusista törkeistä huumerikosepäilyistä. Tiedot selviävät Pirkanmaan käräjäoikeuden pakkokeinokansliasta.

Ranta-aho on luovutettu Espanjasta ja vangittu Katiska-jutun käsittelyn päättymisen jälkeen kahdesta törkeästä huumerikoksesta ja törkeästä veropetoksesta epäiltynä. Pakkokeinotietojen perusteella viranomaiset kuitenkin siis epäilevät, että rikoksia olisi vielä lisää.

Vangitsemisvaatimusten perusteella poliisi epäilee nyt Ranta-ahoa kaikkiaan ainakin neljästä törkeästä huumerikoksesta törkeästä veropetoksesta, joista häntä ei ole vielä oikeudessa syytetty.

Ranta-ahon vangitseminen kaikista uusimmista rikosepäilyistä ei kuitenkaan suju tällä kertaa kovin yksinkertaisesti, jos hän ei itse ole myöntyväinen vangitsemiseen. Tämä johtuu siitä, että Ranta-ahoa ei luovutettu Espanjasta tällaista vangitsemista varten.

Jos Ranta-aho ei ole suostuvainen, suomalaisviranomaisten täytyy hakea taas uusi lupa Espanjasta. Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoo Helsingin Sanomille, että Ranta-ahon luvasta ei ole toistaiseksi vielä kantaa.

Prosessioikeuden professori Johanna Niemi Turun yliopistosta sanoo, että eurooppalainen pidätysmääräys on toiminut kaiken kaikkiaan hyvin. Ihmisiä on saatu sen avulla siirrettyä maasta toiseen. Osa on myös tullut vapaaehtoisesti, koska nopeutettu luovutusmenettely toimii.

Ranta-ahon uudesta epäillystä huumerikoskokonaisuudesta on vangittuna tällä hetkellä myös lukuisia muita henkilöitä. Viime viikon perjantaina samaan rikosepäilyjen nippuun liittyen vangittiin moottoripyöräjengi Bandidosin jäsen.

Ranta-ahon Bandidos-tuttavuudet ovat aiemmin nousseet esille, koska hän on toistuvasti julkaissut sosiaalisessa mediassa itsestään kuvia Tukholman Bandidosta johtaneen Jeffrey Ongin kanssa.

Rangaistuksen mittaamisen kannalta Ranta-ahon tuoreet huumerikosepäilyt voivat jäädä melkoiseksi kuriositeetiksi, koska syyttäjät ovat vaatineet hänelle jo Katiska-oikeudenkäynnissä maksirangaistusta törkeistä huumerikoksista.

Katiska-tuomiota ei ole toistaiseksi annettu. Koska tuoreet rikokset ovat tapahtuneet ennen Katiska-tuomion julistamista, myös uusimmat epäillyt rikokset menisivät ilmeisesti saman rangaistusmaksimin piikkiin.

Toisin sanoen olisi mahdotonta, että Ranta-aho saisi vaikkapa Katiskasta 13 vuoden tuomion ja heti perään nyt epäillystä uusista rikoksista 10 vuotta vankeutta, jolloin tuomion yhteismitta voisi nousta yli 20 vuoteen.

Jos oikeudessa meneteltäisi toisin, tutkivat viranomaiset voisivat päästä peukaloimaan oikeusjuttujen rangaistusmaksimia tutkimalla rikokset tahallisesti osissa.

Helsingin käräjäoikeus vapautti Ranta-ahon viime kesäkuussa, koska merkittävää sotkemisvaaraa jutussa ei enää ollut.

Syyttäjät vastustivat vapauttamista.

Syyttäjät eivät vaatineet matkustuskieltoa, mutta oikeus olisi voinut määrätä sellaisen hänelle myös oma-aloitteisesti. Sellaista oikeus ei kuitenkaan määrännyt, ja Ranta-aho palasi Espanjaan.

Sieltä hänet puolestaan palautettiin eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla Suomeen, koska epäilyjen mukaan hän oli tehnyt uusia rikoksia vapautumisensa jälkeen.

Prosessioikeuden professori Niemi Turun yliopistosta on pitänyt kummallisena tilannetta, jossa henkilöä syytetään mittavien huume-erien masinoimisesta Espanjasta, ja hän pääsee poistumaan vapaasti maasta.

Törkeistä huumerikoksista epäilty henkilö voidaan pitää vangittuna sotkemis-, jatkamis- tai karkaamisvaaran perusteella.

”Kun hän on oleskellut Espanjassa aika pitkään, vähän yllättää, että paon vaaraa ei ole painotettu arvioinnissa”, Niemi sanoi HS:lle tammikuussa.