Turun koronatartuntaryppäässä on todettu jo yli 80 tartuntaa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston (avi) johtaja Heikki Mäen mukaan tartuntojen määrä voi nousta viikonloppuna yli sataan.

Turun koronavirus­tartuntaryppäässä on todettu jo yli 80 tartuntaa, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston (avi) johtaja Heikki Mäki HS:lle.

”Näissä tartuntaryppäissä voi ilmentä vielä viikonlopun aikana noin 20–30 tartuntaa”, Mäki sanoo.

Turun kaupunki kertoi aamulla tiedotteessaan, että koronaan sairastuneita kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita on määrätty ja tullaan yhä määräämään eristykseen. Myös vajaa 200 altistunutta on laitettu karanteeniin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

Avi päätti perjantaiaamulla, että yhteen Turussa sijaitsevaan opiskelija-asuntolaan tehdään pakollinen terveystarkastus, Mäki kertoo.

Käytännössä terveystarkastus tarkoittaa koronatestiä. Päätös perustuu lääketieteelliseen arvioon. Kyseisessä asuntolassa asuu 65 ihmistä, joista yhdeksän on antanut positiivisen tuloksen koronatestissä.

Turussa on todettu lyhyessä ajassa noin 70 koronavirustartuntaa kansainvälisten korkeakoulu­opiskelijoiden keskuudessa. Terveysviranomaiset uskovat, että tartunnat lisääntyvät lähipäivinä. Niiden määrä voi kasvaa jopa yli 200:n. Jäljitystyö on vielä käynnissä.

”Tartuntatilanne on erittäin hankala, sillä vaihto-opiskelijat ovat liikkuneet hyvin aktiivisesti, heillä on paljon keskinäisiä kontakteja ja he asuvat yhteisasunnoissa”, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi perjantaina julkaistussa tiedotteessa.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoi STT:lle perjantaina, että avin päätös pakollisesta tarkastuksesta toimii lähinnä ”selkänojana” koronatestaamiselle.

”Ei ole ongelmaa tai pelkoa sen suhteen, että nuoret eivät menisi testeihin vapaaehtoisesti. Opiskelijat ovat itse olleet tässä hyvin aktiivisia”, Arve sanoo.

Viikonloppuna Turun kaupungin koronantorjuntabussi vierailee Ylioppilaskylässä. Koronabussille voi tulla näytteenottoon ilman ajanvarausta ja laboratoriolähetettä. Koronatesti on maksuton.

Kaupunginjohtaja sanoo, että vielä ei ole tiedossa, mistä tartuntaketju on saanut alkunsa.

Arve sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että liikkumisen rajoittaminen voisi olla tarpeen niillä alueilla, joissa tartuntoja on paljon.

Arve korosti, että kaupunkilaisten on syytä välttää nyt liikkumista esimerkiksi Ylioppilaskylän alueella. Ylioppilaskylän lisäksi tartuntoja on todettu asuntoloissa Luolavuoressa ja Varissuolla.

Turun kaupunki jätti perjantaiaamuna virka-apupyynnön Lounais-Suomen poliisille karanteenien ja eristyksien noudattamisen valvomiseksi. Noin puoliltapäivin Lounais-Suomen poliisilaitos kertoi Twitter-tilillään vastanneensa myöntävästi virka-apupyyntöön ja valmistautuvansa operatiivisen toiminnan käynnistämiseen.

Vielä ei ole tiedossa, miten poliisi aikoo karanteeneja valvoa. Rikosylitarkastaja Markus Laineen mukaan poliisi odottaa tarkempia tietoja Turun kaupungilta siitä, mitä tarvitaan.

Koronatartuntavyyhdin laajuus paljastui kuluneen viikon keskiviikkona. Vyyhti on jo aiheuttanut toimenpiteitä Turun Ylioppilaskyläsäätiössä (TYS).

TYS päivitti asukkaillensa tarkoitettuja koronaohjeita. Niihin lisättiin muun muassa tieto siitä, että asukkaiden tulee käyttää yhteiskeittiöissä ja pesuloissa kasvomaskia.

”Yhteiskeittiöissä tai pesuloissa ei saa kokoontua eikä niihin saa jäädä oleskelemaan. Yhteiskeittiöstä tulee poistua ruoan valmistuksen jälkeen ja ruoka tulee syödä omassa huoneessa. Pesulasta tulee poistua pyykkien peseytymisen ajaksi ja pyykit käydä noutamassa pesulasta, kun ne ovat valmiit”, ohjeissa lukee nyt.

Myös asuntokohteiden saunat päätettiin sulkea 17.–28. maaliskuuta ja jo tehdyt saunavuorovaraukset peruttiin.

Lisäksi ohjeisiin lisättiin kohta siitä, ettei asukkaiden tulisi järjestää kokoontumisia tai juhlia.

Turun Sanomien mukaan suuri osa tartunnoista oli mahdollisesti peräisin pari viikkoa sitten järjestetyistä opiskelijajuhlista. Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Stephan Sundqvistin mukaan poliisille on tullut vastaan kotijuhlia, joissa on ollut rajoituksiin nähden liian paljon osallistujia. Hän kuitenkin näkee, että kaikkein haasteellisin asia on yhteismajoitus.