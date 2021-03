”Täällä on omituinen suomalaisten yhteen puhaltamisen fiilis” – Suomi sai jälleen onnellisimman maan tittelin, näin asiaa kommentoitiin Helsingin keskustassa

HS:n haastattelemat ihmiset kertovat, että poikkeusaikoina onnellisuutta ovat tuoneet muun muassa turvallisuus sekä perhe, läheiset ja ystävät.

Suomi nimettiin perjantaina neljäntenä vuotena peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi.

HS kysyi perjantai-iltapäivänä Helsingin keskustassa liikkuneilta ihmisiltä, mikä heidät tekee jylläävästä pandemiasta huolimatta onnelliseksi juuri nyt.

Mikael Haveri on huomannut, että hänet ovat viime aikoina tehneet onnelliseksi sellaiset asiat, joita ei välttämättä ole aikaisemmin huomioinut yhtä paljoa.

”Perhe, työpaikka, vapaus”, Haveri luettelee. ”Korona-aikaan on tullut esille se, että kaikki on ihan hyvin: ei ole pulaa mistään.”

Haverista olisi mukavaa olla sosiaalinen ja käydä erilaisissa paikoissa. Näiden puute ei kuitenkaan ole nykyaikana hänestä niin suuri ongelma, sillä nykyteknologia tarjoaa paljon vaihtoehtoja rentoutua kotioloissa.

”Ei ole mitään pakotetta käydä missään, mutta ainahan sitä silti kaipaa”, Haveri miettii.

Onnelliseksi tekee myös se, että on suomalainen, kertoo Iiris Helonheimo.

”Suomessa on kaikki suhteellisen hyvin. Puutteita on, mutta niitä on aina joka paikassa”, Helonheimo sanoo.

”Tänne on muuttanut paljon ihmisiä, ja he ovat ihmetelleet, kuinka turvallista täällä on.”

Poikkeusaika on tehnyt jokaisen suomalaisen elämästä karsitumpaa. Myös Helonheimon onnellisuus on toisinaan horjunut, kun hän on joutunut luopumaan tutuista arkisista asioista.

”En pääse uimahalliin, jumppaan enkä mihinkään. Kun lähden ovesta ulos, pitää ajatella, mihin menen ja mitä voin tehdä”, Helonheimo toteaa.

Arkinen onnellisuus rakentuu usein läheisistä ihmisistä, kuten Eeva Anttilalla.

”Tietysti myös tulevasta vauvasta. Rakkaudesta”, Anttila hymähtää.

”Perheenlisäys on myös vienyt ajatuksia pois koronasta. Myös ihana lähipiiri on auttanut.”

Anttila lukeutuu myös niihin, jotka kokevat elämän rajoitusten keskellä yksitoikkoiseksi. Asioita ei pääse tekemään niin vapaasti kuin haluaisi.

”Täällä kaupungissahan se näkyy eniten.”

Suomen saama tunnustus on positiivinen ja ihana asia, sanovat Hanna Lindqvist ja Satu Vuorinen.

”Mutta en ihmettele tätä, onhan Suomi aika hyvä paikka”, Vuorinen sanoo.

”Olen asunut ulkomailla saasteisessa kaupungissa vuosia. Suomessa voit mennä ulos ja vetää keuhkot täyteen happea. Se on helposti itsestäänselvä asia, vaikka se ei sitä ole”, Moskovassa asunut Lindqvist toteaa.

Tällä hetkellä Lindqvistin ja Vuorisen tekee onnelliseksi muun muassa perhe, terveys ja liikunta.

”Onnellisuuden tunteet kokee tällä hetkellä aika paljon lasten ja perheen kautta”, Vuorinen sanoo.

Vuorisen ja Lindqvistin mukaan oleellista suomalaisten onnellisuuden jatkuvuuden kannalta on se, miten koronapandemiasta selvitään. Myönteinen talouskehitys ja työpaikkojen säilyminen ovat tärkeitä, jotta suomalaisten olo pysyy turvallisena.

Vuorista huolettaa mahdollisuus, että Suomen yli pyyhkäisee työttömyysaalto.

”Ei välttämättä itselle tai lähipiirille vaan koko Suomelle”, hän pohtii.

Lindqvist pelkää ilmapiirin muutosta, minkä huono taloustilanne toisi tullessaan.

”Pessimismi on hirveän huono asia tulevaisuutta ajatellen”, Lindqvist sanoo.

”Mutta meillähän perusrakenteet ovat hyvin kunnossa, ja ne pitävät ihmiset tässä maassa jaloillaan. Se on varmasti yksi asia, mikä tekee ihmiset onnelliseksi: ei jää tyhjän päälle, vaikka jotain kävisikin.”

Lasipalatsin aukiolla iltapäiväkahvia nauttineet Henna Sillanpää ja Tristen Dordoy eivät olleet yllättyneitä Suomen tunnustuksesta.

”Täällä asiat ovat erittäin hyvin moneen muuhun maahan verrattuna”, Sillanpää toteaa.

”Vaikka tykkäämmekin omasta tilasta, täällä on omituinen suomalaisten yhteen puhaltamisen fiilis.”

Pandemia-aikana Sillanpään ovat tehneet onnelliseksi ystävät ja läheiset. Vaikka ihmisiä ei voikaan nähdä kasvotusten, heihin on helppo pitää yhteyttä muilla tavoilla.

Alankomaalainen Dordoy on asunut runsaan vuoden Suomessa. Hän toteaa, että neljäs perättäinen tunnustus tarkoittaa, että suomalaiset olivat jo valmiiksi onnellisia. Dordoysta esimerkiksi ilmainen koulutus ja terveydenhuolto ovat onnellisuuden valttikortteja.

”Uskon, että Suomen sosiaaliturva tekee monet ihmiset onnellisiksi”, Dordoy toteaa.

