Osa talvensa Aurinkorannikolla viettävistä suomalaisista on jäänyt odottamaan korona­rokotetta – Vesa Uusi-Kilponen vaimoineen aikoo hypätä lentokoneeseen heti, kun molemmat on rokotettu

Ennen pandemian käynnistymistä Aurinkorannikolla oleskeli arviolta 25 000–30 000 suomalaista, kertoo konsuli Eeva Helminen Madridin Suomen suurlähetystöstä.

Vesa Uusi-Kilponen ja hänen koiransa Valle nauttivat kevättalven auringosta pienvenesatamassa Syväraumalla. Tavallisesti kaksikko on tähän aikaan vuodesta Espanjan auringon alla.­

Espoolainen Kauko Pyyskänen on viettänyt vaimonsa Anita Pyyskäsen kanssa talvet jo 21 vuoden ajan Espanjan Aurinkorannikolla, missä heillä on asunto. Tavallisesti pariskunta suuntaa etelään jo lokakuun alussa, mutta tällä kertaa lähtö siirtyi lopulta maaliskuun toiselle viikolle asti.

”Siirsimme kaksi kertaa lentoja. Meidän piti tulla jo 6. päivä helmikuuta, mutta tilanne oli ongelmallinen koronatilanteen takia”, kertoo Kauko Pyyskänen.

Aluksi Pyyskäset siirsivät lentonsa helmikuun viimeiselle viikolle, mutta päätyivät lykkäämään lähtöä uudelleen aina maaliskuun 10. päivään asti. Lentojen siirto koitui lopulta pariskunnan onneksi, sillä he ehtivät saada rokotteen ennen lähtöä.

”4. päivä [maaliskuuta] saimme rokotteen Espoon Leppävaarassa, ja tulimme tänne viime keskiviikkona”, Pyyskänen sanoo.

Pyyskäsen mukaan heidän oli tarkoitus ottaa rokote heti, kun se vain on saatavissa.

Tuhannet suomalaiset viettävät tavallisesti talvensa Aurinkorannikolla. Tänä vuonna heidän määränsä on kuitenkin jäänyt vähäisemmäksi koronapandemian vuoksi, kun osa on perunut matkansa ja osa on jäänyt odottamaan rokotuksia.

Tällä hetkellä luku on Helmisen arvion mukaan pienempi. Tarkan määrän arvioiminen on vaikeaa, koska kaikki eivät muista tehdä matkustusilmoitusta tai perua sitä palattuaan Suomeen.

”Luvut perustuvat tuntumaan, sillä emme saa mitään tilastoja. Hyvin suuri osa Aurinkorannikolla talvehtivista ei ole rekisteröitynyt tänne, vaan pitää kirjat Suomessa”, Helminen sanoo.

Espanjan Suomalaiset Yrittäjät ry:n perustaja Kari Tiihonen on viettänyt lyhyttä Suomen kesävierailua lukuun ottamatta koko pandemia-ajan Aurinkorannikolla. Monet ovat kuitenkin päätyneet eri ratkaisuun.

”On aika paljon talviasukkaita, jotka eivät tulleet ja sellaisia, jotka lähtivät pois, kun lockdown alkoi”, kertoo Tiihonen.

”Mutta kyllä täällä ihmisiä on aika paljon. Ei voi sanoa, että olisi tyhjentynyt koko rannikko.”

Asociación Finlandesa Suomelan eli Aurinkorannikon suomalaisen jäsenyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Oras arvioi, että alle puolet talvensa yleensä Aurinkorannikolla viettävistä on tänä talvena matkustanut Espanjaan.

Oraksen mukaan suomalaisten määrä alueella kääntyi kuitenkin nousuun jo helmikuun alussa.

”Joka viikko tulee tuttuja ja vanhoja asiakkaita”, kiinteistönvälitysyritystä Aurinkorannikolla pyörittävä Oras kertoo.

Raumalainen Vesa Uusi-Kilponen ja hänen Marketta-vaimonsa lähtevät Aurinkorannikolle todennäköisesti lähiviikkoina. Normaalisti jo lokakuussa Espanjaan matkaava pariskunta on päättänyt odottaa Suomessa, kunnes molemmat ovat saaneet ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.

Talvi on ensimmäinen 15 vuoteen, jonka Vesa Uusi-Kilponen on viettänyt kokonaisuudessaan Suomessa.

”Yksi syy Suomeen jäämiseen oli siinä, että tilanne on hankala, kun ei ole rokotusta. Jos on Espanjassa ja sairastuu siellä, on aika vaikea päästä Suomeen”, sanoo Uusi-Kilponen.

Hänen vaimonsa on jo saanut rokotuksen, mutta Uusi-Kilponen odottaa vielä vuoroaan.

”Kyllä yhden rokotuksen kanssa pystyy sitten jo lähtemään. Kuukauden tai kaksi siellä voisi olla sen nojalla. Toisen annoksen saa 12 viikon päästä. Ilman rokotetta en halua lähteä, kun ei se ihan välttämätöntä ole”, sanoo Uusi-Kilponen.

Uusi-Kilposten tavoitteensa on lähteä Espanjaan heti kun mahdollista. Pariskunnalla on Aurinkorannikolla talo, josta huolehtii tällä hetkellä Espanjassa asuva tuttavapariskunta. Uusi-Kilponen on Aurinkorannikolla mukana myös ravintolatoiminnassa.

”Odottaisin, että parin viikon sisällä olisi mahdollisuus saada [rokote]. Kyllä me sitten vielä kevääksi menemme.”

Espanjaan jo ehtinyt Kauko Pyyskänen harrastaa siellä normaalisti teatteria, mutta tällä hetkellä harrastus on koronan vuoksi tauolla. Toista harrastustaan, golfia, hän pystyy tällä hetkellä harjoittamaan – vaikka suuri suomalaisten golfporukka onkin pienentynyt tänä talvena hieman.

Pyyskäsen mukaan Aurinkorannikolla vallitsee koronatilanteen suhteen rauhallinen tunnelma.

”En koe ainakaan, että olisi turvattomampaa kuin Suomessa.”

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Aurinkorannikolla onkin lähellä kotimaan lukuja. Espanjan terveysministeriön tietojen mukaan 14 päivän ilmaantuvuusluku oli 16. maaliskuuta vajaa 145 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun Suomen ilmaantuvuus oli samana päivänä noin 140 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.

Aurinkorannikon tartuntatilanne on hieman koko Espanjaa vakavampi. Koko maan ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on tällä hetkellä vain 107. Tilanne alueella on kuitenkin huomattavasti parempi kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, missä on lähes 345 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Espanjan epidemiatilanne on tällä hetkellä selvästi parantumaan päin.

”Trendi on ollut useita viikkoja laskeva. Koko maan ilmaantuvuusluku on pienempi kuin Suomessa”, kertoo suurlähetystön Helminen.

Tällä hetkellä Suomesta pääsee matkustamaan Espanjaan, mutta Uudeltamaalta ja Ahvenanmaalta matkaavat tarvitsevat tuoreen todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä.

Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että myös maassa tilapäisesti oleskelevat voivat saada koronarokotteen, kertoo suurlähetystön Helminen.

”Espanjassa pysyvästi asuvat kuuluvat rokotussuunnitelmaan, kunhan ovat tänne rekisteröityneet. Mutta Espanjan viranomaiset ovat vakuuttaneet, että kaikki täällä oleskelevat saavat rokotuksen”, Helminen sanoo.

”Heidän pitää kuitenkin olla itse aktiivisia ja olla oleskelupaikan lähimpään terveyskeskukseen yhteydessä.”

Maija Hertz-Baumann ja Olai Baumann.­

Klaukkalassa kesät ja Aurinkorannikolla talvet viettävä yrittäjä Maija Hertz-Baumann ja hänen miehensä Olai Baumann eivät malttaneet jäädä odottelemaan rokotuksia, vaan matkustivat Espanjaan tammikuun alussa.

”Jäimme syksyllä vähän odottelemaan, että mitä tehdään. Päätös lähteä tänne kuitenkin kypsyi aika nopeasti”, kertoo Hertz-Baumann.

Hertz-Baumannin mukaan lähteminen ennen rokotteiden saamista aiheutti keskustelua. Vaikka pariskunta on eläkeikäinen, kumpikaan heistä ei kuitenkaan ole niin iäkäs, että he olisivat rokotusjärjestyksen alkupäässä.

”Sanoin jo joulukuussa, että olemme takaisin Suomessa ennen kuin meidän vuoromme on”, naurahtaa Hertz-Baumann.

Pariskunta aikoo palata Suomeen toukokuussa ja odottaa rokotteen ottamista siihen saakka. He ovat ottaneet selvää Espanjan rokotusaikatauluista. Koska he eivät asu maassa vakituisesti, aikataulut ovat vielä epävarmoja.

Pariskunnalla on Mijasin kylässä oma asunto, ja aikansa he viettävät ulkoillen ja golfaten.

Eläminen Mijasissa ei Hertz-Baumannin mielestä tunnu Suomea turvattomammalta, varsinkaan kun Espanjassa on voimassa tiukka maskipakko kodin ulkopuolella ja liikkumista maan sisäisesti rajoitetaan.

Pariskunta on ollut tyytyväinen päätökseensä lähteä.

”Jos on oma asunto tai vuokra-asunto, se on ihan kuin olisi kotona”, toteaa Hertz-Baumann.