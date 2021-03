Rokotuksia jakava Peter Kipchumba on kiitollinen jokaisesta pistämästään piikistä, koska hän on nähnyt, mitä koronavirus saa pahimmillaan aikaan

Suomessa annetaan jo yli satatuhatta koronarokotusta viikossa, toukokuussa määrä voi olla nelinkertainen.

Viisi minuuttia aikaa. Siinä ajassa koronarokottajan, sairaanhoitaja Peter Kipchumban pitää kysyä tarvittavat kysymykset, kertoa ohjeet ja rokottaa asiakas.

Asiakkaat on otettava vastaan ripeästi ja ohjata vähintään yhtä ripeästi pois, jotta turvavälit pysyvät ja rokotuspisteille ei synny ruuhkia.

Tämän kaiken Kipchumba toistaa vähintään 50 kertaa päivässä. Kollegat viereisissä kopeissa tekevät samat asiat ja samaan tahtiin.

Vaikka tilanne on rutiininomainen ja koruton, sen merkitys on kaikkea muuta: tässä tehdään historiaa. Kipchumba ja muut koronarokottajat pelastavat todennäköisesti ihmishenkiä pandemialta, joka on menneen vuoden aikana laittanut koko maailman polvilleen.

Kolmen viime viikon ajan suomalaisille on annettu viikossa yli sata tuhatta koronarokotetta eri puolella maata.

”Se on jo tosi hyvä määrä ja nousee koko ajan”, sanoo erityisasiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Torstaihin mennessä Suomessa oli pistetty yli 734 000 rokoteannosta, kertoivat THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) torstaisessa tilannekatsauksessaan. Vähintään yhden rokoteannoksen oli saanut yli 647 000 ihmistä. Se on 13,8 prosenttia aikuisväestöstä – EU-maista vain Maltassa ja Unkarissa on rokotettu Suomea suurempi osuus aikuisista.

Espoon neljässä koronarokotuspisteessä pistoksia antaa tällä hetkellä 46 rokottajaa, kertoo perusturvajohtaja Sanna Svahn.

Heistä valtaosa on ostopalveluna hankittuja työntekijöitä. Lisäksi pisteissä työskentelee vastuuhoitajia, aulahenkilöitä ja Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia.

Ison Omenan rokotuspisteessä rokotettavien kulku on suunniteltu tarkkaan. Tyhjään liiketilaan on rakennettu kuusi rokotuskoppia. Kaupungin liikunnanohjaajat ohjaavat rokotuksiin tulijoita. Rokotuksista poistuvia ohjaavat ja auttavat Punaisen Ristin vapaehtoiset.

Tällä hetkellä Ison Omenan rokotuspisteellä rokotetaan Pfizer-Biontechin rokotteella arkipäivisin noin 350–400 espoolaista. Rokotettavat ovat nyt 70-vuotiaita ja sitä vanhempia.

”Ihmiset ovat kiitollisia. Että vihdoinkin sain tämän ja tätä on odotettu. He ovat helpottuneita, kun ovat saaneet ensimmäisen rokotteen ja tietävät, että saavat toisenkin”, Peter Kipchumba sanoo.

THL:n Kontion mukaan Suomella olisi rokotuskapasiteettia nykyistä suurempiinkin rokotusmääriin, mutta rokotteita ei ole saatavilla. Rokotteiden määrät ovat kuitenkin kasvamassa.

”Jos nyt on annettu yli sataatuhatta annosta viikossa, huhtikuun loppupuolella noustaan varmaan 200 000 rokotteeseen viikossa. Toukokuun alkupuolella määrä voi nousta hyvinkin äkkiä 400 000:een”, Kontio sanoo.

THL arvioi, että kesäkuun loppuun mennessä Suomi saa 5–7 miljoonaa rokotetta. Kontion mukaan siinä tapauksessa kesäkuun loppuun tai heinäkuun alkuun mennessä kaikki yli 16-vuotiaat olisivat saaneet ainakin yhden rokoteannoksen.

Monien mielestä rokotukset etenevät tuskatuttavan hitaasti. Koronarokotuspisteissä rokottajille esitetään monenlaisia vaatimuksia.

Kipchumban mukaan joskus vanhuksen saattajana oleva omainen saattaa vaatia rokotetta myös itselleen. Joskus rokotettava vaatii tehosterokotetta nopeammin kuin THL:n määrittelemässä 12 viikossa.

”Koska pitää päästä kokoukseen jonnekin Lontooseen tai Australiaan”, Kipchumba sanoo.

Rokotusten alkuvaiheessa pistoksia jaettiin iäkkäimmille. Kipchumban mukaan joskus rokotuspisteeseen saattoi saapua rollaattorin avulla kulkeva iäkäs vanhus, joka koki varanneensa ajan, mutta ajanvaraus oli jostain syystä epäonnistunut.

Teki kipeää selittää heille, ettei rokotetta voida antaa, koska aikaa ei ole varattu eikä ylimääräisiä rokotteita ei ole, Kipchumba sanoo.

”Joskus on ollut pakko sanoa on, että on ainoa mitä voimme tehdä, on auttaa sinua varaamaan aika.”

Rokotuspisteissä on vartijat, mutta Kipchumban mukaan heidän ei ole tarvinnut puuttua tilanteisiin.

”Suurin osa kaipaa tietoa ja selityksiä. Välillä on vääriä käsityksiä ja kun asia käydään läpi, moni on ihan tyytyväinen”, hän sanoo.

Peter Kipchumban mukaan ihmiset ovat kiitollisia saadessaan odotetun koronarokotteen.­

THL:lla ei ole tarkkaa tietoa koronarokotuksia antavien ammattilaisten lukumäärästä. Tammi-helmikuussa sairaanhoitopiirit arvioivat, että Suomessa pystytään rokottamaan 550 000–560 000 ihmistä viikossa.

”Ja kokonaiskapasiteetti on saattanut sittemmin nousta. Jos arvioimme, että me parhaimmillaan saisimme 450 000 rokoteannosta viikossa, kyllä tähän pystytään”, Mia Kontio sanoo.

Hän näkee myös hyvää siinä, että rokotemäärät ovat kasvaneet vähitellen: kunnille on jäänyt aikaa hioa rokotusorganisaationsa kuntoon.

Kontion mukaan kunnilla on vuosittaisten influenssarokotusten ansiosta kokemusta massarokotuksista. Nyt rokotemäärät ovat paljon suuremmat. Lisäksi rokotteiden saatavuus ja useanlaiset rokotteet lisäävät haastavuutta.

Koronarokotustalkoisiin on haalittu ammattilaisia eri puolilta. Kunnat ovat ostaneet rokottajia yksityiseltä puolelta ja siirtäneet hoitajia rokotuksiin muista terveydenhuollon toiminnoista. Hiljattain eläkkeelle jääneitä on rekrytoitu mukaan, ja myös työterveyshuolto osallistuu rokotuksiin.

”Ei tämä ole helppo homma kunnille. Joitain toimintoja joudutaan varmasti siirtämään tai keskeyttämään, että saadaan rokotukset sujumaan. Missä määrin, se riippuu siitä, paljonko rokotuksia viikossa tulee”, Kontio sanoo.

Helsinki hankkii tällä hetkellä koronarokotuksiin tarvitsemansa työvoiman ostopalveluina. Nyt kaupunki ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta noin 130 rokottajaa päivässä. Lisäksi henkilöstöpalveluyhtiö Seuren kautta tulee noin 40 rokottajaa.

”Olemme joutuneet jo siirtämään paljon henkilökuntaa epidemiologiseen toimintaan ja tartunnan jäljitykseen. On hyvä, että saamme ostettua rokottajat palveluntuottajilta”, sanoo Helsingin terveys- ja päihdepalveluiden johtaja Leena Turpeinen.

Kuluneella viikolla pääkaupungissa annettiin reilu 13 000 rokotetta neljässä rokotuspisteessä.

Huhtikuussa Helsinki alkaa rokottaa myös iltaisin ja lauantaisin. Silloin ainakin opiskelijaterveydenhuollosta siirretään hoitajia koronarokotuksiin.

”Olemme laskeneet, että huhtikuussa meillä olisi maanantaista lauantaihin 160 rokottajaa ja vielä illassa 100–160 rokottajaa riippuen siitä, millä volyymillä ilta-aikoja tarjotaan. Puhutaan aika isoista määristä joka tapauksessa”, Turpeinen sanoo.

Hän huomauttaa, että rokottajien lisäksi rokotuspisteissä työskentelee vastaavia hoitajia, rokotteiden laimentajia, aulaopastajia, vartijoita ja logistiikasta huolehtivia kuljettajia. Lisäksi joukko hoitajia ja lääkäreitä järjestelee koronarokotuksia omien tehtäviensä ohella.

”Se työmäärä, millä me pyöritämme tätä, on tosi iso”, Turpeinen sanoo.

THL arvioi, että kesäkuun loppuun mennessä Suomi saa 5–7 miljoonaa rokotetta.­

Espoossa rokotuksen saaneet ihmiset kysyvät usein Peter Kipchumbalta, voivatko he nyt mennä kaupoille, tavata lapsia ja halata heitä.

”Meillä on kaikille sama ohje, että rokotus ei tällä hetkellä muuta mitään. Pitää olla yhä varovainen. Edelleen vältetään turhia kontakteja ja käytetään maskia. Se on se, mitä me suosittelemme ja mitä THL sanoo”, hän kertoo.

Kipchumban mukaan ohjeet herättävät monissa ihmetystä ja kysymyksiä.

”Mutta kyllä ihmiset ovat tyytyväisiä rokotuksesta.”

Myös Kipchumba itse on tyytyväinen, että hän voi antaa kauan odotettuja rokotteita, jotka voivat pelastaa ihmishenkiä. Ja hän tietää varsin hyvin, mitä koronavirustartunta voi saada aikaan.

Ennen rokotuksiin siirtymistä Kipchumba työskenteli Espoon sairaalan infektio-osastolla. Siellä hän hoiti myös koronapotilaita. Osa kuoli viruksen aiheuttamaan tautiin.

”Mutta nyt ei puhuta menehtymisestä. Puhutaan siitä, että suojataan, ettei kukaan sairastu. Tai jos sairastuu, ei joudu sairaalahoitoon”, hän sanoo.

”Ymmärrän, että tämä on hyvin arvokasta työtä. Se ei pelasta pelkästään minun vaan kaikkien henkiä. Kun suurin osa ihmisistä on rokotettu, se pelastaa suurimman osan meistäkin.”