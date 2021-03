Esimerkiksi ensi viikolla Suomeen on tulossa 112 000 annosta Pfizer-Biontechin rokotetta, mutta vain 13 000 annosta Astra Zenecaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Mia Kontion mukaan viikon keskeytys Astra Zenecan rokotteen käytössä ei juurikaan viivästytä koronavirusrokotusten etenemistä.

”Ei se hirveästi merkitse. Totta kai kaikki annokset olisivat tärkeitä saada annettua, mutta tällä hetkellä Astra Zenecaa on tullut vain vähän ja ensi viikollakin tulee vähän. Vaikka tämä pitkittyisi vielä toisen viikon, se ei vielä merkitse paljon määrissä”, Kontio sanoo.

Perjantaina iltapäivällä THL kertoi keskeyttävänsä Astra Zenecan koronavirusrokotteen käytön ainakin viikoksi. THL:n mukaan keskeytys on varotoimenpide ja se astuu voimaan välittömästi.

Keskeytys liittyy Suomessa ilmi tulleisiin kahteen sairaustapaukseen. Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukostapausta, joiden syy-seurausyhteyttä Astra Zenecan rokotteeseen THL haluaa selvittää.

Kunnissa Astra Zenecan rokotteiden antaminen on nyt keskeytetty.

Esimerkiksi Espoo tiedotti perjantai-iltana peruvansa ensi viikoksi varatut rokotusajat, joissa oli tarkoitus antaa Astra Zenecan rokote. Muut rokotukset Espoossa jatkuvat normaalisti. Kuopion kaupunki ilmoitti, että koronarokotuksissa jaetaan ensi viikolla vain Pfizer-Biontechin rokotetta. Mikäli se ei riitä korvaamaan jo jaettujen aikojen rokotemäärää, rokoteaikoja voidaan joutua perumaan.

Vaikka rokotusaikoja joudutaan nyt perumaan, Mia Kontion mukaan Astra Zenecan käytön keskeytys ei suuresti vaikuta rokotusten etenemisen kokonaisuuteen.

Kontion mukaan Astra Zenecan rokotetta on tullut ja on tulossa vähäisiä määriä. Viime viikolla Suomeen tuli Astra Zenecaa 31 000 annosta, mutta eilen perjantaina vain 12 000 annosta. Kontion mukaan ne jäävät nyt THL:n keskusvarastoon odottamaan jatkoa.

Myös ensi viikon perjantaina Astra Zenecan rokotetta on tulossa vain 13 000 annosta.

Sen sijaan Pfizer-Biontechin rokotetta on tulossa ensi viikolla 112 000 annosta ja suunnilleen saman verran sitä seuraavalla viikolla.

”Tässä ehkä juuri sopivasti Astra Zenecaa tulee vähän. Sen osuus olisi joka tapauksessa tosi pieni, mitä sitä käytettäisiin”, Kontio sanoo.

Koska Pfizer-Biontechin rokotetta tulee runsaasti, Kontion mukaan 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat saadaan rokotettua arvioidussa aikataulussa.

”On arvioitu, että 70 vuotta täyttäneet saataisiin rokotettua viimeistään huhtikuun puolivälissä. Kyllä se edelleen pitää paikkansa. Tämä ei vaikuta siihen.”

Astra Zenecan rokotetta on annettu nyt 171 000 annosta, ilmenee THL:n rokotusrekisterin tiedoista lauantaina. Määrä voi olla suurempi, sillä tiedot päivittyvät rokotusrekisteriin pienellä viiveellä.

Kontion mukaan sairaala-apteekeista on lähtenyt noin 38 000 annosta rokotuspisteisiin, jossa ne odottavat rokotuksia tai ne on jo annettu, mutta ne eivät vielä näy THL:n rekisterissä. Sairaala-apteekeissa jakamista odottaa ainakin 21 000 annosta.

Suomeen on saapunut tähän mennessä yhteensä 242 000 Astra Zenecan rokoteannosta.

Kontio ei lähde arvioimaan, voiko Astra Zenecan käytön tauko venyä viikkoa pidemmäksi. Hän uskoo, että viikossakin paljon tietoja saadaan selvitettyä.

Hän huomauttaa, että Astra Zenecan rokotetoimitusten epävarmuuksien takia rokotusten etenemistä ei ole laskettu kovin paljon kyseisen rokotevalmistajan varaan. Pidemmällä aikavälillä Astra Zenecankin rokotteen käyttökatkoksella on vaikutuksia.

”Totta kai kaikki annokset auttavat edistämään rokotuksia, mutta ei sillä ole välttämättä valtavaa vaikutusta. Myöhempää aikataulua se alkaa rasittaa, kun annosten vaje kumuloituu. Mutta ihan muutamassa viikossa se ei vaikuta”, Kontio sanoo.

Mia Kontion mukaan rokotusaikataulua pystytään myös kirimään kiinni siinä vaiheessa, kun Astra Zenecan rokotetta voidaan taas käyttää ja rokotetta on valmiina varastoissa odottamassa.

Kontion mukaan Suomeen on tullut yhteensä 955 000 koronarokoteannosta. Niistä Pfizer-Biontechin rokotetta on 636 000 annosta. 242 000 annosta on Astra Zenecaa ja 76 800 annosta Modernaa.