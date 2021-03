Tulossa on kaikkien aikojen retkeilykesä, varusteita myydään jo nyt ennätystahtiin

Alkavan kauden suosikkituotteita ovat maastopyörät ja teltat, koska ihmiset haluavat vältellä hotelleja. Kansallispuistoihin on luvassa kesällä ruuhkaa ja kokemattomiakin retkeilijöitä.

Viime kesä oli kotimaanmatkailun superkesä, ja sellainen on tulossa taas.­

Monet merkit viittaavat nyt siihen, että ensi kesänä suomalaiset suuntaavat luontoon ehkä vielä kovemmalla innolla kuin viime kesänä.

Metsähallitus ennakoi, että sen kohteissa näkyy alkavana kesänä vähintään yhtä suuri suosio kuin viime kesänä. Metsähallituksen kaikkien maastokohteiden käyntimäärä kasvoi viime vuonna 17 prosenttia toissa vuodesta, ja kansallispuistoissa kasvua nähtiin peräti 23 prosenttia.

”Luontobuumi jatkuu”, sanoo päällikkö Sakari Kokkonen Metsähallituksesta.

”Ruuhkia tulee, opastuksia tarvitaan, ja huoltoa pitää tehostaa ensi kesänä. On myös kokemattomia luonnossa liikkujia, jotka voivat tuoda ohjaus- ja valvontatarpeita, mutta ei se tarkoita kyttäystä.”

Kokkosen mukaan näkymät ovat erittäin positiiviset, vaikka pandemia pysyisi nykytasolla.

”Kysyntä on korkea läpi maan ja kaikissa kohteissa.”

Hän arvioi, että kysyntää on myös kansallispuistojen kaltaisten kruununjalokivien ulkopuolisissa, aiemmin hyvinkin hiljaisissa Metsähallituksen kohteissa.

Tämä kaikki tietää hyvää kohteiden lähiseuduille majoituspalveluista huoltoasemiin. Retkeilyinnostus paikkaa pieneltä osin pandemian matkailualalle aiheuttamia tulonmenetyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi niiden nousevan tänä vuonna pahimmillaan jopa kahdeksaan miljardiin euroon.

Kokkonen pitää myös todennäköisenä, että ne ihmiset, jotka löysivät kohteisiin koronatilanteen vuoksi, säilyvät asiakkaina tulevaisuudessakin.

Hänen mukaansa uutena kävijäryhmänä erottuvat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita uusista lajeista, kuten suppauksesta, kiipeilystä ja lumikenkäilystä sekä sähköavusteisista ”läskipyöristä” eli fatbikeista.

”Uusi sukupolvi on selvästi löytänyt luonnon. Se on elävöittänyt alaa, ja on sille muutenkin tervetullut lisä. Nuoret jakavat kokemuksiaan somessa, ja sen kautta viesti jakautuu koko ajan laajemmalle.”

Luontoinnostus on kasvattanut myös Retkipaikka-verkkosivuston kävijämääriä parhaimmillaan sadoilla päivässä.

”Meillä sisällössä korona on näkynyt siten, että on pitänyt entisestään korostaa vastuullisen retkeilyn periaatteita. Luontoon on suunnannut paljon uusia ihmisiä, eikä retkietiketti ja muu retkeilyyn liittyvä perustieto ole ollut kaikilla hallussa”, kertoo Retkipaikan päätoimittaja Jonna Saari.

Sivusto on koettanut myös nostaa esiin oman lähiluonnon mahdollisuuksia, jotta kävijäpaine edes hiukan tasaantuisi kaikkein suosituimmissa ja ruuhkautuneimmissa kohteissa.

Samoin retkivälinekaupoissa odotetaan jo toista hyvää vuotta.

”Jos myynti kasvoi paljon viime vuonna, tänä vuonna päälle odotetaan vielä toista mokomaa. Tämä on esimerkiksi sisäänostajille haasteellinen tilanne, kun pitäisi tietää nyt, miten paljon tuotteita halutaan”, sanoo Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.

”Nyt nähdään se, että tulee paljon uusia retkeilijöitä ja retkillä käydään entistä enemmän. Myös vanhat retkeilijät päivittävät varusteitaan.”

Pian päättyvä talvikin oli retkivälinekaupoille suotuisa. Yksi kauden ykköstuotteista oli liukulumisukset.

Ehrnrooth mainitsee samasta ilmiöstä kertovan esimerkin Ruotsista: siellä vuoden joululahjaksi valittiin vastikään retkikeitin. Sellainen on jokaisen pistäytymistä pidemmän retken vakiovaruste, jolla keittää teet tai lämmittää pastat.

”Ulkona syömistä voi tehdä monella tavalla”, Ehrnrooth sanoo.

”Myös telttailu nostaa päätään, kun ihmiset välttelevät hotelleja. Samoin maastopyöräily lisääntyy räjähdysmäisesti.”

Varustekaupan kulta-ajat alkoivat vuosi sitten keväällä heti kun ihmiset uskaltautuivat ulos, ja tilanne on jatkunut siitä lähtien. Näin sanoo Fenix Outdoorin maajohtaja Jouni Rajala. Yhtiö tuo maahan Fjällräven-merkkiä.

”Vaikka nyt vielä eletään talvea, on nähtävissä, että ihmiset varautuvat jo uuteen kauteen. Se on harvinaista. Yleensä esimerkiksi rinkkoja ja telttoja ostetaan vasta keväämmällä. Nyt ennakkomyynti on ollut ennätyksellisen vilkasta.”

Myös Rajala sanoo näkevänsä retkeilyssä muutaman isomman muutoksen. Uudet retkeilijät eivät välttämättä halua lähteä enää viikon vaellukselle, vaan parin päivän versiokin riittää.

”Retkeily-sanan merkitys on laajentunut. Siihen liittyvät nyt myös päivän mittaiset retket. Samoin naisten osuus kasvaa siinä selvästi”, Rajala pohtii.

”Ehkä luontobuumi tuli jäädäkseen. Ehkä suomalaiset ovat löytäneet uudestaan luonnon.”

Ulkoilujärjestö Suomen Ladun retkeilyasiantuntija Juhani Lehto kuvaa viime kesää retkeilyn superkesäksi ja ennustaa, että sama trendi jatkuu.

Hän uskoo, että uusien retkeilijöiden määrä kasvaa myös mökkibuumin ansiosta. Ihmiset retkeilevät uusilla mökkiseuduillaan, mikä tuo kunnille paineita pitää retkeilymaastot kunnossa. Itse retkeilijöitä hän kehottaa jo nyt ennen kautta tutustumaan hyvään retkeilyetikettiin.

”Uskon, että varsinkin Lappi vetää kesälläkin. Se on eksoottinen kohde, eikä ulkomaillekaan nyt pääse.”

Samaan suuntaan katsoo myös Retkilehden päätoimittaja Petri Laine.

”Jos Pohjois-Norjaan kesällä pääsee, suuntaavat suomalaiset sinne korkeammille vuorille. Eräilyn suosio jatkuu, ja kun Sipoonkorven risukot on nähty, voi katse suuntautua Lapin tuntureille ja erämaihin. Esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuistoon mahtuu kyllä ensi kesänäkin”, Laine kertoo.

”Retkeilijät eivät yleensä halua jakaa metsää muiden kanssa, ja kun ruuhkia on kansallispuistoissa tiedossa, saattaa moni suunnata vesille, missä tilaa on. Esimerkiksi aika uusi laji packraft-melonta sopii hyvin sisävesillemme.”