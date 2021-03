Aivoliiton asiantuntijalääkärinä toimiva Risto O. Roine uskoo, että Astra Zenecan rokotteen käyttöä voidaan pian jatkaa. Hän toivoo, että ihmiset jatkavat rokotteiden ottamista, sillä itse tautiin liittyvät riskit ovat paljon suuremmat.

Turun yliopiston neurologian professori, ylilääkäri Risto O. Roine sanoo, että Astra Zenecan rokotteeseen mahdollisesti liittyvä aivolaskimotulppariski täytyy suhteuttaa muihin riskeihin.

”Tieto rokotteen ja aivolaskimotukoksen assosiaatiosta täytyy suhteuttaa muihin tiedossa oleviin riskeihin. Ja erityisesti covid-19-viruksen aiheuttamaan tulppariskiin, joka on erittäin vaarallinen ilmiö”, Roine sanoo.

”Euroopassa on todettu noin yhdellä miljoonasta rokotetusta aivolaskimotukos. Suuruusluokka on siinä.”

Risto O. Roine­

Roine huomauttaa, että itse koronavirus aiheuttaa voimakkaan veri­tulppariskin lisääntymisen. Vakavassa tauti­muodossa usein juuri se johtaa vakavaan sairastumi­seen ja jopa kuolemaan. Pandemian edetessä tulppariskiä on opittu hoitamaan antamalla vakavasti sairastuneille tehokasta verenohennus­hoitoa.

”Covid-19-viruksen aiheuttama tauti on tappanut Euroopassa noin miljoona kansalaista. Ja nyt kun puhutaan rokotuskomplikaatiosta, puhutaan suuruusluokaltaan noin 20 kansalaisesta koko Euroopassa”, professori sanoo.

Roine on erikoistunut aivoverenkiertohäiriöihin. Hän on toiminut myös Aivoliiton asiantuntijalääkärinä parikymmentä vuotta.

Perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskeytti Astra Zenecan koronavirusrokotteen käytön ainakin viikoksi. Keskeytys on varotoimi ja se astuu voimaan välittömästi.

Keskeytyksen taustalla vaikuttaa se, että Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta, joiden syy-yhteyttä Astra Zenecan rokotteeseen tutkitaan.

Torstaina Euroopan lääkevirasto Ema totesi, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas. Sen mukaan yhteyttä rokotteen ja veritulppariskin välillä ei ole löydetty. Sen mukaan rokotteen ja matalan verihiutaletasoon liittyvän harvinaisen veritulppatyypin yhteyttä ei voida kuitenkaan täysin sulkea pois.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan Astra Zenecan rokotteen myyntilupaan tulee huomautus mahdollisesta riskistä ja siitä pitää kertoa rokotettaville.

”Jos heillä ilmenee [rokotuksen saamisen jälkeen] näihin tauteihin liittyviä oireita, heidän pitää hakeutua heti hoitoon”, Nohynek kommentoi.

Risto O. Roine ymmärtää, että uutiset voivat huolettaa ihmisiä, mutta hän toivoo, etteivät ne saa heitä välttämään rokotetta. Hän itse ei ole erityisen huolissaan.

”Jos se havaitaan yhdellä miljoonasta viikon kuluessa rokotuksesta, silloin ei todellakaan puhuta mistään isosta riskistä.”

”On tietysti huolestuttavaa, että mahdollisesti rokote voi liittyä lisääntyneeseen sinustromboosiriskiin [aivolaskimotukos]. Mutta itse koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä tukosriski muodostaa vähintään tuhatkertaisen riskin väestötasolla”, Roine sanoo.

”Siinä mielessä en pidä kovin huolestuttavana tätä epäiltyä assosiaatiota. Nyt vain odotetaan, että kertyneet tiedot on analysoitu. Viranomaiset tekevät uudet päätökset, miten jatketaan. Toivon, että katkos rokotuksissa osoittautuu lyhyeksi. Itse olen lähes varma siitä, että rokotuksia voidaan jatkaa. Myös Astra Zenecan rokotteella.”

Mikä aivolaskimotukos on?

Roineen mukaan aivolaskimotukos on harvinainen aivoverenkiertohäiriön tyyppi. Siinä verisuonitukos syntyy poikkeuksellisesti laskimopuolelle ja useimmiten nuorille aikuisille naisille.

”Se on harvinainen. Alle yksi prosenttia kaikista aivoverenkiertohäiriöistä tapahtuu laskimopuolella. Esiintyvyys on muutama tapaus miljoonaa kohti vuosittain. Kolme neljästä on naisia. Ilmaantuvuuden huippu on 20 ja 30 ikävuoden välillä”, Roine kertoo.

”Se on niin sanottu poikkeava tulpan paikka nuo aivolaskimot. Siinä on silloin tavallisesti altistavia tekijöitä ja osalla potilaista on perinnöllinenkin alttius.”

Roineen mukaan altistavia tekijöitä on paljon, myös infektiot. Isoissa tutkimusaineistoissa perinnöllinen tulppa-alttiutta lisäävä tekijä on löydetty noin joka viidenneltä.

”Meillä Turussa aivolaskimotukospotilaita hoidetaan ehkä puolisen tusinaa vuodessa. He ovat tyypillisesti nuoria e-pillereitä käyttäviä naisia. Osalla saattaa olla joku muu riskitekijä e-pillereiden lisäksi.”

Jo vuosikymmenien ajan on tiedetty, että ehkäisypillereiden käyttöön liittyy hieman kohonnut laskimotukosten riski. Se on Roineen mukaan yksilötasolla äärimmäisen pieni.

”Aivolaskimotukos on vähän erityistapaus. Jos henkilöllä on sekä perinnöllinen tulppa-alttiustekijä että e-pillerit, tähän kombinaatioon liittyy monikymmenkertaisesti lisääntynyt sinustromboosiriski”, Roine sanoo.

Hänen mukaansa aivolaskimotukoksen oireena on useimmiten asteittain, päivien kuluessa lisääntyvä päänsärky. Joskus päänsärky alkaa äkillisesti. Tyypillisesti päänsärky pahenee ponnistaessa, kumartuessa tai yskiessä.

Joskus aivolaskimotukos voi aiheuttaa myös verenvuoden aivoissa, josta voi seurata toispuolihalvausta, puhehäiriöitä tai näkökenttäpuutoksia.

Roineen mukaan tautia voidaan hoitaa hyvin. Jos diagnoosi tehdään nopeasti, Roineen mukaan taudista toivutaan erinomaisesti. Tautiin liittyvä kuolleisuus on alle viisi prosenttia.