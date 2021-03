Vaihto-opiskelijoiden tartuntarypäs ei näytä levinneen muiden opiskelijoiden keskuuteen. Poliisivalvonta päättyy nyt Ylioppilaskylässä, ja kahdelle opiskelija-asuntolalle saapuvat vahtiin vartiointiliikkeen vartijat.

Turun koronavirustartuntaryppäässä on todettu noin 80 tartuntaa. Uusia tartuntoja on todettu vain kymmenkunta. Uusia tartuntoja kirjataan todennäköisesti viikon varrella.

Koronavirus on levinnyt Turussa asuvien kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden parissa. Viime keskiviikkona paljastuneessa tartuntaryppäässä kerrottiin aluksi olevan 71 todettua tartuntaa.

Noin 200 ihmistä on myös määrätty karanteeniin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

Turun kaupunki jätti perjantaiaamuna virka-apupyynnön Lounais-Suomen poliisille karanteenien ja eristyksiin määrättyjen opiskelijoiden valvomiseksi. Poliisi käynnisti valvontatoimet perjantaina illalla, ja valvonta siirtyy maanantaina illalla vartijoille.

”Emme jatka virka-apupyyntöä, sillä tilanne on nyt niin rauhallinen, ettei tarvetta ole”, sanoi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoi, että poliisipartiot joutuivat ohjaamaan muutamia karanteeniin tai eristykseen määrättyjä henkilöitä, jotka pyrkivät ulos tai takaisin asuntoloihin viikonloppuna.

Myös ulkopuolisten henkilöiden sisäänmenoja jouduttiin estämään.

”Toiminnallisesti ei tapahtunut mitään dramaattista. Kohteissa oli erittäin rauhallista eikä mitään suuria ristiriitatilanteita tai merkittäviä tapahtumia ollut”, Sundqvist sanoi.

Maanantaina illalla Ylioppilaskylään sekä kahdelle opiskelija-asuntolalle saapuvat vahtiin vartiointiliikkeen vartijat. Vartiointia jatketaan ainakin tämän viikon.

Turun kaupunki toi viikonloppuna Ylioppilaskylään ”koronatorjuntabussin”, johon pääsi testattavaksi ilman ajanvarausta. Testiin oli lauantaina niin paljon pyrkijöitä, että bussin aikataulua pidennettiin sunnuntaina kolmella tunnilla.

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan bussissa kävi viikonlopun aikana noin 200 ihmistä. Bussin testeistä on löydetty tähän mennessä viisi positiivista tartuntaa.

”Testeissä on tullut paljon negatiivisia testituloksia varsinkin muilta kuin vaihto-opiskelijoilta. Se kertoo siitä, että vaikea koronavirustilanne ei ole päässyt laajemmalti leviämään”, Peltoniemi sanoi.

Turun kaupunki toimittaa karanteeniin määrätyille peruselintarvikkeita karanteenin ajan.

”He saavat ruokakasseja ja tarvittaessa hygieniatarvikkeita. Korkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen runsaasti muuta apua”, Minna Arve kertoi.

Turun kaupungin terveysviranomaisten mukaan virus on levinnyt nopeasti opiskelijoiden yhteisasunnoissa, joissa on käytössä yhteiskeittiö. Vaihto-opiskelijat ovat olleet alkuvuoden aikana paljon tekemisissä toistensa kanssa, ja osa on osallistunut opiskelijajuhliin.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi perjantaina, että Luolavuoressa sijaitsevan Retrodorm-asuntolan 65 asukasta testataan koronaviruksen varalta. Asukkaista yhdeksän oli perjantaihin mennessä saanut positiivisen tuloksen koronatestistä.

Turun yliopisto ilmoitti perjantaina sulkevansa ovet tartuntojen takia kahdeksi viikoksi. Sulun aikana opiskelijat eivät pääse kampusrakennuksiin.