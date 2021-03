HS:n haastattelemista ihmisistä osa ymmärtää tiukempien rajoitusten tarpeen. Osa taas toivoi niille parempia perusteluja.

Bettina Kumpulainen ja Vilma-Reetta Bergman hakivat opiskelijaruokalasta noutoruokaa Helsingissä. ”Itselläni on se hyvä tilanne, että asun kämppisten kanssa, joten en ole yksin”, Bergman sanoo.­

Kysymys saa aikaan syvän huokaisun.

Samaan aikaan kun hallitus maanantaina kokoontui Helsingin Säätytaloon neuvottelemaan uusista rajoituksista, HS kysyi Helsingin ja Turun keskustoissa liikkuneilta ihmisiltä, mitä he mahdollisista lisärajoituksista ajattelevat.

Esillä ovat olleet mahdolliset liikkumisrajoitukset pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle sekä maskipakko. Hallitus aikoi myös esittää, että ravintoloiden sulkua jatkettaisiin vielä tämän viikon jälkeen kolme viikkoa.

”En haluaisi, että olemme tässä tilanteessa. Eihän se kivalta tunnu”, sanoo Aleksanterinkadulla Helsingin keskustassa kävellyt Vilma-Reetta Bergman ja huokaa syvään. Hän haki ystävänsä Bettina Kumpulaisen kanssa noutoruokaa opiskelijaruokala Unicafesta.

Bergman kertoo kuitenkin ymmärtävänsä tiukempien rajoitusten tarpeen. Samaan aikaan häntä huolettaa monien yksin asuvien tilanne. Molemmat muistuttavat, että tähän asti se, että ystäviä ja tuttavia on voinut nähdä edes ulkona, on ollut monelle henkireikä.

”Itselläni on se hyvä tilanne, että asun kämppisten kanssa, joten en ole yksin. Mutta monelle tämä on ollut jo muutenkin vaikeaa”, Bergman sanoo.

Kumpulainen asuu yksin. ”Käytännössähän se tarkoittaisi sitä, että saisin nähdä vain yhtä ihmistä. Se herättää aika paljon henkilökohtaista ahdistusta.”

Viime viikolla valmisteilla olleen hallituksen luonnoksen mukaan kansalaiset saisivat harrastaa liikuntaa ja ulkoilla vapaasti, kunhan tekevät sen yksin, samassa taloudessa asuvien kanssa tai yhden oman talouden ulkopuolisen kanssa. Päätöksiä asiasta ei ole tehty.

Muiden rajoitusten kanssa Bergman ja Kumpulainen kertovat voivansa elää.

”Maskipakko ei haittaisi, ja ruokaakin voi hakea aina mukaan”, Bergman sanoo.

Jenna Högström ja Angél Martin muuttivat Suomeen osittain Espanjan koronatilanteen takia.­

Porvoossa asuvat Jenna Högström ja Angél Martin asuivat vielä heinäkuuhun asti Espanjassa. Tuolloin maassa oli tiukat rajoitukset ja ulkonaliikkumiskielto.

”Maskipakko todella oli pakko eikä mikään suositus. Siitä sai sakot, jos ei käyttänyt maskia”, Högström kertoo.

Suomessa ulkonaliikkumiskiellon kaltaisia rajoituksia pari ei pidä perusteltuina. ”Täällä koronaan kuolleiden määrä on alhainen, ja senhän pitäisi olla ratkaiseva asia. Espanjassa koronatilanne oli paljon pahempi”, Martin sanoo.

Pari muutti Suomeen osittain Espanjan koronatilanteen takia. Täällä heille syntyi poika, joka on nyt neljän kuukauden ikäinen. Espanjassa ja Argentiinassa asuvat sukulaiset eivät vielä ole nähneet vauvaa.

”Se on todella harmi”, Högström sanoo.

Päivi Eklund arvioi, etteivät liikkumisrajoitukset vaikuttaisi hänen elämäänsä merkittävästi.­

Espanjan tartuntatilanne on tällä hetkellä hieman parempi kuin Suomen, muistuttaa helsinkiläinen Päivi Eklund. Hän asuu talvet Espanjassa ja on parhaillaan Suomessa käymässä. Matkustaminen maiden välillä on muuttunut vaikeammaksi.

”Piti olla negatiivinen testitulos, passi ja maahantulon syy tarkastettiin rajalla. Olin myös pitkään karanteenissa näkemättä ketään”, Eklund sanoo. ”Se kaikki saa arvostamaan sitä, kuinka helppoa ennen oli matkustaa maasta toiseen.”

Eklund kertoo ulkoilevansa paljon ja pääasiassa yksin, joten liikkumisrajoitukset eivät vaikuttaisi merkittävästi hänen elämäänsä.

”Maskipakko voisi olla julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, mutta en haluaisi käyttää sitä ulkona, sillä silmälasit huurtuvat”, Eklund sanoo.

Hän toivoisi kuitenkin kaikkein eniten, että lapset pääsisivät pian takaisin kouluun. ”Lastenlasten takia toivon sitä todella. Meitä aikuisia voisi sitten rajoittaa miten vain”, Eklund sanoo.

Liikkumisrajoitukset eivät vaikuttaisi helsinkiläisen Jukka Parviaisen elämään.­

Helsinkiläinen Jukka Parviainen on parhaillaan työkokeilussa maalarina työmaalla Helsingin keskustassa. Työtä ei voi tehdä etänä, ja hän kulkee töihin julkisilla liikennevälineillä.

Parviainen kannattaa maskipakkoa julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä. Hän sanoo huomanneensa, että aiemmin ikäihmiset käyttivät maskia enemmän kuin nyt. ”En tiedä, ovatko rokotukset vaikuttaneet siihen”, Parviainen sanoo.

Liikkumisrajoitukset eivät häntä kuitenkaan hetkauttaisi. ”Asun niin syrjässä, että siellä voi ulkoilla ihan rauhassa.”

Turkulaisen Helena Soinin mielestä liikkumisrajoitukset ja maskipakko pitäisi ehdottomasti ottaa Turussa käyttöön.­

Turkulainen Helena Soini, 87, oli seurannut maanantaina aamupäivän uutisia mahdollisista liikkumisrajoituksista. Hän oli lähtenyt puolenpäivän jälkeen pakollisille asioille ja kävi ostamassa samalla torilta kukkia.

Soinin mielestä liikkumisrajoitukset ja maskipakko pitäisi ottaa ehdottomasti käyttöön Turussa. Katukuvassa ja kaupoissa näkyy vielä paljon maskittomia ihmisiä, jotka ovat Soinin arvion mukaan usein nuoria tai ulkomaalaistaustaisia.

”Korona on nyt ollut Turussa aika paha juttu, kun viime viikolla todettiin Ylioppilaskylässä niin paljon tartuntoja. Kun ajelin eilen siitä ohi, paikalla oli poliisiauto vahtimassa, ettei kukaan riko sääntöjä”, Soini kertoo.

Kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa on todettu yli 80 tartuntaa, ja virukselle on altistunut ainakin 200 ihmistä.

”Jotain meidän pitäisi tehdä, sillä moni ottaa asian aivan liian kepeästi”, Soini sanoo.

Liikkumisrajoitukset eivät muuttaisi ainakaan merkittävästi Soinin korona-arkea. Hänellä on tapana ulkoilla päivittäin esimerkiksi sauvakävellen.

”Toivottavasti ennakkotiedot pitävät paikkansa ja voin ulkoilla rajoitusten aikana yhden ystävän kanssa”, Soini puntaroi.

Hän kertoo, että korona-aika ei ole uuvuttanut häntä.

”Ei minulla ole mitään koronaväsymystä. Vaikka olen yksinäinen, minulla on paljon ystäviä, joiden kanssa olen yhteydessä. Kiitos vaan heille!”

Maskia Soini aikoo pitää tiukasti myös ulkona. Rokotuksen hän sai jo kuluvan kuun alussa.

”Ehkä otan maskin pois kesällä mökkini metsikössä”, Soini toteaa.

35-vuotias Ville Katajala oli maanantaina liikkeellä Turun keskustassa. Helsinkiläismies oli viettänyt muutaman viikon tyttöystävänsä luona Turussa. Mahdolliset liikkumisrajoitukset vaikuttaisivat hänen arkeensa, mutta hän suhtautuu niihin neutraalisti.

”Jos lisärajoitukset ovat välttämättömiä, sitten ne ovat välttämättömiä. Luotan jollain tavalla siihen, että rajoituksia miettivät ihmiset, joilla on hyvä kokonaiskäsitys asiasta”, Katajala toteaa.

Katajala käyttää itse kasvomaskia keskustassa liikkuessaan. Mahdollisen kasvomaskipakon hyödyissä hän luottaa asiantuntijoihin.

”Nyt ei varmaan kukaan tiedä tarkalleen sitä, mistä on hyötyä ja mistä ei. Mielestäni tavan tallaajien ei kannata ottaa asiaan kummemmin kantaa”, Katajala sanoo.

Hänen mielestään rajoituksista jupistaan liikaa. Jupinat siitä, mikä on järkevää ja mitä pitäisi tehdä toisin, voisi jättää pandemian jälkeiseen aikaan.

”Valistumattomilla mielipiteillä ei ole nyt merkitystä nyt, kun täällä riehuu hengenvaarallinen sairaus”, Katajala sanoo.

Yli vuoden kestänyt poikkeustila ei ole väsyttänyt Katajalaa. Hän korostaa, että vaikka tilanne on hirveä, se on samalla myös mielenkiintoinen.

”Onhan tilanne poikkeuksellinen. Se, miten pandemiaan reagoidaan maailmanlaajuisesti, on sekä mielenkiintoista että historiallista.”