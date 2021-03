Ravintoloiden sulun jatkuminen on alalle parempi vaihto­ehto kuin hallituksen kaavailemat sulun jälkeiset rajoitukset, sanoo Maran toimitus­johtaja

”Ei tämä hyvä vaihtoehto ole, mutta jos tavoitteena on, että kolmen viikon jälkeen päästäisiin avaamaan liiketaloudellisesti järkevillä ehdoilla, niin se olisi alan yritysten ja työntekijöiden etu”, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Hallituksen esitys jatkaa ravintoloiden sulkua vielä uudella kolmen viikon jaksolla oli odotettavissa huonon koronatilanteen takia, toteaa matkailu- ja ravintola-alaa edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Tartunnat eivät ole lähteneet vielä merkittävästi laskuun, ja hallitus on viimeisimpänä keskustellut liikkumisrajoituksista.

Lapin mukaan sulun jatkaminen on alalle parempi vaihtoehto kuin se, että ravintoloiden aukiolo sallittaisiin tiukoilla rajoituksilla, joiden takia avaaminen ei olisi kannattavaa.

Hallitus on kaavaillut, että sulun jälkeen ravintolat saisivat avata ovensa rajatusti niin, että esimerkiksi alkoholipainotteisissa ravintoloissa asiakkaita saisi olla vain kolmannes normaalista ja muissa ravintoloissa puolet. Anniskelu päättyisi kello 17, ja ovet pitäisi sulkea kello 18. Esitys on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä.

”Näillä ehdoilla olisi hyvin vaikeaa saavuttaa kannattavaa liiketoimintaa”, Lappi sanoo.

Tällä hetkellä monissa maakunnissa kehotetaan välttämään kontakteja ja pysymään etätöissä, minkä takia asiakkaita olisi joka tapauksessa heikosti.

Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi Helsingissä 12. tammikuuta.­

Pettyneitä Marassa ollaan siihen, että tuore päätös ei mahdollista terassien pitämistä auki. Lapin mukaan hiihtokeskuksissa olisi helpottanut, jos noutoruokaa saisi syödä ulkona ravintolan terassilla, jossa riskit viruksen saamiseksi ovat pienemmät kuin sisätiloissa.

Uusi kolmen viikon jakso kestää 18. huhtikuuta asti. Sulku koskee niitä maakuntia, jotka ovat leviämis- ja kiihtumisvaiheessa eli kaikkia muita paitsi Pohjois-Karjalaa, Keski-Pohjanmaata, Kainuuta ja Pohjois-Savoa. Etelä-Pohjanmaan tilannetta tarkastellaan vielä tiistaina ennen lopullista päätöstä.

Lappi vetoaa niin hallitukseen kuin vuokranantajiinkin ravintoloiden tukemiseksi. Hallitus on luvannut, että valtio korvaa ravintoloille sulkemisesta aiheutuvia kustannuksia. Tuoreimman ehdotuksen mukaan valtio korvaisi työntekijöiden palkat täysimääräisesti, mutta muita kuluja vain 70 prosenttia.

”Sulun jatkuminen on raju toimi, joten valtion pitäisi korvata kaikki täysimääräisesti. Vetoan voimakkaasti myös vuokranantajiin, että vuokrissa tultaisiin vastaan.”

Ravintolat voivat jatkaa noutoruuan myyntiä, mutta Lapin mukaan ongelmana on se, että lähettiyritysten kautta tehtävä myynti voi olla tappiollista. Yritysten sopimusehdoissa vaaditaan, että ravintolat myyvät ruokaa kotiinkuljetettuna samalla hinnalla kuin paikan päällä. Ravintola kuitenkin joutuu maksamaan lähettiyrityksille komission, jota ei siis saa lisätä ruuan hintaan.

”Pahimmillaan tämä komissio on jopa 30 prosenttia ruuan hinnasta. Jos on 10 euron annos, suoraan ravintolasta myydessä siitä saa kympin, mutta lähettiyrityksen kautta 7 euroa, ja se on tappiollista.”

Lappi korostaa, että lähettiyritykset saavat luonnollisesti itse määritellä komission suuruuden, mutta ei ole oikeudenmukaista, että ne sopimusehdoilla pakottavat ravintolat myymään ruokaa tappiolla.

”Moni kuitenkin myy noutoruokaa siksi, että saisi edes päälle kaatuvien laskujen maksamiseen rahaa ja joillekin työntekijöille vähän työtunteja.”