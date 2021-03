Ympäristöjärjestön aktivistit menivät paikan päälle estämään hakkuita Evolla, jonne suunnitellaan kansallispuistoa.

Metsähallitus on keskeyttänyt hakkuut Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Hakkuista nousi voimakas keskustelu, sillä Evo on valittu Suomen uudeksi kansallispuistokohteeksi, ja alueelle valmistellaan maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa.

Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus ehti hakata Evolla viitisen hehtaaria metsää ja tehdä pienaukkohakkuun. Tiistaina ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit menivät paikalle vaatimaan hakkuiden lopettamista. Ne keskeytettiinkin melkein saman tien.

”Käynnissä olleet hakkuut on keskeytetty, ja koneet on siirretty Evolla tehtävälle luonnonhoidolliselle polttoalueelle”, kertoo aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallituksen Metsätalous-yhtiöstä.

”Totta kai yleisön palautteella on merkitystä. Lisäksi kävimme keskustelua ohjaavien ministeriöiden kanssa. Muiden hakkuiden osalta jäämme odottamaan päätöstä Evon mahdollisesta kansallispuistosta”, Korteniemi sanoo.

Ympäristöministeriö valitsi viime vuonna Evon uudeksi kansallispuistokohteeksi. Hämeenlinnaan esitetään maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamista.

Kansallispuistoa valmistelevan työryhmän on määrä saada esityksensä valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Metsähallituksen mukaan Evolla tehtiin retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan perustuvia harvennus- ja poimintahakkuita.

Valmisteilla on luonnonhoidollista polttoa valmisteleva harvennus, joka jatkuu talousmetsähakkuiden keskeytyksestä huolimatta. Poltolla turvataan luonnon monimuotoisuutta tuottamalla palanutta puuta sitä tarvitseville eliölajeille.

”Valmistelemme kohteen ensi kesän polttoa varten. Noin kolmannes puista poistetaan, loput ja alue poltetaan kesällä. Tavoitteena on saada metsään erirakenteisuutta ja siten lisätä luonnon monimuotoisuutta hiiltyneellä puulla”, Korteniemi sanoo.

Greenpeacen mukaan tulevan kansallispuiston metsät on säästettävä Hakkuut tapahtuvat alueella, jolle ympäristöministeriö on esittänyt maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamista. Metsät on säästettävä hakkuilta ja kansallispuistoa valmistelevalle työryhmälle on annettava työrauha.

Aktivistit ehtivät olla Evolla 15 minuuttia, kun tieto hakkuiden keskeyttämisestä talousmetsissä tuli.

”Tämä on hyvä asia. Harmi, että pienaukot tulivat, mutta onneksi suurin osa metsistä säästyi ja kansallispuistoprosessi saa nyt edetä rauhassa”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen, joka oli tiistaina Evolla.

Alueella ehdittiin hakata noin neljä hehtaaria metsää. Osa hakkuista heikentää Liimataisen mukaan suojeluarvoja välittömästi. Hän muistuttaa, ettei metsien silppuaminenhakkuin ja harvennuksin ei auta myöskään retkeilykäyttöä.

Metsähallitus jatkaa harvennushakkuita Evon palojatkumon ylläpitoon liittyvällä 11 hehtaarin alueella Tavilammen-Rillitien risteyksessä.

Metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa saavutetaan näin luonnontilaisen kaltainen vaihteleva lopputulos, Metsähallituksesta kerrotaan.