Poliisin mukaan mahdolliset liikkumisrajoitukset voivat vaikeuttaa tilannetta kodeissa.

Poliisilla on talven aikana ollut erityisen paljon metelöinnistä ja häiriökäyttäytymisestä johtuvia kotihälytystehtäviä.­

Suomalaiset ovat tehneet tänä talvena poikkeuksellisen paljon kotihälytyksiä poliisille. Tilanne on kärjistynyt viime vuoden poikkeusoloihin verrattuna, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen.

Helmi- ja maaliskuussa poliisi on saanut viikoittain 1 800–2 000 kotihälytystehtävää.

Viime vuonna ainoastaan kevään koronarajoitusten aikana oli pari yhtä vilkasta viikkoa. Muina aikoina kotihälytyksiä oli tyypillisesti viikoittain 1 200–1 700.

Taustalla vaikuttanee se, että ihmiset ovat pysytelleet koronaviruspandemian takia jo pitkään tavallista enemmän kotonaan.

”Monia on varmaan alkanut väsyttää ja ärsyttää poikkeusolojen jatkuminen. Pinna kiristyy. Se näkyy kotihälytysten suurena määränä”, poliisitarkastaja Savolainen arvioi.

Sen sijaan ravintoloiden sulkeminen pari viikkoa sitten ei näytä aiheuttaneen erityistä piikkiä kotihälytysten valtakunnalliseen määrään. Hälytysten määrä oli poikkeuksellisen suuri jo ennen ravintolasulkua.

Poliisi arvioi, että tilanne voi kevään aikana vielä huonontua.

”Ennuste on, että jos liikkumisrajoituksia tulee joillakin alueilla käyttöön, myös kotihälytykset voivat lisääntyä niillä alueilla”, Savolainen sanoo.

Hallitus on valmistellut liikkumisrajoitusten käyttöönottoa, mutta hallituspuolueista etenkin Rkp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat suhtautuneet niihin torjuvasti.

Erityisen paljon poliisilla on talven aikana ollut metelöinnistä johtuvia kotihälytystehtäviä. Tällöin hälytyksen tekee tyypillisesti metelöitsijän naapuri.

Poliisi on saanut paljon myös sellaisia kotihälytyksiä, jotka poliisi on määritellyt henkilö häiriöksi -luokkaan. Niissä hälytyksen tekijä on usein samassa asunnossa kohdehenkilön kanssa.

Myös perheväkivaltatapauksia on ilmennyt varsin paljon, mutta niiden määrä ei poikkea viime vuodesta yhtä paljon kuin muiden kotihälytysten.

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä kehottaa hakemaan apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkiksi liiton Nettiturvakoti-verkkopalvelusta, jos tilanne kotona kiristyy.

”Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ei yleensä lopu itsestään”, Särkelä sanoo.

Sen sijaan poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyt ovat vähentyneet viime aikoina selvästi. Niitä tulee ilmi aiempaa vähemmän niin yleisillä kuin yksityisilläkin paikoilla.

Pahoinpitelyjen määrä on kolmena edellisenä viikkona jäänyt pienemmäksi kuin kertaakaan viime ja toissa vuonna.

”Hyvä kysymys on, mistä pahoinpitelyjen väheneminen johtuu. Yksi syy voi olla se, että ihmiset ovat vältelleet yleisillä paikoilla liikkumista. Myös ravintoloiden aukiolorajoitukset voivat osaltaan selittää tilannetta”, poliisitarkastaja Savolainen sanoo.

Toisaalta, jos väkivaltaisuudet ovat jossain määrin siirtyneet yleisiltä paikoilta ihmisten koteihin, ne voivat samalla jäädä aiempaa helpommin tulematta viranomaisten tietoon.