Kolme ulkosuomalaista kertoo, miten he ovat pärjänneet tiukkojen koronasulkujen keskellä ja antavat parhaat vinkkinsä tilanteen kestämiseen.

Suomessa on viime päivät väännetty kättä kovista toimista koronaepidemian suitsemiseksi. Liikkumisrajoituksia on valmisteltu pitkään, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.

Tällä hetkellä tiedossa olevien suunnitelmien mukaan suomalaiset voisivat ulkoilla enintään kahden henkilön kanssa, mutta kiellettyä olisi esimerkiksi lähteä kauppakeskuksiin viettämään aikaa tai ystävien kotiin seurustelemaan.

Liikkuminen monien muiden syiden takia olisi edelleen sallittua. Esimerkiksi töissä, koulussa, opiskelupaikassa, ruokakaupassa, apteekissa, postissa, pankissa sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa saisi käydä. Myös mökille saisi lähteä.

Rajoituksia on kaavailtu Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin ja Turkuun, missä koronavirus leviää nyt kiivaimmin.

Esillä on ollut myös julkisia sisätiloja ja liikennevälineitä koskeva maskipakko, joka koskisi ennen vuotta 2008 syntyneitä.

Suomen ”sulkutila” ei ole tähän mennessä ollut yhtä tiukka kuin ”lockdown” monessa muussa maassa. Tiukkoja ulkonaliikkumiskieltoja määrättiin maailmalla jo viime keväänä. Esimerkiksi Espanjassa lapset eivät pitkään aikaan päässeet edes ulos leikkimään.

Tässä jutussa kolme ulkosuomalaista kertoo, miten he ovat selvinneet tiukoista koronasuluista. He myös antavat parhaat vinkkinsä tilanteen kestämiseen.

Saksassa loppuvuonna äkillisesti pahentunut koronatilanne on saatu hiljalleen tasaantumaan tiukoilla rajoitustoimilla. Nyt yhteiskunta on alkanut hitaasti avautua joulukuun puolivälistä kestäneiden koronasulkujen jälkeen. Parturit ja kampaamot avasivat ovensa maaliskuun alussa. Täysin rajoittamattomia palveluita Saksassa ei ole ollut ollenkaan epidemian alkamisen jälkeen.

Berliinissä asuva Noora Laine-Müller, 32, muutti Berliiniin miehensä ja 3- ja 5-vuotiaiden lastensa kanssa elokuussa 2020. Perhe muuttaa tietyn väliajoin Nooran miehen työn takia. Ennen Berliiniä perhe asui Tallinnassa ja ehti kokea kevään 2020 liikkumisrajoitukset myös siellä.

”Tallinnassa oli leikkipuistotkin kiinni. Verrattuna Viron nykytilanteeseen meininki oli aivan erilainen. Silloin ei voinut tehdä paljon mitään muuta kuin olla kotona tai mennä lähipuistoon palloilemaan.”

Berliinissä Laine-Müller työskentelee hakukoneoptimointi­firmassa ja toimii yrittäjänä hyvinvoinnin parissa. Lisäksi hän opiskelee etänä muun muassa ravitsemus­neuvontaa ja joogaopettajaksi.

Noora Laine-Müller muutti Berliiniin perheensä kanssa elokuussa 2020. Ennen Berliiniä perhe asui Tallinnassa­

Joulukuusta maaliskuuhun kestäneen koronasulun aikana kaupungissa olivat auki vain ruokakaupat ja apteekit. Koulut ja päiväkodit olivat lähes täysin kiinni, samoin urheilupaikat. Tämän takia berliiniläiset innostuivat helmikuussa muun muassa hiihtämään ja pulkkailemaan. Maskipakko Berliinissä on ollut keväästä asti.

”Lisäksi sulun aikaan sai tavata vain yhtä kotitalouden ulkopuolista, se tuntui hyvin tiukalta. Sama rajoitus koski sisällä ja ulkona tapaamista”, Laine-Müller sanoo.

”Kyllä siinä joustoa vaadittiin, kun oli pienten lasten kanssa kotona useamman kuukauden. Lisäksi minulla ja miehilläni on molemmilla kiinteä työaika vaikka etänä olemmekin. Onneksi Saksassa jokainen vanhempi sai vuodeksi ylimääräisiä sairaslomapäiviä, noin kymmenen lasta kohti.”

Nyt koulut ja päiväkodit ovat auki. Laine-Müllerin lasten päiväkodissa on tosin yhä joitain rajoituksia, lapset pyritään esimerkiksi pitämään tietyissä ryhmissä eikä ryhmiä sekoiteta.

Ulkonaliikkumiskieltoa Berliinissä ei ole ollut. Toisin on esimerkiksi Baijerin osavaltiossa, jossa Laine-Müllerin appivanhemmat asuvat.

”Joulun aikaan siellä oli ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksältä. Kun ajoimme jouluksi käymään, kyllä pelkäsimme ehdimmekö perille tarpeeksi ajoissa vai pysäyttääkö poliisi.”

Vaikka vuosi on ollut täynnä työn ja lapsiperhearjen tasapainottelua, ja välillä on ollut hankalaa saada omaa aikaa, Laine-Müller kokee vuoden olleen tärkeä.

”Oman mielialan kannalta tämä on ollut positiivinen vuosi, sillä olen tehnyt itselle mielekkäitä asioita ja kehittänyt itseäni. Olen opiskellut etänä ja löytänyt uusia ystäviä sosiaalisen median kautta eri puolilta maailmaa.”

”Olisi varmasti ollut erilaista olla yksin, ilman mitään sosiaalisia kontakteja.”

Brasilian Rio de Janeirossa asuva Seppo Suomela, 62, on ehtinyt nähdä koko pandemia-ajan Brasiliassa. Ensimmäiset tartunnat maassa todettiin kevään 2020 karnevaalien jälkeen. Sittemmin tartuntoja on raportoitu yli 11,5 miljoonaa. Vain Yhdysvalloissa on todettu enemmän.

Suomela on asunut Riossa 14 vuotta.­

Suomela on koulutukseltaan lääkäri ja on työskennellyt muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:lla. Nyt hän työskentelee muun muassa freelance-toimittajana.

Suomela on asunut Rion Copacabanalla 14 vuotta. Hänen mielestään Brasiliassa koronakriisiä on syventänyt muun muassa maan suuri eriarvoisuus sekä kansallisen koronastrategian ja -ohjelman puuttuminen ja toisaalta politiikan sotkeutuminen kansanterveydellisiin päätöksiin. Virus leviää lähes väistämättä köyhissä faveloissa, joissa ei ole juoksevaa vettä ja asumistiheys on valtava.

Ehkäpä maailman pahimpia paikallisia epidemioita on sijoittunut Amazonian osavaltion pääkaupunkiin Manaukseen.

”Manauksessa virus kulki läpi lähes koko väestön. Osavaltion terveydenhuollon verkosto on hauras ja huoltokuljetukset sinne ovat vaikeita. Tammikuussa teho-osastoilta loppui sairaalahappi eikä työntekijöitä yksinkertaisesti riittänyt. Lopulta sairaalat joutuivat käännyttämään ihmisiä pois, kuolleista noin 20–30 prosenttia kuoli kotonaan.”

Riossa alkoi marraskuussa toinen aalto ja ilmaantuvuus on nousussa. Manauksessa joulukuun lopulla ilmennyt uusi virusmuunnos leviää nyt muuallakin maassa.

”Koska uusi virusmuunnos on sairastuttanut Manauksessakin koronataudin jo kertaalleen sairastaneita, sama on oletettavissa myös muualla.”

Suomela itse sairasti koronan kotonaan viime keväänä. Hengitystieoireet jatkuivat parantumisen jälkeen noin kolme kuukautta.

”Suurin huolenaiheeni on se, etten tiedä suojaako jo sairastettu tauti tai maassa käytössä olevat Coronavacin tai Astra Zenecan rokotteet uudelta muunnokselta. Tehopaikkojen puute pelottaa monia.”

Liikkumisrajoitukset alkoivat Riossa vuosi sitten maalis–huhtikuussa. Kotoa sai poistua vain kauppaan, apteekkiin tai ulkoilemaan.

”Asun puolisoni kanssa vilkkaan pääkadun varrella, eikä Copacabanalla ole koskaan hiljaista. Mutta silloin oli. Katu hiljeni kuin Suomessa jouluaattona.”

Ulkoilla sai, mutta ei rannalla.

”Rio on rantakaupunki ja ihmiset rakastavat rantaa. Niiden kiinni laittaminen oli riolaisille emotionaalisesti iso asia, vähän sama kuin Suomessa suljettaisiin metsät.”

Alkavan toisen aallon takia Riossa on ollut voimassa noin viikon ajan osittainen liikkumiskielto iltayhdestätoista aamuviiteen.

”Sinä aikana kaikki turha liikkuminen on kielletty, mutta toki töihin tai päivystävään apteekkiin saa mennä. Tällä kertaa myös rannat ovat auki, mutta oletan, että ne suljetaan uudestaan, vaikka päätös onkin poliittisesti arkaluontoinen. Riossakin sairaaloiden tehohoitopaikat alkavat täyttyä.”

Helmikuussa Espanjan Kataloniassa oli käynnissä pandemian kolmas aalto, joka johti tiukkoihin rajoituksiin esimerkiksi liiketoiminnan osalta. Nyt tartuntojen määrä on laskussa, mutta espanjalaisten on muun muassa yhä pysyteltävä kotikonnuillaan pandemian takia määrätyn matkustuskiellon takia.

Kalle Peura, 26, muutti Espanjan Barcelonaan opiskelemaan Conservatori Liceun musiikkikouluun syksyllä 2019. Kun maaliskuussa 2020 koulusta kerrottiin, että opiskelijoiden kannattaa hakea soittimensa varmuuden vuoksi kotiin, Peura oli kiertueella Suomessa.

Parin päivän päästä tuli tieto, että koulu suljetaan kahdeksi viikoksi. Sulku venyi kuuden kuukauden mittaiseksi, joten Peura jäi Suomeen vanhempiensa luo Kauhavalle. Siellä piano oli onneksi jo valmiina.

Seppo Suomela käy joka aamu Angel-beaglen (kuvassa) ja Zara-beaglen kanssa Copacabanan hiekkarannalla. ”Koirista on ollut pandemian aikana valtavasti iloa ja seuraa.”­

”Opiskelin Suomesta käsin etänä, videoin soittoani ja lähetin niitä Barcelonaan.”

Barcelonan-asunnossa hänellä ei olisi edes ollut pianoa, vaan aika olisi mennyt koulun avaamista odotellessa.

”Barcelonaan jääneet koulukaverini viettivät kuukauden tiukassa sulussa, samoin kaupungissa asuva suomalainen tuttavaperheeni.”

Barcelonassa ei saanut kuukauteen poistua kotoa edes ulkoilemaan, vain kaupassa ja apteekissa sai käydä.

Syyskuussa 2020 Peura muutti takaisin Barcelonaan, koska opinnot paikan päällä jatkuivat. Koronapandemia ei ole kuitenkaan ole vaikuttanut paljolti opiskeluun, Peura arvioi.

”Klassisen musiikin opiskeleminen on paljon omaa, itsenäistä harjoittelemista koululla. Toki se puoli puuttuu, ettei nyt pääse esiintymään.”

Muuhun elämään pandemia kyllä vaikuttaa. Julkisissa kulkuvälineissä on vähennetty vuoroja ja toisaalta rajoitettu matkustajamäärää. Samoin ravintoloissa ja baareissa asiakaspaikkoja rajataan. Osa paikoista noudattaa rajoituksia säntillisesti ja osa ei.

”Espanjalaisten elintapoihin kuuluu illan istuminen ulkona, mutta nyt kansanluonteelle ominainen sosiaalisuus on rajattu pois. Osa menee silti ostamaan ravintoloista oluen ja juo sen ulkona.”

Peura kertoo miettineensä, kuinka maan palveluala kärsii ja ihmisten huonovointisuus lisääntyy. Työpaikat menevät alta ja kaduilla on enemmän kodittomia.

26-vuotias Kalle Peura muutti Barcelonaan opiskelemaan.­

Barcelonassa puhutaan koronakuplista. Yhdessä asuvat muodostavat yhden kuplan, ja tällä hetkellä sisätiloissa saa olla enintään kaksi kuplaa. Asuminen neljän hengen kimppakämpässä on vaatinut joustamista.

”Koska kuplassamme on neljä, meidän pitää pitää huolta ettei liikaa ihmisiä eri kuplista kokoonnu yhteen.”

Peura kertoo suosivansa kavereiden tapaamista ulkona.

”Menemme istumaan täällä asuvien kesken puistoon, toki se auttaa, että täällä on jo lähes 20 astetta lämmintä.”