Valtakunnallista suositusta etäopetuksesta ei tämän viikon jälkeen jatketa, vaan päätös etäopetuksesta tehdään alueellisesti ja paikallisesti.

Turussa on todettu laajoja altistumisia ja tartuntoja myös kouluissa ja päiväkodeissa. Näiden takia Lausteen alakoulu siirtyi viikoksi kokonaan etäopetukseen. Saara Rinne (oik.) opettaa Lausteen koulun ensimmäistä luokkaa. Opettaja Inkeri Kujala työskentelee viereisessä luokassa.­

Yläkoululaiset ovat suuressa osassa maata olleet etäopetuksessa pian kolme viikkoa. Osa alueista haluaa jatkaa etänä ainakin pääsiäiseen asti. Näin toimitaan esimerkiksi Lausteen koulussa Turussa, jossa koko koulu on siirtynyt etäopetukseen 1. huhtikuuta saakka. Etäopetus koskee myös 1.–3.-luokkien oppilaita sekä erityisen tuen oppilaita. Turun yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat jo olleet etäopetuksessa.

Luokanopettaja Saara Rinne opettaa Lausteen koulun ensimmäistä luokkaa. Kaikilla oppilailla ei ole kotona laitteita, joilla he voisivat opiskella etäyhteydellä. Lisäksi moni oppilas joutuu opiskelemaan etänä yksin ilman vanhempien tukea, sillä monen vanhemmat joutuvat menemään töihin.

Siksi Rinne on työparinsa kanssa päätynyt kuvaamaan opetusvideoita oppilaiden opiskelun tueksi.

”Monilla saattaa silti tulla tehtäviä ja viestejä vasta illalla, jolloin vanhemmat ovat palanneet töistä”, Rinne kertoo.

Oppilaiden perheissä puhutaan kahdeksaa eri kieltä. Rinne toivoisikin enemmän tietoa myös kaikkien oppilaiden omalla äidinkielellä.

”Monella heillä menee sekaisin, mitä tarkoittaa eristys, karanteeni ja etäopetus”, hän kertoo.

Rinne itse sai joulukuussa koronavirustartunnan koulusta. Sen aiheuttamat oireet, kuten väsymys, päänsärky ja rytmihäiriöt, ovat vasta nyt kolme kuukautta myöhemmin hieman helpottaneet.

Turussa on todettu laajoja altistumisia ja tartuntoja myös kouluissa ja päiväkodeissa.

Turun tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan etäopetukseen siirryttiin, koska yli puolet koulun oppilaista oli määrätty karanteeniin. Lausteen koulussa useita oppilaita on ollut karanteenissa 24. maaliskuuta alkaen.

Vararehtori Marjaana Ylönen kertoo, että koulussa oli aiemmin joulukuussa laajempi tartuntaketju, mutta se saatiin katkaistua. Ylönen toivoo, että tartunnat saataisiin nyt viikossa rauhoitettua, minkä jälkeen alakoulussa päästäisiin takaisin lähiopetukseen.

”Terveyden tulee olla ensisijainen, vaikka meillä onkin kova huoli näistä meidän pienistä oppilaistamme”, Ylönen sanoo.

Lausteen koulu on noin 220 oppilaan alakoulu. Sen lisäksi altistumisia on muun muassa Katariinan, Nummenpakan, Luolavuoren, Raunistulan, Rieskalähteen ja Wäinö Aaltosen koulussa.

Hallitus linjasi helmikuun lopulla, että toinen aste ja peruskoulun yläluokat siirtyvät etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) kertoi keskiviikkona, ettei hallitus jatka valtakunnallista suositustaan etäopetussuosituksesta tämän viikon jälkeen, vaan koulujen osalta tehtävä arviointi palaa alueelliselle ja paikalliselle tasolle.

”Jatkossa vaikkapa Loviisassa tai Somerolla voidaan pysyä lähiopetuksessa, vaikka Helsingissä ja Turussa tartuntatilanne on paha”, hän kertoi Twitterissä.

Lähiopetus on ensisijainen tapa järjestää opetus kaikkialla, missä se on mahdollista. Pahimmilla epidemia-alueilla etäopetuksen jatkamiseen on Saramon mukaan yhä perusteita.

”Paikallinen toimintatapa mahdollistaa lähiopetuksessa pysymisen siellä, missä se on mahdollista ja toisaalta rajoitukset pahimmilla epidemia-alueilla.”

Lopullisen päätöksen etäopetuksen mahdollisesta jatkumisesta tekevät siis kunnat tai aluehallintovirastot.

Tartuntatautilain mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää alueellaan olevien oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Yläkoulujen ja toisen asteen opetustilat ovat olleet suljettuna kolme viikkoa ainakin Satakunnan, Varsinais-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon, Itä-Savon ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella.

Osassa maata koulut ovat kuitenkin voineet jatkaa lähiopetuksessa. Tällainen alue on esimerkiksi Kainuu, joka on tartuntatautitilanteen osalta perustasolla ja jossa yläkoulu ja toinen aste ovat olleet lähiopetuksessa syksystä alkaen.

Lapin sairaanhoitopiirissä yläkoulut ovat olleet lähiopetuksessa huolimatta siitä, että Lappi on luokiteltu epidemian kiihtymisvaiheeseen. Lukioiden ja ammattikoulujen etäopetus on vaihdellut kunnittain. Yhtenäiskouluissa olevat lukiot ovat olleet lähiopetuksessa esimerkiksi Utsjoella ja Savukoskella.

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä tiedotti tiistaina, että myös toisen asteen oppilaitoksissa voidaan palata lähiopetukseen 29. maaliskuuta alkaen. Viikoittainen tartuntojen määrä on sen mukaan vähentynyt ja ilmaantuvuus vähentynyt siten, että lähiopetukseen voidaan palata.

Monilla muilla alueilla etäopetukseen toivotaan jatkoa vallitsevan tautitilanteen vuoksi.

Pääkaupunkiseudulla yläkoululaiset jatkavat edelleen etäopetuksessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) sekä pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat keskiviikkona päättäneet jatkaa etäopetusta ensi viikon ajan.

Tiistaina Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueelliset pandemiaohjausryhmät ilmoittivat ehdottaneensa aluehallintovirastoja jatkamaan päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta sairaanhoitopiirien alueella ainakin pääsiäiseen asti. Keskiviikkona samaa suosittelivat alueellaan myös Päijät-Hämeen kunnat ja hyvinvointiyhtymä.

”Meillä koronatilanne on viikon sisällä huonontunut dramaattisesti”, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Etelä-Karjalan keskussairaala tiedotti maanantaina, että sairaalaan kaikki tehohoitopaikat ovat koronapotilaiden käytössä.

HS:n tietojen mukaan Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on jo päättänyt jatkaa yläkoulujen etäopetusta Varsinais-Suomessa 5.4. asti. Keskiviikkoiltapäivään mennessä Lounais-Suomen avi ei ollut julkaissut päätöstään asiasta.