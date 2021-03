Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös on voimassa tästä päivästä lähtien huhtikuun 8. päivään asti.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on tehnyt niin sanotun massapäätöksen maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen. Päätöksen myötä kaikkien Turun lentoaseman rajanylityspaikan kautta riskimaista maahan tulevien täytyy osallistua heti maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

Riskimaista saapuvilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskelleet maassa, jossa koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 tapausta sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon aikana.

Koronatestiä ei lähtökohtaisesti oteta, jos maahantulijalla on esittää todistus enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai luotettava todistus sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissä eikä vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia.

Turun ja Naantalin sataman osalta ei ole tehty vastaavia päätöksiä. Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Heikki Mäki kertoo, että asiantuntija-arvioiden perusteella lääketieteellistä välttämättömyyttä pakollisille terveystarkastuksille ei satamissa ole.

”Päädyttiin siihen, että tehdään tämä (päätös) vain lentoasemalle”, Mäki kertoo STT:lle.

Hänen mukaansa lentoasemalle tulleista positiivisten koronatulosten osuus testatuista on ollut noin 6,5 prosenttia, kun taas esimerkiksi Turun satamassa luku on laskenut helmi-maaliskuun aikana 0,6 prosenttiin kaikista testatuista. Monilla satamiin tulevilla on myös valmiina todistus, jonka myötä testiä ei tarvita.

”Turun kaupungin arvion mukaan Turun satamaan tulevista matkustajista 84 prosentilla on jo olemassa oleva todistus, jolla he pääsevät tarkastuksesta ohi, jos he eivät ole oireisia. Loput on ohjattu testaukseen. Naantalissa osassa laivoista on 100 prosentilla olemassa ne asiakirjat.”

Mäen mukaan tilannetta seurataan ja arvioidaan kuitenkin jatkuvasti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti viime viikolla, että Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevien on maahantulon jälkeen osallistuttava terveystarkastukseen. Tarkastuksen osana voidaan ottaa koronavirustesti.