Suomen rokotusohjelma etenee EU:n vertailussa nopeiten, mutta se ei riitä hillitsemään tautia, viranomaiset sanoivat THL:n ja STM:n koronavirusepidemiaa käsittelevässä tilannekatsauksessa.

Rokotusohjelman eteneminen ei riitä hallitsemaan koronaviruksen aiheuttaman taudin ilmaantuvuutta, ja lisärajoituksia tarvitaan, jotta sairaanhoidon ja tehohoidon tilanteen äkillisen pahenemisen uhka voidaan torjua.

Tämä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM)näkemys torstaina koronavirusepidemiaa koskevassa tilannekatsauksessa, jossa käsiteltiin myös hallituksen suunnittelemia liikkumisrajoituksia.

”Vaikka rokotusohjelma etenee vauhdikkaasti, taudin ilmaantuvuutta ja epidemian nopeaa kasvua ei vielä vähään aikaan voida hallita, vaikka rokotettaisiin alueellisesti painottaen”, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi.

THL tiedotti torstaina, että Suomessa on todettu 726 uutta koronavirustartuntaa. Eniten tartuntoja todettiin Helsingissä, 228.

Eniten tartuntoja todetaan edelleen nuorten aikuisten ikäryhmässä sekä hieman vanhemmilla työikäisillä aikuisilla mutta myös nuorilla.

”Nämä ovat ne ikäryhmät, joihin uusia toimenpiteitä pitää pystyä kohdentamaan”, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan THL:n näkemys on, että lisärajoituksia tarvitaan, jotta sairaanhoidon ja tehohoidon tilanteen äkillisen pahenemisen uhka voidaan torjua.

Ennusteiden mukaan sairaalahoidon tarve tulee vielä pitkään kasvamaan.

Valtakunnallinen tartuntatautitilanne on jakautunut siten, että korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat painottuneet Etelä-Suomeen ja Varsinais-Suomeen. Helsingissä, Turussa ja Vantaalla ilmaantuvuus on nyt yli 400 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Virusmuunnosten myötä tilanne voi kuitenkin äkillisesti heiketä myös muilla alueilla, totesi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:n ja THL:n koronavirustilannetta käsittelevässä tiedotustilaisuudessa torstaina.­

Vaikka epidemian pahin kasvu on hidastunut, luvut ovat liian korkeat. Viikkotasolla tartuntoja on ollut suunnilleen yhtä paljon kuin aiemmalla viikolla. Testejä on tehty 150 000 viikossa, joista positiivisia on ollut 3,2 prosenttia.

Tartuntaketjut ja jäljitys toimivat kuitenkin hyvin. Valtakunnallisesti 68 prosenttia tartuntojen lähteistä pystytään tällä hetkellä selvittämään. Tässä on kuitenkin tapahtunut viime viikolla notkahdus, josta tulee ollaan huolissaan, Voipio-Pulkki sanoi.

”Kun väestössä on hyvin paljon hallitsemattomasti leviävää virusta, tarkkarajaiset rajoitukset sekä jäljitys, testaus ja eristys -ketju eivät enää toimi, vaan pitää päästä kiinni niihin tartuntoihin, jotka tapahtuvat ihmisten omassa arjessa”, Voipio-Pulkki sanoi.

Valtaosa tartunnoista tapahtuu yksityistilaisuuksissa, joiden määrää tulee saada Voipio-Pulkin mukaan saada vähenemään. Työpaikoilla, kuten rakennustyömailla ja teollisuudessa, tartunnat ovat erilaisten toimien myötä viime viikkoina selvästi vähentyneet.

Liikkumisrajoitukset ovat hänen mukaansa ainoa keinoa puuttua niihin kohtaamisiin ja tilanteisiin, jotka tapahtuvat ihmisten yksityiskohtaamisissa.

”Niiden tarkoituksena on eristää ihmiset pieniin yhteisöihin, joiden yhteydet toisiinsa ovat mahdollisimman rajalliset”, Voipio-Pulkki korosti.

Suomi on EU-maiden kärjessä ensimmäisellä rokoteannoksella rokotettujen osuudessa väestöstä huolimatta siitä, että rokottaminen Astra Zenecan rokotteella keskeytettiin viikoksi.

Rokotukset ovat edenneet monilla paikkakunnilla yli 70-vuotiaisiin, ja myös sairautensa vuoksi riksiryhmiin luokiteltuja rokotetaan.

Tämän jälkeen lääketieteellisesti perustelluin ryhmä jatkaa rokotuksia olisi 60–70-vuotiaat, totesi Puumalainen. On myös painetta jatkaa rokotuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Eilen THL tiedotti, että rokotuksia Astra Zenecan rokotteella voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä ensi viikon maanantaista alkaen.

Ensimmäisen rokotusannoksensa Astra Zenecalla saaneiden tulisi saada toinen annoksensa huhtikuun lopussa. Siihen mennessä rokotteen riskit on ehditty arvioida myös tätä nuoremmalla ryhmällä, Puumalainen sanoi.