THL suosittelee, että pääsiäinen vietetään kotioloissa mökkeilyn sijaan. HS:n kyselyssä voit kertoa, mitä ajatuksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun kaavaillut liikkumisrajoitukset herättävät.

Tuhansien suomalaisten matka mökille uhkaa peruuntua, sillä hallituksen esitys liikkumisrajoituksista estäisi matkan vuokramökille.

Hallituksen torstaina eduskunnalle antama lakiesitys sallii liikkumisen vapaa-ajan asunnolle, joka on omassa ”omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa”. Pysyvällä hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi ”pitkäaikaista” vuokrasopimusta tai lähiomaisen mökkiä, esityksessä tarkennetaan.

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen tarkensi torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, että luonnoksessa tarkoitetaan vapaa-ajan asuntoa, joka on pitkäaikaisessa käytössä.

”Ei sellainen, jota vuokrataan tai on vuokrattu lyhyeksi ajaksi”, Lankinen sanoi.

Lankisen mukaan ei ole sallittua, että mökkejä tai vapaa-ajan asuntoja vuokrataan rajoitusalueiden ulkopuolelta.

HS ei useista yrityksistä huolimatta tavoittanut torstaina Lankista kommentoimaan mökkiasiaa tarkemmin.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen totesi tiedotustilaisuudessa, että omalle tai perheenjäsenen hallinnassa olevalle mökille voi mennä. Sen sijaan viikoksi vuokrattavalle mökille meneminen ei ole sallittua.

Hallitus haluaa rajoittaa väliaikaisesti liikkumisvapautta alueilla, joissa on Suomen pahin koronavirustilanne. Tällä hetkellä alueet ovat pääkaupunkiseutu ja Turku. Liikkumisen rajoittamista suunnitellaan kolmen viikon ajaksi.

Vielä ei tosin tiedetä, ehtisivätkö rajoitukset tulla voimaan ennen pääsiäissesonkia. Lakiesityksen luonnoksessa todetaan, että laki pyritään saamaan voimaan "mahdollisimman pian" ja pysyisi voimassa 14. toukokuuta asti.

Varsinaisista liikkumisrajoituksia on kuitenkin mahdollista säätää vain kolmeksi viikoksi kerrallaan.

THL suositteli jo keskiviikkona, että pääsiäistä vietetään tänä vuonna lähipiirissä ja kotioloissa. THL:n johtaja Salminen toivoi tiedotteessa, että ihmiset pohtisivat kaksi kertaa, onko lomailu muualla Suomessa kuin kotipaikkakunnalla tai omalla mökillä juuri tänä pääsiäisenä aivan välttämätöntä.

Salmisen mukaan isojen kaveriporukoiden matkoihin liittyy merkittävä riski taudin leviämiselle.

Turkulainen Tiina Vilppunen oli jo aikeissa lähteä miehensä ja lastensa sekä tuttavaperheensä kanssa Leville pääsiäiseksi.

”Mutta eihän tässä nyt uskalla lähteä mihinkään”, Vilppunen sanoo viitaten heikentyneeseen tautitilanteeseen.

Päätös matkan väliin jättämisestä vahvistui hiljalleen kevään mittaan, eikä Vilppusen perhe ehtinyt varata mökkiä täksi vuodeksi.

”Ilmeisesti porukka on käynyt aika paljon Lapissa, ja mökit ovat siellä todella varattuja. Me nyt päädyimme siihen, että on ehkä turvallisempaa viettää kotiloma.”

Tiina Vilppunen aikoo viettää pääsiäisen kotia remontoiden ja koirien kanssa ulkoillen.­

Vilppunen kertoo, että hän suhtautuu mahdollisiin liikkumisrajoituksiin kahtiajakoisesti. Yksilötasolla hänen on hieman vaikea ymmärtää niitä, koska päiväkodissa työskentelevänä hänen ei ole mahdollista pitää turvavälejä.

”Vähän hassulta ne tuntuvat, koska näen, että töissä minulla on suuremmat riskit saada tartunta kuin siinä, että lähdemme ystäväpariskunnan kanssa koiralenkille”, Vilppunen toteaa.

Laajemmin tarkasteltuna hän kuitenkin uskoo, että liikkumisrajoituksista on enemmän hyötyä kuin haittaa.

”Josko niillä saadaan vähenemään tartuntojen leviäminen.”

Tulevat rajoitukset eivät näkyisi Vilppusen arjessa kovin paljoa. Tosin kampaaja-aika piti siirtää päällekkäisten kiireiden takia.

”Mietin, että koetanko saada ajan vielä ennen liikkumisrajoituksia. Toisaalta tilanne on nyt mikä on, joten ehkä kasvatan vähän hiuksia ja varaan uuden ajan sitten, kun tilanne on vähän rauhallisempi.”

Tulevan pääsiäisen Vilppunen aikoo viettää samoissa merkeissä kuin viime vuonna: kun Lappiin ei pääse, aika kuluu kotia remontoiden. Tätä silmällä pitäen Vilppusen puoliso kävi rautakaupassa hakemassa tarvikkeita, kun se on vielä mahdollista.

”Ehkä sitten ensi vuonna pääsee taas pääsiäisenä Lappiin”, hän toteaa.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoo olevansa siinä ymmärryksessä, että liikkumisrajoitukset tulevat voimaan vasta pääsiäisen jälkeen. Siksi hänen mukaansa on vielä vaikea arvioida, miten rajoitukset vaikuttavat ihmisten pääsiäisviikonlopun matkoihin.

Tallqvistin mukaan yhtiö seuraa lentojen varaustilannetta jatkuvasti. Pandemian aikana Finnairin lippuehdot ovat mahdollistaneet varauksen siirtämisen esimerkiksi ensi syksyyn.

”Tietysti tyhjillä koneilla ei kannata lentää, mutta jos ihmisillä on varauksia ja he ovat matkustamassa, niin silloin luonnollisesti lennetään”, Tallqvist sanoo.

Varauksensa peruuttava matkustaja voi joissain tapauksissa saada Tallqvistin mukaan rahojaan takaisin. Lipusta on mahdollista saada rahat takaisin esimerkiksi silloin, jos viranomaismääräys estää matkustajan maahan pääsyn.

”Toistaiseksi sellaisia viranomaispäätöksiä ei ole ollut, jotka kieltäisivät kotimaassa matkustamisen”, Tallqvist sanoo.

Hän ei kuitenkaan pysty vielä kertomaan, lasketaanko kaavailtu liikkumisrajoitus tällaiseksi viranomaispäätökseksi.

”Se riippuu rajoituksen yksityiskohdista.”

Samoilla linjoilla on myös VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

”Nyt täytyy katsoa, milloin rajoitukset astuvat voimaan ja ovatko ne sen muotoisia kuin nyt julkisuudessa on ollut.”

Oleellista Simolan mukaan on se, tulevatko rajoitukset voimaan ennen vai jälkeen pääsiäisen.

”Joka tapauksessa on selvää, että rajoitukset tulevat vähentämään matkustamista entisestään. Varaudumme hyvin ohueen matkustamiseen.”

Finnairin tavoin VR:n asiakkaat voivat maksutta siirtää matkansa ajankohtaa. Simolan mukaan yhtiö arvioi rahojen palauttamista asiakkailleen tarkemmin sitten, kun liikkumisrajoituksista kerrotaan enemmän.

Myös vuokrattavia loma-asuntoja välittävästä Lomarenkaasta kerrotaan HS:lle, että yhtiö odottaa tarkempia tietoja liikkumisrajoituksista.