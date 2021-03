Tehohoidon turvaaminen on yksi rajoitusten peruste – Teho-osastojen tilanne on tiukentunut Husin alueella ja Lappeen­rannassa

Torstaina tehohoidossa oli 60 koronapotilasta, joista yli puolet oli Hyksin erityisvastuualueelta.

Kun pääministeri Sanna Marin (sd) esitteli torstaina liikkumisrajoituksia, yksi tärkeistä perusteista oli terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen.

Etulinjassa kyse on siitä, miten Suomessa riittävät tehohoitopaikat niille potilaille, jotka ovat saaneet vakavan muodon covid-19-taudista.

Mikä tilanne Suomen teho-osastoilla nyt on? Kuinka paljon koronapotilaita teho-osastoille mahtuu?

”Jos katsotaan koko maan lukuja, tehohoidon kapasiteetti näyttää juuri nyt ihan hyvältä. Tähän mennessä ei ole ollut sellaista tilannetta, että kapasiteetti ei olisi riittänyt”, sanoo Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen.

Hänen mukaansa vapaita paikkoja on vielä hyvin, mutta tilanne on jakautunut Suomen alueille epätasaisesti. Pääkaupunkiseudulla tilanne on pahin. Pohjois-Suomessa taas on erittäin vähän koronavirukseen liittyvää tehohoidon tarvetta.

Koronapotilaita on tehohoidossa nyt koko maassa 60. Tehohoitopaikkoja on yhteensä 281, joista kaikkien tehohoitopotilaiden käytössä on parhaillaan 204. Muita kuin koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneita tehohoitopotilaita on siis 144.

Husin sairaaloissa Jorvissa ja Meilahdessa koronapotilaiden hoitoon on viime päivinä tarvittu teho-osaston paikoista yli 40 prosenttia.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella koko maan tehohoitopotilaista on yli puolet eli 34. Erityisvastuualue kattaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sekä Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueet.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa koordinoidaan Suomen tehohoitoa ja kerätään päivittäin tiedot sairaaloiden kapasiteetista.

Reinikaisen mukaan erityisesti Husin alueelta on siirretty tehohoitopotilaita muihin sairaaloihin ja näin taakkaa on saatu jaettua.

”Husista on viidestä kymmeneen koronapotilasta tällä hetkellä muilla alueilla. Myös Lappeenrannassa oli paineinen tilanne, kun tehohoitoa tarvinneiden koronapotilaiden määrä oli jo yhtä suuri kuin sairaalan normaali tehohoitokapasiteetti. Sieltä siirrettiin potilaita Jyväskylään.”

Reinikaisen mukaan hengitysvajauksen vuoksi hoidettavien tehohoito­potilaiden siirrot ovat yleensä harvinaisia mutta pandemian aikana näin on voitu järjestää apua kovimman potilaspaineen alueille.

Siirroilla voidaan myös tasapainottaa sitä, kuinka paljon kiireettömiä leikkauksia joillakin alueilla joudutaan siirtämään eteenpäin.

Tehohoidon tarpeen ennustamisessa keskeisessä roolissa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnusryhmä. Se toimittaa ennusteen aina seuraavalle viikolle.

Esimerkiksi 17. maaliskuuta ryhmän ennuste oli, että 90 prosentin todennäköisyydellä seuraavan viikon kuluessa alkaisi 25–44 tehohoitojaksoa. Toteuma on 37 tehohoitojaksoa.

”THL:n mallinnustiimi on taitava, hatunnosto heille. Lyhyellä aikavälillä ennusteet ovat osuneet hämmästyttävän hyvin”, Reinikainen sanoo.

Tehohoidon tarve kytkeytyy koronaviruksessa kahteen asiaan: tapausmääriin ja tartunnan saaneiden ihmisten ikäjakaumaan.

Lisäksi asiaan vaikuttaa noin kahden viikon viive. Aika ensimmäisistä oireista siihen, että ollaan tehohoidon tarpeessa, on keskimäärin kymmenen päivää. Virusmuunnosten tartuttavuus tekee ennusteiden laadinnasta pitkällä aikavälillä erittäin vaikeaa.

”Seuraavat viikot näyttävät siltä, että tehohoidon tarpeen kasvu jatkuu mitä todennäköisimmin. Nyt se ei kuitenkaan kasva eksponentiaalisesti eikä räjähdysmäistä kasvua ole nähtävissä”, Reinikainen sanoo.

Jos tehohoidon tarve kasvaisi nopeasti, keskeisin kysymys olisi se, onko tehohoitoon koulutettuja hoitajia tarpeeksi.

”Meillä on vuodepaikkoja, valvontalaitteita ja hengityskoneita tarpeeksi, mutta missään vaihtopenkillä ei ole suurta määrää tehohoitoa osaavia sairaanhoitajia ja lääkäreitä.”

Runsas vuosi sitten 19. maaliskuuta sosiaali- ja terveysministeriö asetti tavoitteen, että tehohoitokapasiteetti kasvatettaisiin puolitoista–kaksinkertaiseksi. Maaliskuussa oli noin 300 tehohoitopaikkaa, mutta huhtikuun puolivälissä niitä oli jo 480.

Tähän pääsemiseksi ei-päivystyksellinen leikkaustoiminta supistettiin minimiin ja henkilökuntaa siirrettiin tehohoitotyöhön.

”Näin voidaan toimia uudenkin kerran. Mutta kääntöpuoli on se, että syntyy hoitovelkaa. Jotkin sairaudet ehtivät edetä pahemmiksi, jos leikkausta ei tehdä”, Reinikainen sanoo.