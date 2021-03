Turun koronaryppäässä on todettu jo sata tartuntaa – ”Meillä on haastavat ajat edessä”, kaupungin tartuntatautilääkäri sanoo

Ryppäässä on todettu maanantain jälkeen kaksikymmentä uutta tartuntaa. Tartuntojen aiheuttaja on Etelä-Afrikan virusvariantista edelleen syntynyt muunnos.

Turun koronavirus­tilanne on hankala eikä näytä olevan laantumassa, Turun kaupunki tiedotti perjantaina iltapäivällä.

”Meillä on haastavat ajat edessä, eikä koronatilanne ole laantumassa. Kaikki mahdolliset toimet siis tarvitaan tilanteen hillitsemiseksi”, sanoo tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta.

Turussa kansainvälisillä korkeakoulu­opiskelijoilla on todettu jo yhteensä sata koronatartuntaa. Näistä noin kaksikymmentä on todettu maanantain jälkeen. Ryppääseen liittyviä altistumisia on tiedossa noin 160.

Jäljitystyö jatkuu kaupungin mukaan edelleen. Turun kaupungin mukaan jäljitysviivettä on saatu nyt kurottua umpeen.

Viime viikonloppuna poliisi valvoi karanteenin ja eristykseen määrättyjen vaihto-opiskelijoiden menemisiä Turussa.

Opiskelijoiden karanteenit ja eristykset kestävät yksilöllisesti arvioidun ajan. Perjantaisen kaupungin tiedotteen mukaan vartioliikkeiden suorittama vartiointi jatkuu maaliskuun loppuun ja siitä eteenpäin tarvittaessa.

Vartioinnilla varmistetaan, että opiskelijoiden kokoontumisia ei ole ja että yhteiset tilat pysyvät kiinni.

Vartiointia tehdään Ylioppilaskylässä sekä Luolavuoren ja Varissuon opiskelija-asuntokohteiden ympäristössä.

Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Turun Ylioppilaskylässä vierailee jo toisen kerran koronatorjuntabussi. Bussissa pääsee maksuttomaan koronavirustestiin ilman erillistä lähetettä.

Kuluneen viikon keskiviikkona opiskelijoiden keskuudessa levinneiden tartuntojen aiheuttajaksi varmistui Etelä-Afrikan virusvariantista edelleen syntynyt muunnos.

”Emme toistaiseksi tiedä, mistä variantti on tullut. Nämä selviävät myöhemmin, kun viruksen koko genomi tunnetaan”, kertoi Turun yliopistollisen keskussairaalan molekyyli­mikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen.