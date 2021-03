Politiikka

Eduskunnan puhe­miehistö tapaa VTV:n pää­johtajan, IS: Tytti Yli-Viikari käyttänyt stailaus­palveluihin ja kauneuden­hoitoon tuhansia euroja julkisista varoista

Valtiontalouden tarkastusviraston julkisten varojen käyttö on herättänyt runsaasti keskustelua ja kritiikkiä viime aikoina.

Eduskunnan puhemiehistö tapaa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin liittyen tarkastusviraston tilanteeseen, eduskunnan tiedotteessa kerrotaan. Tapaaminen pidetään 6. huhtikuuta puhemies Anu Vehviläisen johdolla.

Julkisten varojen kulutusta valvovan VTV:n oma valtion varojen käyttö on herättänyt viime aikoina runsaasti kysymyksiä. Ilta-Sanomien mukaan muun muassa viraston johtajien runsas matkustelu ja matkakuluihin liittyneet epäselvyydet ovat herättäneet kritiikkiä viraston henkilöstön keskuudessa.

Lisäksi VTV:n pääjohtajan Yli-Viikarin on kerrottu maksattaneen viraston luottokortilla esimerkiksi stailaus- ja muita palveluita, joiden ei katsota liittyneen suoraan yhteenkään työtehtävään.

Ilta-Sanomien mukaan Yli-Viikari on käyttänyt VTV:n toimittamien tietojen perusteella yhteensä yli 59 000 eurolla viraston luottokorttia vuosina 2018–2020. Samalla aikavälillä Yli-Viikarin kauneudenhoitopalveluihin on käytetty julkisista varoista yhteensä yli 4700 euroa. Näistä lähes tuhannella eurolla on hankittu palveluita, joiden ei voida katsoa liittyvän yhteenkään työtehtävään.

Eduskunnan tiedotteen mukaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan työ ”koskien VTV:n sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteiden ja asiaa koskevien säännösten noudattamista” jatkuu.

Iltalehti kertoi aiemmin tässä kuussa, että keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan VTV:n toiminnasta. Rikosnimikkeenä on ainakin virkavelvollisuuden rikkominen.