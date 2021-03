Viikonloppuna sää on lämmin, mutta jo ensi viikolla säässä tapahtuu käänne sateisempaan ja pilvisempään suuntaan.

Perjantai-iltana Helsingin keskustaan levisi lyhyessä ajassa aavemaista, matalalla roikkuvaa sumua.

”Satelliittikuvissa näkyy sumulauttaa aina etelärannikolta lounais- ja länsirannikolle asti”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

”Se on matalaa pilveä, joka syntyy, kun meren tai maanpinta on yllä olevaa ilmaa viileämpi. Kylmä pinta viilentää yläpuolella olevaa, kosteampaa ilmaa. Tämä on keväälle tyypillistä, kun maa on vielä niin kylmä.”

Perjantaina vallinnut heikko ja kohtalainen tuuli edesauttoi sumulautan syntymistä, Siiskonen kuvailee. Tarpeeksi heikko tuuli liikuttaa kosteampaa ilmaa etelästä kohti Suomen maa-aluetta. Liian kova tuuli voisi hajottaa sumupilveä.

Siiskonen arvioi, että syntynyt sumulautta hälvennee vasta lauantaina aamulla. Sitä ennen illan ja yön aikana se hiljalleen leviää syvemmälle maahan.

”Mutta varmasti tulevan illan ja yön aikana sumua esiintyy maan etelä- ja keskiosassa sekä merialueilla.”

Vaikka lauantaiaamu voi etenkin maan rannikolla valjeta sumuisena, luvassa on selkeämpää ulkoilusäätä.

Päiväksi pääkaupunkiseudulle on luvassa poutaa ja 5–8 lämpöastetta. Rannikolla on hieman sisämaata viileämpää.

Muuallakin maassa keskilämpötilat ovat nollan yläpuolella, Oulun suunnallakin noin kuusi lämpöastetta.

Etelänpuoleinen, lauha virtaus tuo mukanaan myös ajoittaisia heikkoja sateita. Maan länsi- ja pohjoisosissa pilvisyys on hieman runsaampaa, ja etenkin niillä alueilla sataa länsipainotteisesti, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

”Ei mitään merkittäviä sademääriä, mutta välillä voi hieman ripsahtaa”, Viljamaa sanoo.

Osassa Lappia on jäätävän tihkusateen mahdollisuus, muualla Suomessa ajoittaiset sateet tulevat vetenä.

Ensi viikolla säässä tapahtuu käänne sateisempaan ja pilvisempään suuntaan.

Maan keski- ja eteläosissa sataa maanantaina vettä ja Lapissa lunta, kun maan yli itään kulkee sateita. Päivä on selvästi viikonloppua pilvisempi ja sateisempi.

”Tiistai on pilvinen ja sateinen, mutta sateet ovat kuitenkin enemmänkin tihkusadetta. Keskiviikko sen sijaan näyttää jo hieman poutaisemmalta. Aurinkokin pääsee lämmittämään, kun päivä on poutaisempi”, Viljamaa sanoo.

Lähes koko maassa lämpötilat laskevat viikonloppua viileämmiksi. Maan eteläosissa on kuitenkin edelleen melko lämmintä. Lauha eteläinen virtaus jatkuu, eikä mittari laske yölläkään pakkasen puolelle, Viljamaa kertoo.

Pääsiäisen ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta.

”Viikon puolivälin jälkeen säämallit alkavat erota voimakkaasti toisistaan. Voi olla poutaa tai voi sataa, sitä ei voi vielä varmaksi ennustaa.”