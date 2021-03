Huomenna on luvassa tuulinen mutta lämmin päivä. Koko maassa on melko aurinkoista.

Viikko alkaa laajalti pilvisessä säässä, ja sateita tulee lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sateita saadaan päivällä Länsi-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Lapin tienoilla. Etelämpänä sateet tulevat vetenä ja räntänä, pohjoisessa räntänä ja lumena.

Päivällä koko maassa lämpötila kipuaa plussan puolelle. Esimerkiksi Lounais-Suomessa lämpötila on 7–8 astetta ja Lapissakin päästään pari astetta nollan yläpuolelle.

Lännestä työntyy illalla Suomeen sateita, jotka ovat pääosin vettä, mutta tulevat maan pohjoisosassa lumisemmassa muodossa. Sateet kuitenkin väistyvät yön aikana itään.

Huomenna on luvassa tuulinen mutta lämmin päivä. Koko maassa on melko aurinkoista, mutta Lapissa pieni epävakaisuus tuo mukanaan myös vesi- tai lumikuuroja.

”Maan etelä- ja keskiosassa on varsin lämmintä. Lämpötila on viiden asteen yläpuolella. Lapissakin on nollasta kuuteen astetta huomenna”, kertoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Mustalan mukaan maan lounaisosassa lämpötila kipuaa hieman yli kymmenen asteen.

Keskiviikkona matalapaine kulkee maan eteläosan yli, ja yön sekä aamun aikana sataa vettä.

”Vähän pohjoisempana, maan keskiosassa, sataa lunta mutta se menee äkkiä ohi”, Mustala kertoo.

Lännen ja luoteen välinen tuuli on keskiviikkona melko puuskaista.

”Keskiviikkopäiväkin on etelässä ja lännessä osin aurinkoinen, mutta jo selvästi kylmempi. Etelässä vielä voidaan päästä 8–9 asteeseen ja pohjoisessakin ollaan ehkä pikkuisen nollan yläpuolella”, Mustala kertoo.

”Sen jälkeen näyttää, että mennään vähän kylmempään suuntaan pääsiäistä kohti”, hän lisää.

Mustalan mukaan pääsiäisenä voi sataa lunta monin paikoin.

”Siinä on vähän talvisemman sään uhkaa”, Mustala toteaa.