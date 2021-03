”Sairastuminen ei ole mitenkään kummallista, koska mikään rokote ei anna heti suojaa”, sanoo infektiosairauksien ylilääkäri.

Koronarokotus ei anna heti suojaa taudilta. Tämä alkaa nyt näkyä, kun lääkärit raportoivat tapauksista, joissa jo rokotetut ihmiset ovat sairastuneet koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on nyt tiedossa 423 laboratoriossa varmistettua tapausta, joissa jo rokotettu ihminen on saanut tartunnan. Tieto on saatu yhdistämällä tartuntatautirekisterin ja rokoterekisterin tietoja.

”Raportoiduista tapauksista valtaosalla infektio on ollut niin lievä, ettei sairaalahoitoa ole tarvittu”, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Pieni osa rokotettujen tartunnoista on siis johtanut sairaalaan saakka.

”Nyt on ensimmäistä kertaa alettu saada näistä tietoa. Nämä ovat hiljaisia signaaleja, jotka pitää huomioida”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus).

Sairaalaan asti johtaneet tapaukset ovat hänen mukaansa onneksi vielä yksittäisiä. Suurin osa on tapahtunut yhden rokoteannoksen jälkeen mutta osa vielä toisenkin rokotteen jälkeen.

Asia ei sinänsä ole yllättävä, koska tiedossa on ollut, että rokotusvaste ei synny hetkessä vaan siihen voi mennä muutamakin viikko rokotuksesta. Rokotus ei siis anna suojaa heti.

Yli 400 tapauksen lukema saattaa kuulostaa isolta, mutta Nohynekin mukaan sitä kannattaa verrata rokotettujen kokonaismäärään, joka on jo lähes 850 000. Siihen verrattuna tartunnan saaneita on vain 0,05 prosenttia rokotetuista.

Samoin maailmalta on ollut tiedossa, että rokotteet purevat huonommin eteläafrikkalaisiin ja brasilialaisiin muunnoksiin. Siten on odotettavissa, että sama näkyy viiveellä Suomessakin.

HS kertoi maanantaina, että immuniteettia osittain väistävä eteläafrikkalainen koronaviruksen muunnos näyttää kasvattavan osuuttaan tartunnoista Husin alueella.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ilmeni kaksi viikkoa sitten tapaus, jossa koronavirus sairastutti ihmisen, vaikka hän oli ehtinyt jo saada kaksi annosta koronarokotetta. Se oli ensimmäisiä kertoja, kun asia tuli Suomessa ilmi julkisuudessa. Tässäkin tapauksessa epäiltiin eteläafrikkalaista muunnosta.

Mäkijärvi arvioi, että Husin alueella sairastuneiden tapauksissa voi taustalla vaikuttaa myös immuunipuutos, joka aiheutuu esimerkiksi syövästä tai jostakin muusta sairaudesta.

Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Husista muistuttaakin tärkeästä viestistä: voi kulua neljäkin viikkoa ennen kuin ensimmäinen rokote alkaa antaa suojaa. Siksi suojautuminen ja varotoimet ovat tarpeen myös rokotuksen jälkeen.

”Sairastuminen ei ole mitenkään kummallista, koska mikään rokote ei anna heti suojaa eikä myöskään sataprosenttista suojaa”, Järvinen sanoo.

Epäilyjä on siitä, että Husin alueellakin rokotusten läpi tullut sairaus on nimenomaan eteläafrikkalainen muunnos.

”Se on poikkeava siinä, että sille rokotteet antavat niukemman suojan eli rokotettukin on voinut sairastua. Mutta vaikka se tulee rokotuksen läpi, näyttää siltä, että rokote antaa kuitenkin suojaa vakavalta sairaudelta.”