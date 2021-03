Suomessa on tehohoidossa yksi potilas sataatuhatta asukasta kohden

Toisin kuin tiistaina 30. maaliskuuta sivuilla A 10–11 kerrottiin, Suomessa on tehohoidossa yksi potilas sataatuhatta asukasta kohden, ei 0,5 potilasta. Suomessa on siten vertailun maista toiseksi vähiten potilaita tehohoidossa Tanskan jälkeen. Saksan oikea tehohoitoluku on 3,6, ei 4,7.