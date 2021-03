Väärinkäyttöepäilyjen kohteena on myös noin 100 000 euron avustuksia. Epäilyt koskevat Valtiokonttorin, ely-keskusten ja Business Finlandin myöntämiä tukia.

Koronatukien käytössä on ilmennyt yksittäisiä väärinkäytösepäilyjä. KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan kyse on ely-keskusten ja Business Finlandin avustuksista.­

Keskusrikospoliisin (KRP) rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna yhteensä 216 koronaviruspandemiaan liittyvää rahanpesuilmoitusta. Yksi havaituista ilmiöistä oli korona-avustuksiin ja -tukiin liittyvät epäillyt väärinkäytökset.

KRP:n mukaan tukia on mahdollisesti käytetty yritys- tai sijoitustoimintaan vastoin tuen myöntämisen ehtoja. Avustuksia on esimerkiksi nostettu käteisenä ja perusteetta siirretty eteenpäin yksityishenkilöille.

”On ilmennyt, että varoja on käytetty vastoin avustuksen tai tuen käyttötarkoitusta. Lisäksi hakijoiden joukossa on ollut ihmisiä, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen”, sanoo STT:lle selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen.

KRP:n mukaan epäillyt väärinkäytökset koskevat Valtiokonttorin, ely-keskusten ja Business Finlandin myöntämiä tukia. Christensen ei kommentoi koronatukiin liittyvien epäiltyjen väärinkäytösten määrää, mutta sanoo, että kyse on yksittäisistä tapauksista.

Mahdollisesti väärinkäytettyjen koronatukien summat vaihtelevat. Niiden joukossa on myös noin 100 000 euron avustuksia, Christensen sanoo. Osa selvittelykeskuksen tietoon tulleista epäilyistä on siirtynyt esitutkintaan, eli niissä epäillään rikosta.

Christensen ei tarkemmin kommentoi esitutkintaan siirtyneitä asioita, sillä niistä tiedottamisesta vastaavat juttujen tutkinnanjohtajat. Hän ei myöskään tarkemmin avaa väärinkäyttöepäilyissä ilmi tullutta järjestäytyneen rikollisuuden roolia tai toimijoita.

”Jättäisin sen järjestäytyneen rikollisuuden määritelmään. En kommentoi sitä, onko tässä jonkin ulkoisesti tunnistettavan jengin toimintaa. Joka tapauksessa järjestäytynyttä, vakavaa ja ammattimaista rikollisuutta.”

Yksi selvittelykeskuksen tietoon tullut koronapandemiaan liittyvä rahanpesuepäily on Huoltovarmuuskeskuksen maskikauppoihin liittyvä tapaus, jonka esitutkintaa on tehty KRP:ssä. Tutkinnassa yhtenä rikosnimikkeenä on ollut törkeä rahanpesu.

Avustuksiin liittyvien väärinkäytösten lisäksi rahanpesun selvittelykeskus on saanut koronapandemiaan liittyviä ilmoituksia käteisnostoista.

”Näissä epäilyttävän liiketoimen perusteena on se, että asiakas on pyytänyt nostamaan hänelle epätavallisen suuren summan käteistä ja selityksenä on se, että hän ei luota pankkijärjestelmään pandemian aikaan”, Christensen sanoo.

Lisäksi selvittelykeskukselle on ilmoitettu epäilyttävistä ulkomaihin kytkeytyvistä liiketoimista, joita on selitetty koronatilanteella.

KRP:n mukaan osassa tapauksista näyttää olevan kyse kansainvälisestä petosrikollisuudesta, jossa on ilmennyt erilaisia korona- ja rakkauspetoksia.