Saarijärven Paavo kannattaa rokottamisen keskittämistä pahimmille epidemia-alueille: yrittäjäpariskunta Paavo Järvinen ja Sari Järvinen: - Rokottaminen pitää ehdottomasti keskittää sinne missä epidemia jyllää pahiten ja tarve on suurin. - Oman rokotevuoron siirtyminen ei haittaa laisinkaan, sillä se ei vaikuttaisi arkeemme tai käytökseemme millään lailla. Haluamme myös seurata, ettei rokotteista tule minkäänlaisia haittavaikutuksia.­

Ehdotukset koronarokotteiden painottamisesta pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle herättävät vastustusta muualla maassa.

Esitykset koronarokotteiden jakelun painottamisesta pahoille epidemia-alueille, Uudellemaalle ja Turun alueelle, herättää vastustusta ja keskustelua eri puolilla Suomea.

Oululaisissa rokotusjonot kirvoittivat tiistaina ristiriitaisia ajatuksia.

”Jonottakoot siinä missä muutkin”, sanoi Anne Laurila, 42.

Hänen mielestään etuilu rokotejonossa paikkakunnan perusteella tuntuu epäreilulta.

”Miksi ovat tuppautuneet sinne? Jos mokataan, sitten kärsitään.”

Anne Laurila, Oulu. ”Jonottakoot siinä missä muutkin. Miksi ovat tuppautuneet sinne? Jos mokataan, sitten kärsitään.”­

Laurila on sitä mieltä, että etuilupolitiikka ei kanna pitkälle epidemian torjunnassakaan. Hän ajattelee maakuntien ihmisiä, kuten omaa isäänsä Kemijärvellä.

”Samalla lailla hän odottaa rokotettaan kuin muutkin, vaikka ei asukaan kaikkein pahimmassa tautipesäkkeessä.”

Laurila kuuluu itsekin riskiryhmään ja haluaisi saada rokotteensa mahdollisimman pian.

”Olin yllättynyt, että Astra Zeneca keskeytettiin alle 65-vuotiailla. Olisin ilomielin ottanut sen.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä suositteli toissa viikolla, että koronarokotusten jakelussa pitäisi huomioida väestön lisäksi erilaiset epidemiatilanteet eri alueilla.

THL:n asiantuntijoiden arvion mukaan epidemiatilanteen huomioiminen rokotuksissa voisi vähentää sairaanhoitojaksojen määrää jopa viidenneksellä.

Lue lisää: Muistio: Asiantuntija­ryhmä esitti äänin 11–1 rokotusten pikaista painottamista pahimmille tauti­alueille – Hallitus ei noudata suositusta

Viime viikolla THL arvioi lausunnossaan, että kohdentaminen on toteutettavissa. THL:n mukaan malli vähentäisi tehohoidon tarvetta jonkin verran mutta ei hillitsisi epidemian etenemistä merkittävästi. Sen mukaan ensisijaista on rokotusten ripeä edistyminen ikääntyneillä ja riskiryhmissä.

Maanantaina THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kuitenkin sanoi, että pahimmille koronaviruksen epidemia-alueille menevistä lisärokotteista pitäisi päättää välittömästi.

Hänen mielestään lisärokotteita tulisi ohjata pääkaupunkiseudulle ja Turkuun jo samaan aikaan kun osaa riskiryhmäläisistä vielä rokotetaan muualla maassa.

Lue lisää: THL:n Tervahauta: Lisä­rokotteista pahimmille tautialueille pitäisi päättää heti, rokotteet ehtisivät 2–3 viikossa

Jo aiemmin Helsingin, Vantaan ja Espoon sosiaali- ja terveysjohtajat totesivat, että rokotusten painotuksesta pahoille epidemia-alueille tulisi päättää heti, jotta se vaikuttaisi vaikeaan tautitilanteeseen.

Ehdotus koronarokottamisen uudenlaisesta painotuksesta on herättänyt kiistaa niin hallituksessa kuin asiantuntijoiden piirissä.

Hallituksen on määrä keskustella rokotusjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta keskiviikkona.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella ehdotus koronarokotteiden uusjaosta on herättänyt paljon keskustelua.

Ajatus rokotteiden painotuksesta saa ymmärrystäkin mutta enemmän kuitenkin vastustusta. Omista rokotteista halutaan pitää kiinni.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo panisi jäitä hattuun asian spekuloinnilla tässä vaiheessa, koska siihen on vielä matkaa, että riskiryhmät on rokotettu.

”Siihen menee vielä toista kuukautta. Sen jälkeen tilanne pitäisi arvioida uudelleen senhetkisestä epidemiatilanteesta katsoen.”

Mäkitalo odottaisi siinä vaiheessa THL:n laskelmia siitä, mikä on paras vaihtoehto epidemian hallinnan kannalta. Hänen mielestään keskustelu on tällä hetkellä absurdia siinä mielessä, että emme voi nähdä kuukauden päähän.

”Onko meillä silloin paljon huonompi, Viron kaltainen tilanne, jolloin rokotteiden alueellinen priorisointi on välttämätöntä tehdä? Vai onko meillä se tilanne, että Etelä-Suomi on sulkutoimenpiteillä rauhoittunut?”

Mäkitalo näkee, että Oulun näkökulmasta rokotuksia on jo painotettu Etelä-Suomeen. Hänen mukaansa Etelä-Suomeen on ohjautunut ikääntyvien määrään suhteutettuna tähän mennessä enemmän rokotteita kuin Ouluun.

”THL:n tilastoissa Helsingissä, Tampereella ja Turussa ollaan huomattavasti pidemmällä yli 70-vuotiaiden rokotuksissa kuin meillä. Erot ovat merkittäviä, yli kymmenen prosentin luokkaa.”

Oulussa ja Kolarissa asuva Veikko Niskanen, 65, kertoi kallistuneensa sille kannalle, että jos virus saadaan taltutettua pääkaupunkiseudulla, se auttaa kaikkia.

Niskanen oli lähdössä pääsiäiseksi Ylläkselle.

”Ajoin siellä äskettäin kuukauden verran bussia ja vakuutan, että turistit käyttävät maskia ja käyttäytyvät kaikin puolin vastuullisesti. Eteläläisiä on turha syyllistää.”

Pääsiäiseksi Ylläs on tulossa Niskasen mukaan täyteen.

”Vaikka 27 hissiä on auki ja parkkipaikat täynnä, joka puolella on väljää. Tilaa kyllä riittää.”

Hän muistuttaa, että tartunnoista iso osa on pääkaupunkiseudulla.

”Minullakin on sukua siellä. Tuntuisi ihan kohtuulliselta kohdentaa rokotuksia sinne.”

Omaa rokotustaan Niskanen on varautunut odottamaan aina syksyyn asti.

”Tällä hetkellä olen perusterve ja parhaillaankin kuntoilemassa. Suojaan itseni maskilla töissä ja vapaa-aikana. Minua ei haittaa, vaikka rokotusvuoroni on myöhemmin. Ne pääsevät ensin, joilla on akuutimpi tilanne.”

Muhoksella Oulun kupeessa asuva Pentti Räisänen, 79, kertoi saaneensa jo rokotteen ensimmäisen annoksen sekä ajan tehosterokotukseen kesäkuun ensimmäiselle viikolle.

”Kaksipiippuinen juttu”, hän toteaa rokotteiden painottamisesta pääkaupunkiseudulle.

”Toisaalta niitä voisi kohdistaa sinne, missä tauti eniten jyllää, mutta on reilua antaa rokotteita myös muualle.”

Kannattaako rokotuksia painottaa pahoille epidemia-alueille, jos vaikutukset ovat ”näinkin loivat”, ihmettelee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva ja viittaa THL:n lausunnon perusteluihin.

”Pitääkö neljän miljoonan ihmisen vähentää omia rokotuksiaan vapaaehtoisesti, että 1,5 miljoonaa ihmistä saisi niitä enemmän? Kyllä siinä yhdenvertaisuuskäsitys Suomessa kokee varmasti aika pahan kolauksen”, hän sanoo.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Pohjois-Karjalan Siun sotesta muistuttaa, että EU:n tasollakin rokotteita on jaettu väestön mukaan.

”Jos ne olisi jaettu pahimmille epidemia-alueille, mehän olisimme Suomessa jääneet ilman rokotteita. Kyllä me Pohjois-Karjalassa katsomme, että meitä tulisi kohdella kansallisesti tasa-arvoisesti. Samat periaatteet niin EU:ssa kuin Suomessa”, Kaipiainen sanoo.

”Meillä on ollut hyvin toimiva jäljitys, johon on satsattu. Ja kyllä meillä väestö noudattaa suosituksia ja rajoituksia erinomaisesti. Ei meitä tästä saisi rangaista, että olemme pystyneet pitämään tämän alueen epidemian suhteen paremmalla tolalla.”

Seinäjoen sosiaali- ja terveysjohtaja, ylilääkäri Tiina Perä puolestaan huomauttaa, että rokotusten vaikutukset tulevat joka tapauksessa viiveellä. Ennen kuin uudesta jaosta on tullut päätöksiä, rokotukset on saatu organisoitua ja rokotusten suojat voimaan, epidemiatilanne on voinut jo muuttua.

”Siinä vaiheessa epidemia on voinut siirtyä jo muualle. Esimerkiksi Turussa ei ehkä enää olisi pahin epidemiatilanne siinä vaiheessa.”

Terveysjohtajien mukaan rokotteiden keskittäminen Uudellemaalle ja Turun seudulle koettaisiin muualla maassa epäoikeudenmukaiseksi.

Moni kokee, että hyvästä epidemiatilanteesta rangaistaan, jos rokotuksia siirrettäisiin sieltä alueille, joilla virus on päässyt leviämään pahoin.

”Ihan tuntemattomat kadunmiehetkin ovat lähettäneet viestejä, että mitäs me täällä kärvistellään. Jos vaan rallatellaan menemään, saadaan enemmän rokotteita”, Paloneva sanoo.

”Tämä ei ole pieni juttu. Kyllä se ehdottomasti herättää kuumia tunteita. Ihmisillä tulee tiettyjä tausta-ajatuksia ja -epäilyjä. Tietynlaista yhteiskunnan konsensusta ja yhteiskuntarauhaakin kannattaa varmaan painottaa. Nämä ovat asioita, joista poliitikot joutuvat sitten päättämään.”

Teppo Anttila, Kotka/Mikkeli. ”Mielestäni on järkevää, että siellä missä tautia on eniten, hoitaakin ensimmäisenä. Kyllä minä olen valmis antamaan omani ensin niille, joilla sille eniten on tarvetta.”­

Ari Marjetta, Rovaniemi. ”Eiköhän taudin hallinnan pitäisi lähteä ihmisten käyttäytymisestä. Jos ollaan hällä väliä -tyylillä, kuulostaa oudolta, että kerran sovitusta poiketaan.”­

Birgitta Sydänmaalakka-Horttanainen, Mikkeli. ”Tasapuolisuudesta ei ole silloin kysymys, mutta toisaalta on kesä tulossa ja varmaan esimerkiksi Helsingin seudulta on tännekin tulossa porukkaa.”­