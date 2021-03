Pääsiäisenä säästytään sittenkin takatalvelta, ja aurinkoakin on luvassa

Aiempien ennusteiden mukaan pääsiäisenä koittaisi takatalvi Etelä-Suomea myöten, mutta nyt ennusteet ovat lämmenneet. Sää kuitenkin viilenee hieman viime päivistä.

Ulkoilijoita aurinkoisella ilmalla Lauttasaaren rannassa Helsingissä 19. maaliskuuta. Pääsiäiseksi on luvassa viileämpää säätä, mutta aurinkokin näyttäytyy.­

Sääennusteen mukaan pääsiäisen sää on hieman viime päiviä viileämpi. Keväinen sää kuitenkin jatkuu, eikä dramaattista kylmenemistä ole luvassa.

”Vielä hetki sitten näytti siltä, että Suomeen olisi iskemässä kunnon takatalvi eteläisintä Suomea myöten. Nyt näyttää siltä, että kylmimmät ilmamassat jäävät Suomen pohjoispuolelle ja sää olisi lämpimämpi kuin vielä hetki sitten näytti”, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas sääpalvelu Forecasta.

”Kokonaisuudessaan pääsiäisen sää vaikuttaa nyt ihan mukavalta.”

Sää kuitenkin viilenee loppuviikkoa kohti. Yölämpötilat painuvat uudelleen pakkaselle. Jo torstain vastaisena yönä pakkasta on koko Suomessa.

Torstaina iltapäivällä lämpötilat nousevat uudelleen plussan puolelle kautta maan. Kiirastorstain sää on aurinkoinen tai ainakin osittain aurinkoinen Etelä- ja Keski-Suomessa, osin myös Länsi-Lapissa.

Etelärannikolla lämpötila voi nousta kymmeneenkin asteeseen, Keski-Suomessa viiteen asteeseen.

Perjantain vastaisena yönä heikkoja lumisateita liikkuu maan keskiosan yli itään. Päivällä vähäisiä sadekuuroja voi tulla Etelä- ja Keski-Suomessa. Kuurot voivat olla vettä, räntää tai lunta.

Pitkänperjantain lämpötilat nousevat taas pakkasyön jälkeen plussalle. Etelässä on viitisen astetta, muualla Suomessa muutama aste. Pilvisyys vaihtelee.

”Ei ole kuitenkaan mikään harmaa päivä. Ulkoilupäiväksi se on ihan kiva. Sateet ovat kuuroluonteisia, ja välissä on poutaisia hetkiä. Aurinkokin näyttäytyy monin paikoin”, Mäntykannas sanoo.

Lauantain vastaisena yönä koetaan pääsiäisen kylmin hetki koko Suomessa. Pohjoisessa pakkanen voi kiriä yli kymmenenkin asteen.

Mäntykannaksen mukaan lauantaina päivällä hyvä ulkoilusää jatkuu. Sateita ei juuri ole. Pilvisyys vaihtelee, ja aurinko paistaa edelleen monin paikoin.

Lämpötila nousee halki maan viiden asteen tienoille, etelässä ehkä hieman sen yläpuolelle.

Sunnuntain vastainen yö on yhä pakkasyö mutta selvästi jo edellisyötä lämpimämpi.

Sunnuntaina Pohjois-Suomen yli kulkee mahdollisesti heikko sadealue, minkä jälkeen tuulet alkavat voimistua. Samalla sää kuitenkin lämpenee.

”Lämmintä ilmamassaa alkaa puskea kohti Suomea. Jos aurinko paistaa kunnolla, etelässä ja lännessä päästään taas kymmenen asteen korville. Pohjoisessakin lämpenee paikoin jo yli viiden asteen”, Mäntykannas sanoo.

Pääsiäismaanantaina säätila alkaa taas muuttua. Maanantaina on jo huomattavasti aiempia päiviä pilvisempää ja tuulet yltyvät.

”Ulkoilun kannalta perjantaista sunnuntaihin on paras ajanjakso. Ei tuo maanantaikaan hassumpi ole, mutta tuuli on sen verran kova, että se kylmentää. Taivas on pilvessä koko Suomessa. Länsi- ja Pohjois-Suomessa voi tulla räntäsateita”, meteorologi Mäntykannas sanoo.

Maanantaista käynnistyy epävakaisemman sään jakso. Ennusteiden mukaan pääsiäisen jälkeen Suomeen olisi tulossa sadealue, joka pyyhkäisee koko maan yli itään.