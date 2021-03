Fimeassa oli tiistaihin mennessä käsitelty viisikymmentä koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa potilas on kuollut. Valtaosalla heistä oli kuoleman selittävä sairaus jo ennen rokottamista.

Suomalaiset ilmoittavat koronarokotusten haittavaikutuksista selvästi aktiivisemmin kuin tavallisten influenssarokotusten haitoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedot kertovat, että Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut nyt noin 890 000 ihmistä ja toisen annoksen runsaat 88 000. Heistä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kirjannut kaikkiaan noin 1 250 haittavaikutusilmoitusta.

Suurin osa ilmoituksista on työikäisiltä ihmisiltä, ja haittavaikutuksiksi on kerrottu neljä yleistä oiretta: kuume, päänsärky, lihaskipu ja väsymys. Niistä on aiheutunut myös jonkin verran sairauspoissaoloja.

Lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri Fimeasta sanoo, että ilmoituskynnys on nyt ollut selvästi matalampi kuin muissa rokotuksissa.

”Tämä johtuu siitä, että koko pandemia on ollut hyvin poikkeuksellinen. Sitä on seurattu hyvin aktiivisesti, ja jokainen seuraa myös omaa tilaansa hyvin tarkkaan”, hän kertoo.

”Nyt on erittäin nopealla aikataululla kehitetty rokotteita ja otettu niitä käyttöön, ja niitä katsotaan todella tarkkaan.”

Rokotukset ovat siis valtavan luupin alla, ja rima on matalalla sen suhteen, mitä niistä ilmoitetaan.

Vajaa kolmannes haittavaikutuksista on luokiteltu vakaviksi, mutta tämä ei Näverin mukaan tarkoita, että kyse olisi lääketieteellisesti vakavista tapauksista. Ilmoittaja saattaa kokea haitan vakavaksi, vaikka vakavan haittavaikutuksen viralliset kriteerit eivät täyttyisi.

Euroopan lääkevirasto Ema selvittää yhä Astra Zenecan koronarokotteen mahdollista yhteyttä harvinaisiin veren hyytymishäiriöihin.

”Näissä harvinaisissa tapauksissa on todettu verihiutaleita aktivoivia vasta-aineita ja hallitsematon hyytymisreaktio. Vielä ei tiedetä, mikä laukaisee näiden vasta-aineiden muodostumisen. Mahdollista yhteyttä rokotteeseen ei myöskään vielä ole osoitettu. Selvitykset jatkuvat”, Näveri sanoo.

Uutisesta seurasi Suomessa se, että eriasteisista verisuonitukosepäilyistä, verenvuodoista tai mustelmista koronarokotteen saamisen jälkeen alettiin ilmoittaa entistä enemmän.

Fimeassa oli tiistaihin mennessä käsitelty viisikymmentä koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa potilas on kuollut. Fimean mukaan kaksi potilaista oli saanut Modernan, viisi Astra Zenecan ja loput 43 Pfizerin ja Biontechin rokotteen.

Valtaosalla heistä oli kuoleman selittävä sairaus jo ennen rokottamista tai sen katsottiin liittyvän perussairauksiin tai niiden komplikaatioihin. Osasta odotetaan lisätietoja, Fimea kertoo.