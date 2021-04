Tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun, mutta on silti korkea: Yli neljäsosa saa alkunsa juhlista, mökkireissuilta ja ystävien tapaamisista

Suomessa todetaan nyt yli 4 000 uutta tartuntaa viikossa, todettiin THL:n ja STM:n viikoittaisessa koronakatsauksessa. STM:n Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan rajoitusten väljennyksistä voidaan puhua vasta sitten, kun tartuntamäärän lasku on pitkäaikaista ja vakaata.

Koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt Suomessa lievään laskuun, mutta määrä on yhä suuri koko maassa. Suomessa on nyt todettu viikon aikana yli 4 000 uutta koronatartuntaa.

Torstaina todettiin 656 uutta koronatapausta.

Koko maassa taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 160 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon ajalla.

”Hyvä uutinen on se, että epidemian kiihtyvä kasvu on taittunut. Mutta se on vielä hyvin lyhytaikainen ilmiö”, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki torstaina koronainfossa, jossa STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esittelivät tämän hetkistä tautitilannetta.

Tartuntamäärät Suomessa ovat olleet parin viime viikon aikana hienoisessa laskussa. Ne ovat laskeneet vähän myös pahimmilla epidemia-alueilla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ja Varsinais-Suomessa.

Silti Hus-alueella ilmaantuvuusluku on yhä 313 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohti ja Varsinais-Suomessa 249.

Hyvästä käänteestä huolimatta koronainfossa muistutettiin monien Euroopan maiden kehityksestä.

THL:n johtaja Mika Salminen totesi, että monissa Euroopan maissa, joissa tartuntamääriä on saatu vähennettyä paljon, tartunnat ovat lähteneet viime aikoina uudelleen leviämään.

Jotta sama polku vältetään Suomessa, tartuntamäärät pitää Salmisen mukaan saada merkittävästi vähäisemmiksi. Siksi Suomessa on vielä liian aikaista puhua esimerkiksi rajoitusten väljentämisestä. Voipio-Pulkin mukaan väljennyksistä voidaan puhua vasta siinä vaiheessa, kun tartuntamäärän lasku on pitkäaikaista ja vakaata.

”Siinä tilanteessa [rajoitusten väljentäminen] me emme ole vielä tänään esiteltyjen lukujen valossa. Meillä on hyvät mahdollisuudet päästä siihen, mutta kyllä tartuntojen määrän pitää vielä selvästi laskea ja laskutrendin pitää olla hyvin vakaa”, hän sanoi.

Keskiviikkona hallitus neuvotteli Suomen niin sanotusta exit-strategiasta.

Salminen avasi koronainfossa sitä, mistä tartunnat nykytilanteessa ovat lähtöisin. THL:n viikolta 11 koostaman tilaston mukaan noin puolet tartunnoista oli peräisin omasta kotitaloudesta.

Toiseksi suurin lähde oli ryhmä ”muut tartunnanlähteet”. Niiden osuus kaikista tartunnoista oli 28 prosenttia.

Tähän ryhmään kuuluvat ihmisten vapaa-ajan sosiaalisen kontaktin tilanteet, kuten ystävien ja sukulaisten tapaamiset, mökkireissut kaveriporukalla, hääjuhlat, syntymäpäiväjuhlat ja muut yksityistilaisuudet.

Näihin hallitus olisi halunnut puuttua uusilla liikkumisrajoitussäädöksillä.

”Kun ihmiset isommassa määrin kohtaavat, riskit kasvavat sille, että siellä sattuu olemaan joku, joka ei tiedä siitä tartunnasta vielä ja tulee iso tartuntaketju. Näitä tilanteita pitäisi yrittää mahdollisimman paljon välttää”, Salminen sanoi.

”Ja voi hyvinkin olla niin, että ihmiset ovat tätä tehneet jo, koska tuo lasku meillä tapausmäärissä näkyy.”

Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus on nyt kaksi prosenttia tartunnoista ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus yksi prosentti.

Salmisen mukaan hyvästä käänteestä voidaan päätellä, että voimassa olevat rajoitukset eri alueilla ja eri toiminnoissa, kuten ravintoloissa, tehoavat.

”Ovatko ne riittävän voimakkaita, että tämä on pysyvä vaikutus. Tai ovatko ne riittävän voimakkaita, että päästään riittävän nopeasti tarpeeksi matalalle tasolle. Sitä johtopäätöstä ei vielä uskalla tehdä. Mutta suunta on oikea”, hän sanoi.

Koronainfossa Voipio-Pulkki ilmaisi huolensa Hus-alueen ja Varsinais-Suomen lisäksi muista sairaanhoitopiireistä. Hän totesi, että virusta on väestössä koko maassa, ja monen sairaanhoitopiirin tartuntaluvut ovat korkeita myös kansainvälissä vertailussa.

Husin ja Varsinais-Suomen lisäksi ilmaantuvuusluku on yli sata Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kahdeksassa sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuus on 26 ja sadan välillä.

THL:n mukaan myös muuntovirukset ovat levinneet käytännössä koko maahan. Suomessa on todettu 2 526 Britannian virusmuunnostapausta ja 239 Etelä-Afrikan muunnostapausta. Etelä-Suomessa Britannian virusmuunnos on paikoin jo valtaviruksena.