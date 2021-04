Toinen mies tuomittiin kuuden ja puolen vuoden vankeuteen. Lisäksi useille vankeutta tai sakkoja.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä vuosien vankeusrangaistuksiin anonyymin Tor-verkon huumekaupasta. Tuomion mukaan huumeita myytiin noin 700 000 euron edestä Silkkitie- ja Sipulimarket-sivustoilla eri myyjäprofiileilla. Huumekaupassa käytettiin oikeuden mukaan nimimerkkejä Sensitivity, Vauhtitonttu, Express24/7, Douppikauppa ja BurgerKing.

Oikeuden mukaan miesten rikokset koskivat muun muassa kymmentä kiloa amfetamiinia, seitsemää kiloa MDMA:ta ja tuhansia ekstaasitabletteja. Lisäksi heidän katsottiin pitäneen hallussaan ja myyneen sadasta grammasta puoleen kiloon kokaiinia, heroiinia, ketamiinia ja metamfetamiinia.

Tuomion mukaan huumeita varastoitiin ja pakattiin Helsingin Pasilassa sijainneessa varastossa sekä asunnoissa ja asunnon kellarikomerossa Kalliossa.

”Huumausaineiden pakkaamista on tehty säännöllisesti vähintään kerran viikossa, ja pakattuja huumausaineita on luovutettu erikseen värvätyille postittajille, joiden tehtävänä on ollut huumepakkausten toimittaminen postiin”, tuomiossa sanotaan.

Tämän lisäksi kaksikko vei huumeita maastokätköihin ja luovutti suoraan ostajille.

Huumeita hankittiin muun muassa Hollannista. Toinen miehistä matkusti helmikuussa 2020 Keski-Eurooppaan tarkoituksenaan viedä satatuhatta euroa huumekontaktille Hollantiin. Kaupat jäivät kuitenkin tekemättä, sillä mies otettiin kiinni Saksassa, missä hänen hallustaan löytyi 84 000 euroa käteistä.

”Hänellä oli kertomansa mukaan lisäksi hallussaan varoja noin 10 000 euroa. Riidattomana voidaan pitää myös sitä, että (--) hallussa olleella noin 100 000 euron summalla olisi voinut hankkia Hollannista vähintään 3,3 kiloa kokaiinia tai vähintään 20 kiloa amfetamiinia tai vähintään 30 000 ekstaasitablettia”, tuomiossa sanotaan.

Jutun päätekijä Johnny Nurmi, 34, tuomittiin 13 vuoden maksimirangaistukseen muun muassa vuosina 2014–2020 tehdyistä kahdeksasta törkeästä huumausainerikoksesta. Hän myönsi syytteet osittain. Hänen rangaistuksessaan on pantu täytäntöön aiempi ehdollinen vankeusrangaistus. Rikoshyötyä hän joutuu luovuttamaan valtiolle 600 000 euroa.

Saksassa kiinni jäänyt Nurmen rikoskumppani Jussi Heikki Myllykoski, 40, tuomittiin kuuden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen viidestä törkeästä huumausainerikoksesta vuosina 2017–2020. Hän kiisti syytteet pääosin. Osan syytekohdista hän myönsi avunantoina. Hänet tuomittiin menettämään rikoshyötynä yli 100 000 euroa ja lisäksi Saksassa takavarikoidut yli 84 000 euroa käteistä.

Kaksikon lisäksi jutussa tuomittiin useita ihmisiä vähäisemmistä rikoksista vankeus- ja sakkorangaistuksiin.

Silkkitie- ja Sipulimarket-sivustot olivat keskeisiä suomenkielisiä huumekauppapaikkoja. Viranomaisten mukaan keväällä 2019 suljetulla Silkkitiellä oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä, toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000 ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta.

Vuodesta 2013 toimineen kauppapaikan liikevaihto oli Tullin mukaan noin 50 miljoonaa euroa. Pelkästään huumeita myytiin noin 42 miljoonalla eurolla.

Viime joulukuussa Tulli kertoi takavarikoineensa myös Sipulimarketin verkkopalvelimen ja sen sisällön kokonaisuudessaan. Takavarikko tehtiin yhteistyössä ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Silkkitien ja Sipulimarketin sulkemiset ovat johtaneet useisiin esitutkintoihin. Viime vuoden toukokuussa Helsingin poliisi kertoi, että laitoksessa tutkittuja Silkkitie-juttuja oli siirtymässä syyteharkintaan noin 300 kappaletta.

Osa tapauksista on edennyt jo oikeuteen. Maaliskuussa Helsingin käräjäoikeudessa alkoi sivustojen huumekauppaa koskeva oikeudenkäynti, jossa syyttäjä vaatii kolmelle miehelle 13 vuoden vankeusrangaistuksia.