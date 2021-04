Jumalanpalveluksiin verkossa osallistuu enemmän väkeä kuin aiemmin saapui kirkkoon. Myös avunhakijoiden joukko on kasvanut, ja monen on helpompi avautua verkossa tai puhelimessa kuin kasvokkain.

Lastenohjaajat rakensivat Vartiokylän kirkolle pääsiäisikkunoita, joiden toivotaan houkuttelevan perheitä ulkoilemaan, kun kirkko on suljettu. Kirkkoherra Jukka Pakarinen odottaa poikkeusajan päättymistä.­

Kirkko on kokenut korona-aikana ennennäkemättömän toimintatapojen myllerryksen. Pääsiäisaamuna Vartiokylän kirkossa Helsingissä tämä näkyy niin, että kirkkokansan virkaa hoitavat pehmolelut.

Pehmoleluja on saanut tuoda pitkin viikkoa, ja niitä kuvataan kirkonpenkissä, kun perhejumalanpalvelus striimataan nettiin.

Kirkonmenot ovat kaikuneet tyhjille saleille jo vuoden ajan ympäri maata, eikä siihen tule pääsiäisenä muutosta.

”Onhan se onton oloista ja outoa”, sanoo Vartiokylän kirkkoherra Jukka Pakarinen.

”Kun katsoo kameraa kohti ja kuvittelee, että tuolla se kirkkokansa on, kyllä siinä saa käyttää mielikuvitusta, että pääsee tunnelmaan.”

Periaatteessa kävijämäärä jumalanpalveluksissa on Pakarisen mukaan kasvanut.

”Se on ollut nettilähetyksissä suurempi kuin mitä aiemmin on fyysisesti tultu paikan päälle. Mutta kuinka kauan he viipyvät verkon ääressä, sitä emme tiedä.”

Ihmisten kaipuusta kirkkoon sen sijaan tiedetään. Pakariseltakin kysytään koko ajan, milloin ovet aukeavat.

Koska kirkko on kiinni, yhteydenotot tulevat verkon kautta ja puhelimitse. Niiden määrä on Pakarisen seurakunnassa viimeksi kuluneen vuoden aikana kolminkertaistunut aiempaan verrattuna. Vartiokylän seurakuntaan kuuluvat muun muassa Puotila ja Itäkeskus.

”Avuntarve on suuri. Yhteydenottoja on paljon, ja syitä niihin on myös paljon. Taloudellista tukea kaivataan, samoin keskusteluapua. Diakoni voi olla vaikkapa ikäihmiselle ainoa kontakti.”

Kirkon diakonian kautta myönnettyjen avustusten kokonaismäärä kasvoi viime vuonna 8,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 6,6 miljoonasta eurosta. Myös jaettujen ruokakassien määrä kaksinkertaistui.

Kaikkiaan kirkon diakoniatyöntekijät kohtasivat viime vuonna yli 566 000 ihmistä, mikä on yli kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksi kolmesta tapaamisesta oli verkossa tai puhelimessa.

Kirkon diakonian kehittämisen asiantuntija Airi Raitaranta pitää muutosta merkittävänä.

”Puhelin on diakoniassa löytynyt ihan uutena työkaluna. Ihmisten kanssa soitellaan yhä enemmän, ja osa myös pystyy puhelimessa paremmin puhumaan ja avautumaan kuin kasvokkain”, Raitaranta sanoo.

Hän muistuttaa, että diakonian tavoitteena on olla mahdollisimman matalan kynnyksen paikka avunsaantiin. Korona-aikana se on yhä enemmän ollut sellainen.

”On pysähdytty ihmisten aidon tarpeen ja hädän äärelle. On tehty sitä, mihin on tarve, eikä sitä, mitä on aina tehty.”

Poikkeusaika on Raitarannan mielestä murtanut kirkon olemassa olevia rakenteita.

”Nyt on hetki hyödyntää tätä murtumaa. On hetki kysyä, miten kukaan ei jäisi sivuun, ja löytää piiloon jäävät hiljaiset. Diakonian paikka on tässä löytävässä työssä”, hän sanoo.

Kun talous- ja terveysasiat ovat yhteiskunnassa etusijalla, piiloon voi jäädä Raitarannan mukaan esimerkiksi perheväkivaltaa, vanhusten kaltoinkohtelua ja omaishoitajien väsymistä sekä nuorten yksinäisyyttä.

Diakoniasta haettiin viime vuonna eniten taloudellista apua. Muita yleisiä syitä kohtaamisiin olivat terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat sekä ihmissuhteet.

”Sekin on tärkeä viesti, ettei tarvitse olla rahanpuute hakeakseen apua. Tarpeita on monenlaisia. Aika luo niin paljon turvattomuutta tällä hetkellä”, Raitaranta muistuttaa.

Ikääntyneitä kohdattiin aiempaa enemmän – joka kolmas kohtaaminen oli yli 70-vuotiaan kanssa. Työelämän ulkopuolella olevan kanssa kohtaamisista oli lähes neljä viidestä.

”Yleisin elämäntilanne, jossa diakoniasta haetaan apua, on eläkkeellä olo tai pitkä sairausjakso. Työttömät ja lomautetut tulevat sen jälkeen. Diakoniassa käy myös työssä käyviä, mutta heitä on vähemmän”, Raitaranta sanoo.

Kirkko on pystynyt auttamaan rahallisesti enemmän kuin aiemmin, koska säästöä on tullut tapahtumien, retkien ja leirien peruunnuttua sekä työntekijöiden liikkumisen jäätyä vähiin. Seurakunnat ovat saaneet avustusta auttamistyöhön myös valtiolta.

Koronakriisin myötä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyö on tiivistynyt.

”Kyse on usein samoista avuntarpeessa olevista ihmisistä, joten kannattaa yhdistää voimia. Yhteistyötä on jo tehty vaikkapa hävikkiruoan jakelussa ja ikäihmisille soittamisessa.”

Pakarinen on kiitollinen siitä, että kirkon sanoma pysyy samana kriisin keskellä. Ehtoollisellekin pääsee monin paikoin, kun varaa yksityisen ajan.

Raskainta on kirkkoherra Jukka Pakarisen mielestä ollut perhejuhlien osallistujamäärän rajoittaminen kuuteen. Erityisesti hautajaisissa se on saattanut aiheuttaa vaurioita ja estää jopa surutyön käynnistymistä.

Rippikoulujen etätapaamisia tuskin kukaan jää Pakarisen mukaan kaipaamaan. Samoin kaste- ja häätilaisuuksissa halutaan päästä pian normaaliin.

”Kesälauantait on buukattu täyteen vihkimisiä. Paljon kysytään vierasmäärästä, mutta eihän siihen kukaan osaa vielä vastata”, Pakarinen toteaa.