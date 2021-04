Suomalaisten suosikki­kohteessa Phuketissa vuoden kestänyt hiljaiselo on ajanut myös saaren suomalais­yritykset ahdinkoon – Sukellus­yrittäjä: ”Asiakkaita on ollut vuoden aikana kymmenen”

Suomalaisten suosikkikohteen Phuketin pahimmin kärsineet turismikeskittymät Patong, Karon ja Kata ovat nyt valtaosin hiljaisia.

Karonin turistikeskittymän kadulla olevista liikkeistä suurin osa on kiinni.­

Kello 23 perjantai-iltana, jolloin Thaimaan Patongin ranta- ja juhlakadut normaalisti ovat pullollaan väkeä, kadunvarret ovat pääosin pimeinä.

Patong, Karon ja Kata ovat suomalaisten suosikkisaaren Phuketin turismikeskittymiä, jotka ovat monelle suomalaiselle turistille kenties tutumpia kuin mikään muu paikka Thaimaassa.

Yleensä marras–maaliskuun aikana nämä alueet kuhisevat kuin muurahaiskeko. Nyt niissä kaikissa on hiljaista. On ollut jo vuoden.

Matkailijoiden lähes täydellinen katoaminen on ajanut Thaimaassa monet turismista elävät alueet vaikeaan tilanteeseen. Paikallisten yrittäjien tavoin monen maassa asuvan suomalaisen yritystoiminta on ajautunut vaikeuksiin.

Vuosikymmenet Phuketissa asunut Harri Haatainen kertoi, että hänen ravintolansa ja majatalonsa asiakkaat ovat kadonneet lähes täysin.­

Phuketissa yli 30 vuotta asuneen Harri Haataisen ravintola-majatalosta Tuna Resortista ovat hävinneet asiakkaat lähes kokonaan.

”Asiakasmäärä on pienentynyt 99 prosenttia”, Haatainen kertoo.

Kesken haastattelun pihalle pysähtyy taksi ja ulos astuu pitkätukkainen thaimaalainen mies rinkan kanssa. Hän tulee tervehtimään Haataista. Mies kirjaa itsensä sisään, maksaa ja lähtee tottuneesti kävelemään kohti huonetta.

”Hänellä on suomalainen tyttöystävä.”

Vähät asiakkaat tulevat moneen paikkaan kontaktien kautta.

Vaikka ei kolmen kärkeen ylläkään, turismi on yksi Thaimaan bruttokansantuotteen suurimmista sektoreista. Yksinään se on alle kymmenen prosenttia maan bruttokansantuotteesta, mutta välillisine vaikutuksineen sen osuus nousee yli kahdenkymmenen prosentin.

Suurin osa thaimaalaisista on mielipidetutkimuksissa vastustanut rajojen avaamista. Vain muutamissa lääneissä kansa on rajojen avaamisen kannalla.

Phuket on yksi näistä alueista, mikä on ymmärrettävää. Turismin taloudelliset vaikutukset ovat merkittävimmät muutamissa lääneissä, joista suurin osa sijaitsee Thaimaan eteläisillä ranta- ja saaristoalueita.

Phuketissa turismin merkitys on vielä suurempi kuin useimmilla muilla turismialueilla. Siellä monet yrittäjät ovat samassa tilanteessa kuin Haatainen.

Phuketia toisena kotinaan pitävä Henkka Nenonen ihmetteli, miten hiljainen oli jopa saaren vilkkain baarikatu Bangla Road. ”Paikallisväestön puolesta olen erittäin surullinen. Varsinkin turismin parissa työskenteleviltä on viety toimeentulo ihan täysin.”­

Vuosittain Phuketissa paljon aikaa viettävä helsinkiläinen Henkka Nenonen saapui Thaimaahan kuukausi sitten ja matkusti kahden viikon pakollisesta karanteenista päästyään Bangkokista suoraan Phuketiin.

”Pahimmat iskut ottaneissa Patongissa, Karonissa ja Katassa turismilla elävistä yrityksistä yli 90 prosenttia on todennäköisesti kiinni”, Nenonen arvioi.

Viralliset tiedot tukevat hänen näkemystään. Jo syyskuussa arvioitiin, että yli 70 prosenttia koko Phuketin turismiyrityksistä oli kiinni.

Tilanne heikkeni tammikuussa, kun joulun alla Bangkokin lähellä Samut Sakhonissa ilmennyt koronatartuntarypäs pelästytti koko maan. Myanmarilaisten laittomasti maahan tuotujen työläisten mukana tullut virus levisi, mutta nopeilla toimilla Thaimaa sai tartuntaketjut jäljitettyä ja rajattua tautipesäkkeen Samut Sakhoniin.

Turismille koitunut vahinko oli kuitenkin ehtinyt jo tapahtua. Nyt joissakin tiedotusvälineissä on kerrottu, että tietyissä paikoissa jopa 98 prosenttia yrityksistä olisi sulkenut ovensa.

”Tammikuussa näki, että moni firma putosi. Silloin lopetti moni sellainen yritys, joka oli sinnitellyt ja toivonut, että keväällä olisi jotain”, sanoo sukellusyritys Into Dive Centerin omistaja Anna Pesonen.

Pesonen on seurannut tarkimmin sukellusyritysten tilannetta. Hänen oma yrityksensä on yhä toiminnassa, mutta normaalin viiden työntekijän sijaan nyt on vuoden ajan ollut töissä vain Pesonen itse.

”Tammikuussa moni pisti ovet kiinni ja välineet myyntiin.”

Sukellusyritys Into Diving Centerin omistaja ja sukellusopettaja Anna Pesonen tekee verkossa muita töitä, kun asiakkaita on hyvin vähän.­

Osa sukelluskeskuksista on pystynyt jatkamaan muualta Thaimaasta, esimerkiksi Bangkokista tulevien asiakkaiden turvin. Pesonen pitää yritystään auki, mutta tekee samalla töitä internetin kautta. Aiemmin hänen ei ole tarvinnut sesongin ulkopuolellakaan tehdä muita kuin sukellustöitä.

”Asiakkaita on riittänyt sesongin ulkopuolellakin. Nyt asiakkaita on ollut vuoden aikana kymmenen.”

Huhtikuun alussa pakollisen hotellikaranteenin pituutta lyhennettiin kahdesta viikosta kymmeneen päivään koko Thaimaassa. Heinäkuussa koko Phuketin iso saari on tarkoitus muuttaa karanteenikuplaksi, jolloin karanteenissa ei tarvitsisi olla enää hotellissa.

Sekä Haatainen että Pesonen uskovat, ettei lähiaikoina muutoksista huolimatta ole odotettavissa dramaattista kasvua turistimääriin.

”Pakettimatkailijoita ei tule, mutta tosiuskovaiset tulevat”, Haatainen sanoo.

Patongin ranta on yleensä Phuketin saaren vilkkain. Nyt se on ollut vuoden ajan kuin autioranta.­

Molemmat yrittäjät ovat sitä mieltä, että itku ei auta.

”Tilannetta voi käyttää hyväkseenkin. Mekin etsimme uusia sukelluspaikkoja. Ei tässä jäitä poltella”, Pesonen sanoo.

Haataisen mukaan perithaimaalainen ajattelu on muutenkin tullut maassa selvästi esiin korona-aikana: että näin on, ei voi mitään. Samoin kuin tsunamin jälkeen, pitää vaan mennä eteenpäin.

”Meillä ei ole mitään hätää. Maskia pidetään, vaikkei tarvitsisi. Muttei sekään ketään syö”, Haatainen sanoo.

Haatainen mainitsee, että uutta yrittämistä näkee joka puolella.

”Esimerkiksi minun tyttäreni avasivat tuohon risteykseen kahvilan, Slow Barin.”

Haataisen thaimaalais-suomalaiset tyttäret ovat valmistuneet yliopistosta ja työskentelevät osan aikaa King Power -suuryhtiössä. Viikonloppuina he tekevät töitä kahdella viikonlopputorilla.

”Toisessa myydään korvakoruja, toisessa kaktuksia. Et usko kuinka paljon meillä on kaktuksia pihalla, kun tyttäret tekevät bisnestä.”