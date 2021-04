Ilman lääkärin lähetettä tehtävien terveystutkimusten suosio on kasvanut. Se kertoo terveyspalveluiden kaupallistumisesta ja uhkaa helposti johtaa ylidiagnostiikkaan.

Terveitä ovat vain ne, joita ei ole riittävästi tutkittu.

Vanha sanonta heijastaa entistä paremmin suomalaista terveysalaa.

Terveyspalveluja tarjoavat yritykset ovat viime aikoina mainostaneet ahkerasti erilaisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, joita kuka tahansa voi hankkia ilman lääkärin tekemää lähetettä.

Käytännössä suomalaiset voivat siis käydä magneettikuvauksessa, vatsan aortan ultraäänikuvauksessa tai esimerkiksi testosteronia mittaavassa verikokeessa vaikka huvikseen. Vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa tällaisia tutkimuksia eikä niistä saa Kela-korvausta.

Terveysjätti Mehiläiseen kuuluva Puhti Lab myi terveystarkastustaan osana Stockmannin Hullut päivät -ostostapahtumaa.

Syksyllä Synlab, yksi Suomen suurimmista yksityisistä laboratoriosta, totesi mainoksessaan, etteivät ihmiset oikeastaan osaa vastata, kun heiltä kysytään mitä kuuluu. Totuudenmukaisen vastauksen antamiseen tarvitaan Synlabin mukaan tarkkoja magneetti- ja laboratoriotutkimuksia, joita siltä saa ostettua.

Mainokset kertovat terveyspalvelujen kaupallistumisesta. Potilaat nähdään asiakkaina ja terveyspalveluja myydään kuin mitä tahansa hyödykkeitä.

Lähetteettömillä tutkimuksilla on kysyntää. Synlabin mukaan tutkimusten kysyntä on vuosi vuodelta kasvanut.

Äkkiseltään voi ajatella, että terveystutkimusten teetättäminen ilman lähetettä on hyvä asia. Jos jotain onkin vialla, siihen päästään puuttumaan nopeammin.

Ilmiö ei kuitenkaan ole ongelmaton. Pahimmassa tapauksessa ilman lääkärin lähetettä tehty tutkimus voi aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä sekä yksilölle itselleen että yhteiskunnalle.

”Koko lääkäriyden ytimessä on kohdentaminen”, sanoo Helsingin yliopiston urologian professori Kari Tikkinen.

Kohdentaminen tarkoittaa sitä, että toimenpiteitä tehdään sellaisille ihmisille, jotka voivat niistä tutkitun tiedon perusteella hyötyä. Toimenpiteitä rajataan, jotta ne olisivat vaikuttavia.

Kun laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia markkinoidaan kaikille suomalaisille – myös terveille – kohdentumista ei tapahdu. Siinä on Tikkisen mielestä riski.

”Totta kai joskus voi olla niinkin, että ilman lähetettä tehtävä tutkimus osoittautuu hyödylliseksi. Pääosin näin ei ole.”

Tikkinen on tutkinut ylidiagnostiikkaa eli sitä, että diagnosoidaan käytännössä oireeton ja vaaraton poikkeama sairaudeksi. Ylidiagnostiikka on ilmeinen vaara, kun tavalliset ihmiset teetättävät omin päin terveystutkimuksia.

Tikkisen mukaan ylidiagnostiikka aiheuttaa ennen muuta harmia ihmiselle itselleen. Hyvin usein esimerkiksi selän kuvantamistutkimuksista löytyy poikkeamia, jotka eivät ole vaarallisia. Turhat diagnoosit synnyttävät huolta ja ahdistusta.

”Siitä seuraa myös kierre. Tehdään lisätutkimuksia, otetaan esimerkiksi koepaloja tai tehdään varmuuden vuoksi hoitoja tai jopa leikkauksia, joista voi olla ihmiselle suoraan fyysistä haittaa.”

Kun kierre on saanut alkunsa, ilman lähetettä yksityisellä puolella tutkittu potilas tulee usein julkisen terveydenhuollon piiriin. Samalla terveydenhuollon resurssit kuluvat, muiden hoidot viivästyvät ja jonot pitenevät.

Ilman lähetettä tehtävät tutkimukset ovat huolestuttaneet lääkärikuntaa jo vuosia. Vuonna 2018 Lääkäriliitto perusti työryhmän, jossa selvitettiin medikalisaation eli lääketieteellistämisen vaikutuksia. Termillä tarkoitetaan lääketieteen toiminta-alan laajentumista – esimerkiksi niin, että sairauksien määritelmät ja raja-arvot laventuvat.

Työryhmän raportin mukaan medikalisaation näkökulmasta ”erityisen haavoittuva ryhmä” on terveet ihmiset, jotka päätyvät syystä tai toisesta lääkärin vastaanotolle.

”Tällaista voi aiheutua esimerkiksi suuntaamattomissa terveystarkastuksissa”, työryhmän raportissa todetaan. Ilman lähetettä tehtävät tutkimukset ovat juuri tällaisia suuntaamattomia tarkastuksia.

Myös liiton viime vuonna lääkäreille tekemä kysely kertoo huolesta. Terveysalan palvelujen markkinointi askarrutti valtaosaa vastanneista. Jopa kolme neljästä vastaajasta oli havainnut sellaista markkinointia, joka voi johtaa tarpeettomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin tai hoitoihin.

Eniten tämän katsottiin liittyvän kuvantamiseen ja laboratoriopalveluihin. Kyselyyn vastasi lähes 900 lääkäriä.

Lääkäriliitossa ilman lähetettä tehtävät tutkimukset nähdään negatiivisena ilmiönä, sillä ne usein johtavat tarpeettomiin jatkotutkimuksiin tai seurantoihin, kertoo liiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

”Terveydenhuollossa tehtävä hoito ja tutkimukset perustuvat tutkittuun tietoon ja toimenpiteitä tulee tehdä potilaille oikein kohdennettuna.”

Ilman lähetettä tehtävien tutkimusten yleistyminen uhkaa myös kärjistää terveydenhuollon epätasa-arvoa, kun varakkaat ihmiset voivat käyttää palveluita mielin määrin.

Ylidiagnostiikka on professori Tikkisen mukaan etenkin hyvätuloisten vitsaus. Erityisesti pienituloisten kohdalla on päinvastainen ongelma. Hoitoihin ei hakeuduta ajoissa, ja tauteja jää diagnosoimatta.

Terveyserot ovat Suomessa merkittäviä. Matalasti koulutettujen ja pienituloisten elinajanodote on selvästi lyhyempi kuin korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten. Jo nyt Suomen terveydenhuoltojärjestelmä koostuu kahdesta kerroksesta: ihmisistä, joilla on yksityinen sairausvakuutus tai työterveyshuolto ja ihmisistä, joiden hoito on täysin julkisen järjestelmän varassa.

Ilman lähetettä tehtävissä tutkimuksissa on kyse hyvästä bisneksestä: kohderyhmä on laaja ja yhdestä ilman lähetettä tehdystä rutiininomaisesta tutkimuksesta saattaa seurata pitkä asiakassuhde.

Tutkimusten liiketoiminnallisesta houkuttelevuudesta kertoo sekin, että terveysjätti Mehiläinen hankki viime vuonna itselleen Puhti Labin.

Vuonna 2018 toimintansa aloittanut Puhti Lab on keskittynyt erilaisiin ilman lähetettä tehtäviin testipaketteihin. Tähän mennessä sen palveluita on käyttänyt noin 40 000 asiakasta.

”Kiinnostus hyvinvoinnin seurantaan ja ennakoivaan terveyden ylläpitoon on kasvussa”, sanoo Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf.

”Me pyrimme siihen, että tarjoamme ihmisille sellaisia ostettavia tutkimuksia, jotka motivoivat heitä tekemään terveyttä edistäviä elämänmuutoksia ja seuraamaan muutosten vaikutuksia.”

Mehiläinen ei tarjoa kuvantamistutkimuksia, kuten magneettitutkimuksia, ilman lähetettä. Terveystalo ja Synlab myyvät myös sellaisia. Molemmat ovat kaupanneet palveluita jo useamman vuoden ajan. Myös Terveystalosta kerrotaan, että tutkimukset on tarkoitettu etenkin oman terveyden seurannan tueksi.

”Tutkimuksia tilaavat henkilöt edustavat laajasti eri aikuisia ikäryhmiä, joskin painottuvat hieman yli 50-vuotiaisiin”, kirjoittaa Terveystalon kasvuliiketoiminnoista vastaava johtaja Petri Keksi sähköpostivastauksessaan.

Synlabin Suomen palvelukehitysjohtaja Ville Remes katsoo, että lähetteettömien tutkimusten yleistyminen liittyy laajempaan ilmiöön.

”Tämä on osa murrosta, jossa potilas pyrkii entistä enemmän vaikuttamaan häneen liittyviin päätöksiin. Nähdäkseni lääkärin ei tarvitse olla kaikissa tutkimuksissa portinvartijana.”

Remes sanoo, että lähetteettömissä toimenpiteissä on kuitenkin myös rajansa. Tutkimuksia, joihin liittyy pienikin terveydellinen riski ei tule suorittaa ilman lääkärin arvioita. Näitä ovat Remeksen mukaan esimerkiksi röntgentutkimukset.

Medikalisaation ja terveyspalvelujen kaupallistumisen trendit eivät ole hetkeen kääntymässä. Koronaviruspandemia saattaa vain kiihdyttää niitä entisestään.

Pandemia on lisännyt omaan terveyteen keskittymistä, kun viruksen mahdollisia oireita on syytä tarkkailla koko ajan. Samalla erilaiset itsensä mittaamiseen liittyvät sovellukset ja välineet ovat yleistyneet.

Yksi ratkaisu kitkeä ilman lähetettä tehtävistä tutkimuksista johtuvaa ylidiagnostiikkaa on puuttua niiden markkinointiin.

Lääkäriliiton kyselyyn vastanneista 45 prosenttia tuki terveyspalveluiden markkinoinnin valvonnan ja sääntelyn lisäämistä. 42 prosenttia arvioi, että sääntelyä ja valvontaa tulisi mahdollisesti lisätä ja vain kuusi prosenttia ei nähnyt sille tarvetta.