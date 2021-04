Viime keväänä alkanut koiranpentuvillitys on lisännyt pentutehtailua ja yksinoloon tottumattomien koirien eroahdistusta.

Kirkkonummen Masalassa asuva Emmi Hakio on koirakouluttaja. Hänen työmääränsä on kasvanut koronapandemian aikana, kun rekisteröityjen koirien määrä on kasvanut vuodessa yli kahdeksan prosenttia. Vierellä Hakion oma koira Brio, joka toimii käyttäytymisklinikalla avustajakoirana.­

Vuonna 2020 Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 48 895 koiraa.

Määrä oli yli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Koronapandemia ja sen myötä lisääntynyt kotiaika ovat houkutelleet yhä useamman suomalaisen hankkimaan koiran.

Suomen Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen kertoo, että koiranpentukaipuu ei vieläkään, kun etätyöt yhä jatkuvat, osoita laantumistaan.

”Kyllä kiinnostus näkyy vieläkin. Suunnitteilla on varmasti paljon pentueita.”

Koiran hankkiminen on suuri päätös, jota tulisi harkita huolella. Koirien käyttäytymisen asiantuntija, koirankouluttaja Emmi Hakio kertoo, että kuluneen vuoden aikana hetken mielijohteesta tehty päätös näkyy selkeästi hänen työssään ja apua hakevien asiakkaiden määrässä.

”Ei ole välttämättä harkittu loppuun asti koiran hankintaa ja sen rotua, tai osattu tarjota koiralle riittävästi asioita, joita se tarvitsee. Jotkut olettavat, että se oppii itsekseen kaikki tavat”, sanoo Hakio.

Hakion ammattinimike, koirankouluttaja, on osittain harhaanjohtava. Suurin osa koulutuksesta kohdistuu koirien omistajiin, ei itse lemmikkiin.

”Koulutan omistajia, joiden koirilla on käytösongelmia”, kuvailee Hakio työtään.

Hän neuvoo omistajia verkkoyhteyksin, mutta tekee myös perinteisiä kotikäyntejä asiakkaidensa luo, jotta koira voidaan kouluttaa siinä ympäristössä, jossa ongelmia esiintyy. Näin voidaan varmistaa, että koiralla todellisuudessa on mahdollisuus voida hyvin.

Emmi Hakio ja Brio. Brio auttaa Haikion klinikalla muun muassa remminkäyttöongelmista kärsivien koirien koulutuksessa.­

Hakio kertoo erityisesti pentuikäisten koirien omistajien määrän lisääntyneen hänen asiakaskunnassaan koronaepidemian alettua. Hän kuitenkin pitää asiaa myös positiivisena, sillä avun hakemiseen on perinteisesti saattanut liittyä häpeää ja ongelmia on siedetty pitkään.

”Ennen se oli tabu, jos koira käyttäytyi huonosti. Nyt se on vastuullisen omistajan merkki, että haetaan apua, kun omat keinot eivät enää riitä.”

Hakion mukaan moni hänen asiakkaistaan ei niinkään ole välinpitämätön, mutta uutuudenviehätyksessä ei välttämättä tule ajatelleeksi kaikkia asioita.

”Harvalla kyse on välinpitämättömyydestä, kyseessä on useasti tietämättömyys. On ehkä hankittu tietoa ja luettukin paljon, mutta ei osata viedä sitä käytäntöön.”

”Koronakoirabuumi” ei näy pelkästään koiran hankkineiden, vaan myös koirista luopuneiden määrän kasvussa.

”[Luovutukset] ovat kasvaneet räjähdysmäisesti”, kertoo Rekku Rescuen koiratoiminnan vastaava Minna Monto.

”Nyt alkaa olla vuoden vanhoja koiria, joista pitää päästä eroon.”

Rekku Rescue on eläinsuojeluyhdistys, joka muun muassa ottaa vastaan luovutettuja ja huostaanotettuja koiria ja kissoja. Monto kertoo, että viimeisen vuoden aikana yhdistykselle on tarjottu noin 150 koiraa. Se on lähes kaksi kertaa enemmän, kuin vielä toissa vuonna.

Yhdistyksessä osattiin varautua luovutusten määrän kasvavan koronaepidemian vuoksi.

”Osasimme jo odotella. Viime vuoden alussa ihmiset jäivät kotiin ja ottivat lemmikkejä, kun oli pakko saada koira. Nyt koirilla on kaikennäköisiä käytösongelmia, koska niitä ei olla osattu kouluttaa. Tai on huomattu, että koira vaatiikin tosi paljon työtä eikä se olekaan enää niin kivaa.”

Pentujen kysyntä on yhä korkealla, joten odottamaan voi joutua hyvinkin pitkään. Odotuksella voi kuitenkin olla positiivisiakin puolia: Kennelliitossa pelättiin suurempia määriä tapauksia, jossa uudet koiranomistajat luopuvat lemmikistään, kertoo Laitinen.

”Ihmiset ovat joutuneet odottamaan koiria, se on ehkä auttanut. Jos ei ole todella halunnut koiraa, on karsiutunut jo siinä vaiheessa”, Laitinen arvioi.

Koirien luovutukset eivät määrällisesti kuitenkaan ole lähelläkään kissojen luovutuksia. Suomen eläinsuojeluyhdistyksen mukaan Suomessa hylätään vuosittain ainakin 20 000 kissaa.

Yleisimmät ongelmat, joita ”koronakoirilla” on, liittyvät eroahdistukseen ja remminkäyttöön, jolloin koira voi räyhätä kun sille laittaa remmin.

”Kun ihmiset lähtevät käymään jossain, koira ”sisustaa”, ulvoo ja haukkuu yksinäisyyttään. Yksinolon harjoittelu pitäisi aloittaa saman tien, kun koira tulee kotiin”, kertoo Monto.

Myös Hakio kertoo, että hänen asiakkaistaan noin puolella on ongelmia remminkäytön kanssa ja kolmasosalla eroahdistuksen ja yksinolon vuoksi. Erityisesti yksinolo on ongelma, jonka ratkaisemisessa voi kestää kauan.

”Siinä koiraa oikeasti ahdistaa, ja hoidamme ahdistuneisuutta. Se on vähintään kuukausia kestävä prosessi. Opettelussa voi mennä vuosikin”, sanoo Hakio.

Mitä vanhempi koira on ja mitä kauemmin se on ehtinyt tottua ihmisen jatkuvaan läsnäoloon, sitä kauemmin yksinolon opettelu voi kestää. Myös koira, joka ennen koronaepidemiaa ja omistajien jatkuvaa läsnäoloa kotona tottui olemaan päivät yksin, voidaan joutua opettamaan yksinoloon uudelleen.

”Ne asiat, jotka opitaan pentuna ihan nopeasti, vievät aikuisella koiralla paljon enemmän aikaa. Se alkaa uudestaan, jos ei ole tullut yhtään harjoittelua yksinoloon.”

Viime heinäkuussa HS Tuusula kirjoitti koirakouluttajien varautumisesta syksyyn, jolloin uudet koiranomistajat palaisivat työpaikoille. Nyt lähityöhön paluu on entisestään venynyt.

Vuoden ikäisen koiran eroahdistus voi olla huomattavasti häiritsevämpää kuin nuoren pennun.

”Kun koira on isompi, se pystyy tekemään kotona enemmän tuhoa. Ja kun se hätääntyy, metelikin on sitä kovempi, mitä vanhemmaksi se tulee”, kertoo Minna Monto.

Kennelliiton Tuula Laitinen on huolissaan ajasta, jolloin koirien omistajat palaavat lähityöhön ja yksinäisyyteen tottumaton koira joutuukin viettämään pitkiä aikoja yksin.

”On tärkeää, että koirat koulutetaan, oli kyseessä pieni chihuahua tai iso tanskandoggi. Ne pitää opettaa olemaan yksin. Kun ihminen on läsnä, koira saa häneltä jonkinlaista huomiota, vaikka hän tekisikin töitä”, sanoo Laitinen.

”Pitää käydä ensin roskalaatikolla ja sitten kaupassa yksin, tai käydä vaikka lenkillä ilman koiraa vaikka se tuntuu hassulta”, ehdottaa Laitinen.

Koira ei synny koulutettuna, Laitinen muistuttaa. Hän myös kehottaa koiran hankintaa suunnittelevia miettimään, minkä rotuisen koiran he haluavat.

”Kannattaa tutustua eri rotuihin ja tutkia, mikä olisi se paras vaihtoehto. Se ei välttämättä ole se suurin ja kaunein aina.”

Pentutehtailun ja muun epävirallisen koirakaupan vaikutus on Monton mukaan näkynyt Suomessakin jo kauan. Pentutehtailua on esimerkiksi se, että samalla nartulla teetetään jatkuvasti uusia pentuja, jolloin koirien terveydestä kuten rokotuksista ei läheskään aina huolehdita. Pentutehtaillut koirat myydään epävirallisia kanavia pitkin.

Kuluneen vuoden aikana ongelma on vielä lisääntynyt, sillä useampi ihminen on halunnut koiran ja kasvattajien jonot ovat venyneet. Useat koiranomistajat ovat esimerkiksi myyneet omia koiriaan kertomatta niiden ongelmista ja vaativilla roduilla tehtävät risteytykset ovat lisääntyneet, kertoo Monto.

”Omistaja voi laittaa eteenpäin koiran, jolla on jo ongelmia. Uudella omistajalla ongelmat usein tuplaantuvat”, hän kertoo.

Myös viranomaispäätöksellä tehtävät huostaanotot ovat lisääntyneet, mutta Monton mukaan ilmiö ei varsinaisesti liity koronakoiriin. Suurin osa Rekku Rescueen tulevista koirista haetaan omistajien omasta aloitteesta.

”On hyvä, että haetaan apua, jollei pystytä pitämään koiraa.”

Myös Hakio arvioi epävirallisia kanavia pitkin hankittujen pentujen määrän lisääntyneen. Välillä koirakouluttajan asiakkaat saattavat kuitenkin yrittää kaunistella sitä, mistä koira on hankittu.

”Kyllä virallisen kasvattajan sijaan monesti tulee ilmi epäkohtia pennun alkuvaiheissa, että ei ole hankittu ihan vastuullisesta paikasta.”

Kennelliitto pyrkii yhdessä Tori.fin kanssa kitkemään epävirallista koirakauppaa. Myös pentutehtailijat ja muut eläinkauppiaat ovat huomanneet koirien suuren kysynnän. Tuula Laitinenkin arvioi epävirallisen kaupan lisääntyneen jonkin verran.

”Kyllä sitä on väkisin tapahtunut, kun ihmiset ovat joutuneet odottamaan. Valitettavasti [pentutehtailijat] ovat huomanneet kysynnän ja lisänneet tarjontaa”, sanoo Laitinen.

Esimerkiksi Tori.fi on nyt kieltämässä sivuiltaan ”halutaan ostaa” -ilmoitukset eläinkaupassa.

”Siinä pentutehtailija saa näppärästi pennun myytyä, kun jollain on hirveä tuska saada pentu.”