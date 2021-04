”Paikka paikoin tuolla on ollut sohjoa tiellä. En osaa sanoa, onko ollut erityisen huonot keliolosuhteet, vai mistä onnettomuus on johtunut”, sanoo Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari HS:lle.

Kainuussa Suomussalmella on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Kainuun sote. Kyseessä on kahden auton nokkakolari, jossa on loukkaantunut vakavasti kahdeksan ihmistä. Pelastuslaitoksen mukaan molemmissa autoissa oli neljä matkustajaa.

Kainuun keskussairaala on nostanut valmiuttaan suuronnettomuustilaan. Kaksi loukkaantuneista kuljetetaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja kuusi Kainuun keskussairaalaan.

Turma tapahtui Viitostiellä noin 10 kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella välillä Pesiönlahti–Alajärvi. Kainuun soten mukaan turma tapahtui hieman ennen kello yhtätoista. Pelastuslaitoksen mediapalvelun mukaan hälytys turmasta Viitostiellä tuli kuitenkin jo ennen kello kymmentä.

Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari kertoo, että tämän hetken tietojen perusteella nuorin onnettomuudessa osallisena ollut on syntynyt vuonna 2005, vanhin vuonna 1972.

Koukkari olettaa, että Oulun yliopistolliseen sairaalaan kuljetetut ovat loukkaantuneet vakavammin kuin Kainuun keskussairaalaan tuodut henkilöt, mutta tapauksen yksityiskohdista ei vielä ole tietoa.

”Ensimmäinen meille tulleista on jo leikkaussalissa, siitä voi jotain päätellä vammojen vakavuudesta”, Koukkari sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa vammat ovat auto-onnettomuudelle tyypillisiä, kuten rintakehävammoja ja avomurtumia. Koukkarin mukaan tällä hetkellä leikkaussalissa olevan henkilön vammat olisivat hoitamattomana olleet hengenvaaralliset.

Koukkari ei osaa sanoa onnettomuuden syytä. Nokkakolari tapahtui ”normaalilla maantiellä”.

”Paikka paikoin tuolla on ollut sohjoa tiellä. En osaa sanoa, onko ollut erityisen huonot keliolosuhteet, vai mistä onnettomuus on johtunut.”

Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikenteen kiertotielle. Pelastuslaitoksen mukaan kohteessa on kolme pelastuksen yksikköä, kolme poliisipartiota ja yksitoista ensihoidon yksikköä.

Pelastuslaitos kertoi aiemmin, että ensitietojen mukaan kyseessä olisi kahden henkilöauton nokkakolari ja kaksi ihmistä olisi jäänyt puristuksiin kolarin jäljiltä. Päivystävä palomestari ei kuitenkaan ollut vielä tuolloin onnettomuuspaikalla.

Kainuun sote tiedottaa lisää onnettomuudesta kello 15.