Oulun yliopiston tutkijat keräävät ihmisten piippumuistoja juuri avattuun karttapalveluun.

Enson Imatrankosken tehtaan piippu kaatuu. Kuva on vuodelta 1998.­

Jos sinulla on muistoja vanhoista tehtaiden piipuista, niin nyt on tilaisuus auttaa niitä tutkivia teollisuusarkeologeja.

Oulun yliopistossa on alkanut tieteellis-taiteellinen hanke, jossa tutkitaan tehdaspaikkakuntien asukkaiden muistoja tehtaiden piipuista.

Tietoja kerätään karttasovelluksella, johon voi käydä kirjaamassa muistojaan. Muistoja kerätään niin puretuista kuin pystyssä olevista piipuista.

Karttatietopalveluun tallennettuja muistoja ja kuvia voi selata vapaasti. Muistojen ja kuvien tallentaminen vaatii palveluun kirjautumisen.

Sovellukseen ladatut muistot ja kuvat tallennetaan myöhemmin Työväenmuseo Werstaan kokoelmiin Tampereelle.

”Tämä lähti siitä, että Oulussa on tutkittu teollisuusarkeologiaa. Sen takia olemme seuranneet kaikkea aihepiiriin liittyvää uutisointia”, kertoo hankkeen johtaja, arkeologi Tiina Äikäs.

”Silmiini osui se, kun Martinniemen sahan piippu purettiin muutama vuosi sitten. Siitä nousi aika kiivastakin keskustelua, että pitäisikö se purkaa ja mitä se merkitsi ihmisille. Se oli hyvin tärkeä paikka ja kulttuuriperintöä.”

Tutkimuksessa on tarkoitus myös haastatella ihmisiä ja kerätä tietoa siitä, että koetaanko tällaiset paikat merkityksellisiksi ja jos koetaan, niin miksi.

Entisen Martinniemen sahan rakennuksia Haukiputaan Martinniemessä huhtikuussa 2006.­

Hanke sisältää kenttätöitä vanhoilla tehdaspaikkakunnilla, poikkitieteellistä tutkimusta sekä taideprojektin, jossa haastatteluista työstetään ääniteoksia ja teksti-installaatio.

Erityisesti tutkijoiden luuppiin otetaan Oulun seutu sekä Kajaanin, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion alueet. Muistoja kerätään kuitenkin ympäri Suomea.

”Yksi laajempi tavoite on se, että yhdistämme tiedettä ja taidetta. Taiteilija Suvi Nurmi hyödyntää meidän haastatteluaineistojamme sekä karttaan laitettuja muistoja ja tekee niistä paikkasidonnaisia sanataideteoksia, joiden kautta saadaan vielä yksi kerrostuma tähän keskusteluun”, Äikäs sanoo.

”Nettisivusto on myös tarkoitettu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet piipuista, koska tällaisia ihmisiä tuntuu löytyvän eri syistä. He voisivat käydä katsomassa, että missä lähellä on piippuja. Näin se palvelisi myös piippuinnostuneita.”

Piippuhankkeella halutaan osallistua kulttuuriperinnöstä ja teollisuuskohteiden suojelusta käytyyn keskusteluun, kuten mitä uusiokäyttöä hylätyille piipuille on keksitty tai voitaisiin vielä keksiä.

Tutkijoita kiinnostavatkin kaikenlaisen muistot, niin positiiviset kuin negatiivisetkin.

”Monilla paikkakunnilla tehtailla on voinut olla keskeinen työllistävä vaikutus, ja kun tehdas on lopetettu, niin piiput ja rakennukset ovat jääneet jäljelle joksikin aikaa”, Äikäs sanoo.

”Kun piippu puretaan, se on viimeinen maamerkki, joka liittää ihmiset ammatti-identiteettiinsä. Se voidaan siksi kokea aika raskaaksikin.”